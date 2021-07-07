В Латвии все не латыши автоматически становятся русскими

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7 июля, среда  |  Последнее обновление — 12:21  |  vz.ru
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Контрсанкции Лукашенко могут ударить по Белорусиии

Контрсанкции Лукашенко могут выйти боком самой Белоруссии Виктор Драчев/ТАСС
В ответ на введенные против Минска секторальные санкции ЕС Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит товаров из Германии в Россию и Китай. Данная мера может привести пусть к несущественному, но все же подорожанию немецкого импорта в Россию. Впрочем, есть ряд экономических причин, которые могут удержать президента Белоруссии от введения подобных контрсанкций против Берлина. Подробности...
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В Эстонии захотели забрать у России «подарок» Ленина

Ивангород, на который претендует Эстония, был построен русскими еще во времена Ивана Грозного Matthias Graben/Image Broker/Global Look Press
На президентский пост в Эстонии баллотируется политик, открыто заявляющий о территориальных претензиях к России. Бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас уверен – «нет никакой необходимости узаконивать преступную оккупацию» городов Печоры, Изборск и территорий к востоку от Нарвы. Имеют ли эти земли хоть какое-то отношение к Эстонии и почему местные политики решили угрожать суверенитету России? Подробности...
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Вред от гей-рекламы «Вкусвилла» будет понятен позднее

Пять дней никакого скандала не было, но на шестой публикацию решили удалить vkusvill.ru
После того, как сеть супермаркетов «Вкусвилл» опубликовала в соцсетях партнерский материал про однополую семью, скандал в Сети и, как считается, угрозы вынудили ее руководство отказаться от этой затеи и принести извинения. И противники, и сторонники гей-рекламы уверены, что бренд «похоронил свою репутацию». Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Почему Госдеп вступился за грузинских геев

Десятки тысяч грузин регулярно выходят на улицу в защиту традиционных семейных ценностей Shakh Aivazov/AP/ТАСС
США раскритиковали движение грузинских консерваторов, сорвавших проведение «Марша достоинства» в Тбилиси. В ответ премьер Ираклий Гарибашвили пообещал наказать виновных в применении насилия. Однако от обещания обеспечить новую попытку гей-парада премьер уклонился. И на это у него есть причины. Причем более веские, чем давление Вашингтона. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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В Латвии все не латыши автоматически становятся русскими

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
В Латвии сейчас есть только две национальности – латыш и не латыш. Нас тут примерно 50% на 50%. Свидетельствую: латышом стать невозможно. Даже я, наполовину латыш (мама латышка) настоящим латышом стать не смогу, даже если бы и хотел. Подробности...

Давайте не превращать собственные свободы в чужую несвободу

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
На постсоветском пространстве гей-парады воспринимают как революцию в морали. А революции, как несложно заметить, порождают не толерантность – только пущую нетерпимость. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Россия должна воспользоваться мощью Китая

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Наш отказ от присоединения к антикитайской коалиции должен корреспондировать с неприсоединением Китая к антироссийской коалиции, в том числе путём поддержки России в ООН и признания российского Крыма. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Эстония требует кусок России

Обсуждение: 4 комментария

Гей-пропаганда во «Вкусвилле»

Грядет новый финансовый кризис

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Умер Владимир Меньшов

Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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Названа самая красивая девушка Москвы

23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

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    В Латвии все не латыши автоматически становятся русскими

    Юрий Алексеев
    Журналист
    		7 июля 2021, 12:00

    Этой весной в Латвии разразился скандал/майдан. Всемирный конгресс украинцев (UWS) исключил из своего состава организацию под названием «Ассоциация украинских обществ Латвии» (AUSL). Инициатором был украинский посол в Латвии Александр Мищенко.

    На сайте Всемирного конгресса украинцев появилась трескучее заявление в стиле «расстрелять, как бешеных собак».

    Цитаты (перевод с украинского – мой): «...было установлено, что члены и лидеры AUSL явно демонстрируют антиукраинскую позицию. Сюда входит продвижение антиукраинской информации в различных социальных сетях; действия, руководимые идеологией «Русского мира»; распространение дезинформации о войне на востоке Украины и клевета на правительство Украины, которое, по утверждениям Ассоциации, является «фашистской группировкой», убивающей детей; заявления, дискредитирующие Революцию Достоинства...»

    «...поддержка пророссийских радикальных группировок в Латвии, подрывающих ее суверенитет; пропаганда запрещенных советских символов и истории в Латвии; участие руководителей и представителей AUSL в мероприятиях Посольства Российской Федерации в Латвии; проведение культурных мероприятий в учреждениях Российской Федерации и приглашение на них дипломатических представителей государства-агрессора...».

    И я понимаю посла Украины в Латвии Мищенко. Его назначил послом ещё предыдущий президент страны Петр Порошенко. Что первое увидел новоиспечённый посол, приехав в Латвию? Что все местные украинцы (даже члены украинских сообществ) говорят между собою и даже с ним исключительно по-русски. Но это – не большая беда. На самой Украине большинство людей говорит между собой по-русски. Даже президенты, когда на них не нацелены камеры ТВ.

    Фото: Erhard Nerger/Global Look Press

    Главная фрустрация настигла украинского посла, когда он понял, что латвийские украинцы – «ватники» и «колорады»! Они не отмечают день рождения Бандеры, они не ходят в маршах латышских нацистов под флагами дивизии СС «Галичина». А как раз – наоборот. Они выходят на марши Бессмертного Полка, носят на груди Георгиевские ленты, они не в восторге от Майдана-2014, и осуждают гражданскую войну в Донбассе! Зрада!

