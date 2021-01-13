В МИД сочли политику прибалтийских стран против журналистов попранием свободы СМИ

Агрессивные действия стран Балтии в отношении русскоязычных СМИ являются примером нарушения свободы слова и выражения мнений, говорится в комментарии МИД, приуроченном ко Дню российской печати.

Москва обеспокоена многочисленными нарушениями прав журналистов в прибалтийских странах. «Расцениваем эти агрессивные действия как вопиющий пример попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений», – говорится в комментарии российского дипломатического ведомства в Facebook.

В МИД напомнили, что в 2019 году в Литве парламентарии призывали заблокировать доступ к сайту «Sputnik-Литва», а главного редактора информагентства Марат Касем задержали и выдворили из страны на пять лет.

«С 1 января 2020 года под угрозой уголовного преследования прекратили работу сотрудники «Sputnik-Эстония». Не менее тяжелая ситуация в Латвии: заблокирована ретрансляция семи каналов группы «РT», закрыт «Первый балтийский канал». 3 декабря 2020 года Служба государственной безопасности Латвии задержала семерых сотрудников информационных порталов «Sputnik-Латвия» и Baltnews», – добавили в Министерстве иностранных дел.

В этой связи, подчеркнули в ведомстве, депутаты Госдумы обратились к парламентам европейских стран с призывом «осудить грубые нарушения Латвией взятых на себя международных обязательств по соблюдению свободы слова, а также поддержать свободную работу средств массовой информации, выступить против использования силовых методов и цензуры как инструментов политической борьбы и информационного противоборства».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как наказать Латвию за гонения на российские СМИ.