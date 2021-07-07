В Латвии все не латыши автоматически становятся русскими

Этой весной в Латвии разразился скандал/майдан. Всемирный конгресс украинцев (UWS) исключил из своего состава организацию под названием «Ассоциация украинских обществ Латвии» (AUSL). Инициатором был украинский посол в Латвии Александр Мищенко.

На сайте Всемирного конгресса украинцев появилась трескучее заявление в стиле «расстрелять, как бешеных собак».

Цитаты (перевод с украинского – мой): «...было установлено, что члены и лидеры AUSL явно демонстрируют антиукраинскую позицию. Сюда входит продвижение антиукраинской информации в различных социальных сетях; действия, руководимые идеологией «Русского мира»; распространение дезинформации о войне на востоке Украины и клевета на правительство Украины, которое, по утверждениям Ассоциации, является «фашистской группировкой», убивающей детей; заявления, дискредитирующие Революцию Достоинства...»

«...поддержка пророссийских радикальных группировок в Латвии, подрывающих ее суверенитет; пропаганда запрещенных советских символов и истории в Латвии; участие руководителей и представителей AUSL в мероприятиях Посольства Российской Федерации в Латвии; проведение культурных мероприятий в учреждениях Российской Федерации и приглашение на них дипломатических представителей государства-агрессора...».

И я понимаю посла Украины в Латвии Мищенко. Его назначил послом ещё предыдущий президент страны Петр Порошенко. Что первое увидел новоиспечённый посол, приехав в Латвию? Что все местные украинцы (даже члены украинских сообществ) говорят между собою и даже с ним исключительно по-русски. Но это – не большая беда. На самой Украине большинство людей говорит между собой по-русски. Даже президенты, когда на них не нацелены камеры ТВ.

Главная фрустрация настигла украинского посла, когда он понял, что латвийские украинцы – «ватники» и «колорады»! Они не отмечают день рождения Бандеры, они не ходят в маршах латышских нацистов под флагами дивизии СС «Галичина». А как раз – наоборот. Они выходят на марши Бессмертного Полка, носят на груди Георгиевские ленты, они не в восторге от Майдана-2014, и осуждают гражданскую войну в Донбассе! Зрада!

Посол-то думал: Латвия – европейская страна, там все украинцы такие толерантные-гейпарадовские-бандеровские, что ему там будет полная ласка и нежность, как, скажем, в Канаде. Ан, не сложилось. Латвийские украинцы, коих тут примерно 50 тысяч, опустили посла-404 до невозможности. И даже, как мне рассказывали, грубо обругали, когда он попытался повысить на них голос, дескать «размовляйте со мною ридной мовой, а не собачьей»! Послали его по-русски на три русские буквы. Тут посол и загрустил...

***

В чём проблема украинского посла. За несколько лет, проведённых в Латвии, он так и не понял, что в этой стране все, кто не латыши, становятся автоматически русскими. Украинцы, белорусы, татары, евреи, чукчи, негры преклонных годов. В Латвии по переписи населения – 150 национальностей. Но все, кто не латыши, для латышей по определению – русские.

Это в России можно стать великим русским поэтом Пушкиным негритянского происхождения. В Латвии всё не так. Чтобы в Латвии стать латышом, надо латышом родиться. Лучше на хуторе. Если тебе такое счастье не привалило, то ты для латышей – русский. Хоть бы ты выучил местную мову в совершенстве, стал доктором латышской филологии и полжизни маршировал в факельных шествиях в память латышского Легиона СС.

Вот есть у нас в Латвии такой политик – Андрей Юдин, депутат Сейма. Всю свою сознательную жизнь он старался из русских перейти в латыши, просто извертелся на пупе. Учил латышский язык, требовал, чтобы даже русские друзья называли его на латышский манер – Андрейс Юдинс. Он даже выступил несколько лет назад с законодательной инициативой: разрешить людям других национальностей после соответствующей проверки (на латышский язык и латышский национализм) записывать в своих паспортах национальность «латыш».

На эту тему

Хе-хе, сказали профессиональные латыши, не выйдет, фраерок! Нам таких «псевдо-латышей» не надо. В результате законодательную инициативу АндрейСа ЮдинСа в Сейме забанили, а сам он подвис между двумя национальностями. Из русских уже ушел, а в латыши его не приняли...Так и висит. В Латвии сейчас есть только две национальности – латыш и не латыш. Нас тут примерно 50 на 50%. Свидетельствую: латышом стать невозможно. Даже я, наполовину латыш (мама латышка) настоящим латышом стать не смогу, даже если бы и хотел. Не примут, полукровка.

Будь ты даже упоротым шароварником-вышиваночником, свирепым антипутинистом, даже самим Шендеровичем, Макаревичем и Новодворской в одном лице, для латышей ты будешь – русский. Забавная зарисовочка: покойная Валерия Новодворская и ныне здравствующий её адъютант Константин Боровой лет 10 назад приехали в Латвию пообщаться с латышскими «европейцами». Я присутствовал на той конференции из любопытства. Четыре часа латыши их реально изводили. Они на конференции говорили/выступали только по-латышски, не предоставив Новодворской и Боровому переводчика. Хотя все до единого прекрасно умели говорить по-русски. Я-то латышский знаю, я ржал в голос, глядя на радостно-глуповатые лица Новодворской и Борового, они на каждое упоминание их фамилий оживлённо кивали, больше они не понимали ни слова.

Ещё раз объясняю украинским послам: для латышей и прочих эстонцев-литовцев мы все – русские. То есть, второй сорт по самому факту рождения. И не хочешь быть русским, как АндрейС ЮдинС, а станешь. Сколько бы ты ни кричал, что признаёшь «оккупацию» и ненавидишь Сталина/Путина. А украинский гимн «Ще не вмерла...» латыши-эстонцы-литовцы не отличают от гимна «Союз нерушимый...».

Вторая зарисовочка: в последнее время в Прибалтику зачастили «несогласные с Путинским режимом». От «Медузы*» до Чулпан Хаматовой включительно. Переехал в Эстонию на ПМЖ и главный рок-музыкальный критик всех времён и народов Артемий Троицкий. Примерно месяц после переезда он снимал сливки популярности, его таскали по эстонским радио-ТВ для критики Путина. Потом перестали, потому что мысли о том, что Россия плохая, закончились, а все остальное там мало интересно.

Ещё примерно полгода его антироссийские колонки-статьи публиковала эстонская пресса в переводе за небольшие гонорары. А потом и это кончилось. И сидит сейчас этот критик русского рока и Путина в безвестности, безденежности и глубокой прибалтийской тоске. В Эстонии дождь идёт 360 дней в году. Остальные пять дней – снег с дождём...

Третья зарисовочка, самая грустная. Изложила её Галина Тимченко, главная «Медуза» Российской Федерации в прямом эфире латвийского телевидения несколько лет назад. Она горестно рассказала, что разочаровалась в латвийских русских. Она, иммигрировав в Латвию, ожидала, что здесь её встретят настоящие, правильные, «европейские» русские, ярые ненавистники всего российского. А тут основные русские оказались типа – я, Юрий Алексеев, ватник и колорад.

Примерно так она и заявила в прямом эфире латвийского ТВ мне прямо в глаза, я был её оппонентом тогда в той передаче на латвийском ТВ. Причём, в её глазах тогда светилось искреннее удивление: как же вы, латвийские русские, можете не ненавидеть Россию, как ненавижу её я?

Тогда на латвийском ТВ ещё были отдельные редкие передачи на русском языке. Сейчас их уже нет. И не будет.