Журналист рассказала о травле сотрудников российских СМИ в Латвии

Журналист Алла Березовская рассказала о травле, начавшейся в отношении работников российских СМИ в Латвии из-за якобы нарушения санкций Евросоюза.

Дома у Березовской, также как и у ряда других русскоязычных журналистов в Латвии, в частности, публициста и общественного деятеля Владимира Линдермана и бывшего редактора Baltnews.lv Андрея Яковлева, были проведены обыски, передает РИА «Новости».

«Меня подозревают в том, что есть нарушение санкций (Евросоюза), но мы с этим не согласны. Мы живем в свободной стране и имеем право публиковаться там, где считаем нужным. Я занимаю решительную позицию в отстаивании русского образования в Латвии и в вопросах негражданства, в частности, по героизации нацизма, много пишу статей в защиту наших правозащитников и журналистов, которые попали сейчас под уголовные процессы. Я думала, будут претензии именно к этому. Но то, что нас объявят причастным к тем санкциям, которые на нас никак не распространяются, я не знала», – сказала Березовская в интервью RT.

По ее мнению, «против журналистов официальных российских СМИ объявили настоящую травлю, происходит расчеловечивание». «Хотят сказать миру, подать сигнал, что те, кто сотрудничает и работает в официальных российских государственных СМИ, это не журналисты, это пропагандисты. И, значит, на них демократия, свобода слова, права человека могут не распространяться», – считает Березовская.

В прошлом году русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза (ЕС), у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. В МИД сочли политику прибалтийских стран против журналистов попранием свободы СМИ и заявили, что Россия рассмотрит возможность ответных действий на притеснение российских СМИ в Латвии.