    Посол-то думал: Латвия – европейская страна, там все украинцы такие толерантные-гейпарадовские-бандеровские, что ему там будет полная ласка и нежность, как, скажем, в Канаде. Ан, не сложилось. Латвийские украинцы, коих тут примерно 50 тысяч, опустили посла-404 до невозможности. И даже, как мне рассказывали, грубо обругали, когда он попытался повысить на них голос, дескать «размовляйте со мною ридной мовой, а не собачьей»! Послали его по-русски на три русские буквы. Тут посол и загрустил...

    ***

    В чём проблема украинского посла. За несколько лет, проведённых в Латвии, он так и не понял, что в этой стране все, кто не латыши, становятся автоматически русскими. Украинцы, белорусы, татары, евреи, чукчи, негры преклонных годов. В Латвии по переписи населения – 150 национальностей. Но все, кто не латыши, для латышей по определению – русские.

    Это в России можно стать великим русским поэтом Пушкиным негритянского происхождения. В Латвии всё не так. Чтобы в Латвии стать латышом, надо латышом родиться. Лучше на хуторе. Если тебе такое счастье не привалило, то ты для латышей – русский. Хоть бы ты выучил местную мову в совершенстве, стал доктором латышской филологии и полжизни маршировал в факельных шествиях в память латышского Легиона СС.

    Вот есть у нас в Латвии такой политик – Андрей Юдин, депутат Сейма. Всю свою сознательную жизнь он старался из русских перейти в латыши, просто извертелся на пупе. Учил латышский язык, требовал, чтобы даже русские друзья называли его на латышский манер – Андрейс Юдинс. Он даже выступил несколько лет назад с законодательной инициативой: разрешить людям других национальностей после соответствующей проверки (на латышский язык и латышский национализм) записывать в своих паспортах национальность «латыш».

    Хе-хе, сказали профессиональные латыши, не выйдет, фраерок! Нам таких «псевдо-латышей» не надо. В результате законодательную инициативу АндрейСа ЮдинСа в Сейме забанили, а сам он подвис между двумя национальностями. Из русских уже ушел, а в латыши его не приняли...Так и висит. В Латвии сейчас есть только две национальности – латыш и не латыш. Нас тут примерно 50 на 50%. Свидетельствую: латышом стать невозможно. Даже я, наполовину латыш (мама латышка) настоящим латышом стать не смогу, даже если бы и хотел. Не примут, полукровка.

    Будь ты даже упоротым шароварником-вышиваночником, свирепым антипутинистом, даже самим Шендеровичем, Макаревичем и Новодворской в одном лице, для латышей ты будешь – русский. Забавная зарисовочка: покойная Валерия Новодворская и ныне здравствующий её адъютант Константин Боровой лет 10 назад приехали в Латвию пообщаться с латышскими «европейцами». Я присутствовал на той конференции из любопытства. Четыре часа латыши их реально изводили. Они на конференции говорили/выступали только по-латышски, не предоставив Новодворской и Боровому переводчика. Хотя все до единого прекрасно умели говорить по-русски. Я-то латышский знаю, я ржал в голос, глядя на радостно-глуповатые лица Новодворской и Борового, они на каждое упоминание их фамилий оживлённо кивали, больше они не понимали ни слова.

    Ещё раз объясняю украинским послам: для латышей и прочих эстонцев-литовцев мы все – русские. То есть, второй сорт по самому факту рождения. И не хочешь быть русским, как АндрейС ЮдинС, а станешь. Сколько бы ты ни кричал, что признаёшь «оккупацию» и ненавидишь Сталина/Путина. А украинский гимн «Ще не вмерла...» латыши-эстонцы-литовцы не отличают от гимна «Союз нерушимый...».

    Вторая зарисовочка: в последнее время в Прибалтику зачастили «несогласные с Путинским режимом». От «Медузы*» до Чулпан Хаматовой включительно. Переехал в Эстонию на ПМЖ и главный рок-музыкальный критик всех времён и народов Артемий Троицкий. Примерно месяц после переезда он снимал сливки популярности, его таскали по эстонским радио-ТВ для критики Путина. Потом перестали, потому что мысли о том, что Россия плохая, закончились, а все остальное там мало интересно.

    Ещё примерно полгода его антироссийские колонки-статьи публиковала эстонская пресса в переводе за небольшие гонорары. А потом и это кончилось. И сидит сейчас этот критик русского рока и Путина в безвестности, безденежности и глубокой прибалтийской тоске. В Эстонии дождь идёт 360 дней в году. Остальные пять дней – снег с дождём...

    Третья зарисовочка, самая грустная. Изложила её Галина Тимченко, главная «Медуза» Российской Федерации в прямом эфире латвийского телевидения несколько лет назад. Она горестно рассказала, что разочаровалась в латвийских русских. Она, иммигрировав в Латвию, ожидала, что здесь её встретят настоящие, правильные, «европейские» русские, ярые ненавистники всего российского. А тут основные русские оказались типа – я, Юрий Алексеев, ватник и колорад.

    Примерно так она и заявила в прямом эфире латвийского ТВ мне прямо в глаза, я был её оппонентом тогда в той передаче на латвийском ТВ. Причём, в её глазах тогда светилось искреннее удивление: как же вы, латвийские русские, можете не ненавидеть Россию, как ненавижу её я?

    Тогда на латвийском ТВ ещё были отдельные редкие передачи на русском языке. Сейчас их уже нет. И не будет. 

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    * Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента


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