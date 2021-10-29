Получивший срок в Латвии журналист Алексеев прокомментировал приговор

«Власти Латвии дали команду своим силовым ведомствам «мочить» русскоязычных сотрудников СМИ», – сказал журналист, автор газеты ВЗГЛЯД Юрий Алексеев. В пятницу Пардаугавский суд Риги приговорил Алексеева к году и двум месяцам заключения по обвинениям по трем уголовным статьям.

«Все началось в 2017 году, когда рано утром меня около своего дома задержали сотрудники Служба государственной безопасности (СГБ). Они сказали, что я обвиняюсь в публикации «призывов убивать латышей» на нескольких форумах, причем – под вымышленными именами. Силовики заломили мне руки за спину и повели на обыск в квартиру», – рассказал русскоязычный журналист Латвии Юрий Алексеев.

По его словам, над подвесным потолком правоохранители нашли 34 патрона от ПМ. «На них не было чьих-либо отпечатков пальцев и даже биоматериалов. То есть для меня очевидно, что кто-то проник в мою квартиру и подбросил эти патроны прям за несколько дней до обыска, если не накануне. Кстати, патроны от ПМ были в мешочках, а не в стандартных «макаровских» упаковках», – пояснил собеседник.

В качестве доказательств, что обвиняемый не только на словах, но и на деле якобы хотел «убивать латышей», в уголовном деле приводятся фотография и выписка из стрелкового клуба Риги, куда Алексеев ходил в 2017 году со своими сыновьями. «В выписке указано, что я взял на свое имя два пистолета: мелкокалиберный револьвер и чешский CZ. Кстати, я сам там не стрелял, стреляли только мои дети», – сказал журналист.

Также в ходе обыска силовики изъяли всю компьютерную технику, жесткие диски, CD, MP3-плееры, журналистские архивы, фотоаппараты, телефоны. В ходе следствия сотрудники СГБ на одном из дисков якобы нашли детскую порнографию.

«Я думал, зачем им понадобилось фальсифицировать еще и это обвинение, за которое полагается всего лишь штраф, тогда как за якобы «разжигание межнациональной розни» мне святила «пятерка». А потом понял: по закону Латвии судебные разбирательства по делам, где есть нарушение общественной морали, проводятся в закрытом режиме. Это означает, что прессу из зала выгонят, и у меня не будет поддержки. Так оно и получилось», – посетовал Алексеев.

Собеседник подчеркнул: в материалах дела среди доказательств столько нестыковок и «нелепостей», что для апелляции поводов более чем достаточно. «Однако учитывая, что мой адвокат рассчитывал на условное наказание, а «влепили» реальный срок, я понимаю, что посадить меня была дана команда сверху. А значит надежд на апелляцию немного. Вообще, власти Латвии дали команду «мочить» русскоязычных журналистов», – добавил он.

Алексеев напомнил, что еще на 12 местных журналистов, публиковавшихся в «Спутнике», заведены уголовные дела по разным обвинениям. «У нас тоталитарная страна в отличие от России, как бы странно это звучало. Поэтому у меня есть еще один вариант, как избежать срока. Я служил в городе Советск на российско-литовской границе и несколько раз переплывал Неман. Могу сейчас вспомнить молодость и по реке сбежать в Калининград, чтобы попросить у России политическое убежище», – смеется Алексеев.

Напомним, по запросу гособвинения латвийский суд приговорил Алексеева по трем уголовным статьям: разжигание национальной розни, незаконное хранение боеприпасов и распространение детской порнографии.

Алексеев со страниц газеты ВЗГЛЯД не раз критиковал антироссийские решения латвийских властей, например – приводящие к ущемлению прав русскоязычных жителей Латвии.

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