Желание хороших отношений с Россией влечет в Эстонии пожизненное заключение

Tекст: Никита Демьянов

Айво Петерсон возглавлял созданное в Эстонии в прошлом году общественное движение «KOOS/Вместе» – недавно оно было перерегистрировано в качестве политической партии. Члены KOOS выступают за справедливое распределение общественного богатства, отмену дискриминации русскоязычного меньшинства и установление добрососедских отношений с Россией.

Накануне парламентских выборов, состоявшихся в Эстонии в начале марта, Айво Петерсон съездил в Донбасс, где раздал гуманитарную помощь, а также посетил Москву, где выступил в эфире нескольких российских телеканалов. Ничего радикального он там не заявлял – только то, что Эстония и Россия должны жить в мире, а он хотел бы внести свой вклад в установление добрососедства. По возвращении в Эстонию политик был задержан на границе, прошел через долгий допрос у пограничников, только после этого его впустили в страну. В интервью изданию Eesti Ekspress Петерсон сказал, что считает себя патриотом и борцом за мир, общественным дипломатом. Судя по всему, этим он и подписал себе приговор.

Между прочим, ему в эфире эстонского телевидения задали вопрос: «Что должен сделать эстонский политик, чтобы попасть на оккупированные Россией территории Украины?» Петерсон невозмутимо ответил: «Процесс очень простой. Открываете интернет и смотрите, какие благотворительные организации перемещаются между Донбассом и Россией. Там целый большой список. Я его разыскал – и в прошлом году отправил им одно предложение, не согласятся ли они. Я знаю, что туда ездят и журналисты с другой стороны.

В этот раз у нас тоже была довольно большая делегация. Латыши, литовцы, поляки... Может быть, венгры были, я не понял до конца. Были сербы. Такую большую группу собирают, привозят, показывают, можно снимать, что хочешь… Никто не спрашивает, где ты и что ты там говоришь в эфире».

Петерсон подчеркивал, что съездил в Донбасс по линии благотворительной организации. Из его слов эстонская пресса сделала вывод, что он побывал там «с одобрения российских спецслужб». А раз так, то значит, он завербованный агент – логика тут простая.

Айво Петерсон, судя по его словам, прекрасно понимал, какую опасность он навлек на себя этой поездкой. Но он решил пройти свой путь до конца. «Ведь они должны мне доказать, что я каким-то образом нарушил или предал интересы Эстонской Республики. Если в нашем законодательстве прямо не указано, что туда нельзя, то уж простите, я могу ходить, куда душа пожелает», – подчеркнул оппозиционер.

В ходе мартовских выборов KOOS в парламент не пробилась, но Петерсон показал неожиданно высокий индивидуальный результат – 3960 голосов. СМИ писали, что Петерсон стал «магнитом для голосования в Ида-Вирумаа (северо-восточный регион Эстонии, населенный главным образом русскоязычными – прим. ВЗГЛЯД), распространявшим кремлевские тезисы с территорий Украины, оккупированных Россией».

Сразу после возвращения Петерсона из России в эстонской прокуратуре заявили, что не видят оснований для его преследования. «Поездка на оккупированную Россией территорию Украины не является преступлением», – сообщил представитель прокуратуры Каури Синкевичюс. Однако вскоре после окончания выборов, 11 марта Петерсона вместе с двумя коллегами – Андреем Андроновым и Дмитрием Роотси – арестовали.

Переквалифицировали на более тяжкое

Представитель эстонской Полиции безопасности (КаПо) Харрис Пуусепп пояснил, что трое задержанных подозреваются в совершении «преступления против государства» по части 1 статьи 235 Уголовного кодекса Эстонии – по той же, которую предъявили правозащитнику Сергею Середенко, находящемуся в заключении с марта 2021 года. Другими словами, Петерсона и его коллег обвиняют в «установлении и поддержании связи с иностранным государством», обернувшейся «пособничеством разведывательной деятельности», а также в «ненасильственной антиэстонской деятельности». Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.

Пуусепп предупредил, что «подчинение исходящему из Кремля влиянию и целям кремлевского режима может привести к серьезному преступлению против государства». А глава КаПо Арнольд Синисалу многозначительно добавил: «Поездка в Донбасс – это лишь часть деятельности Петерсона».

И вот теперь в сентябре поступили свежие новости о Петерсоне и его коллегах. Оказалось, что Айво Петерсону и Дмитрию Роотси обвинение переквалифицировали на более тяжкое – «государственную измену». В свою очередь, постоянно проживающему в Эстонии гражданину РФ Андрею Андронову вменяют «ненасильственные действия со стороны иностранца, направленные против Эстонской Республики».

По версии обвинения, Айво Петерсон и Дмитрий Роотси, «действуя на основании указаний, полученных от Российской Федерации, сознательно и организованно помогали РФ и лицам, действующим от имени российских властей, в ненасильственных действиях, направленных против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонской Республики в период с октября 2022 по 10 марта 2023 года».



Согласно заключению прокуратуры, обвиняемые «сознательно участвовали в российской деятельности по оказанию информационного влияния, которая заключалась, в частности, в распространении нарративов, поддерживающих политику и пропагандистские сообщения РФ – как в социальных сетях, так и в российских государственных СМИ». В соответствии с предъявленными им обвинениями Петерсону и Роотси может грозить тюремное заключение сроком от шести лет до пожизненного, а Андронову – от двух до пятнадцати лет.

Расплачиваются за слова

Адвокат Айво Петерсона Мати Сенкель заявляет, что Петерсон говорил только о мире и ужасах войны. По словам адвоката, он не понимает, почему обвинение Петерсону переквалифицировали на более тяжкое. «На самом деле он все время пытался предотвратить раскол в обществе. А теперь его обвиняют в нарушении независимости, суверенитета и территориальной целостности. Это совершенно непонятно. По-моему, он все время действовал наоборот, чтобы Эстония, включая Ида-Вирумаа, была единой. Ни в одном высказывании, ни в СМИ, в том числе российских, он не говорил о том, что Эстония не должна быть независимым, целостным и суверенным государством», – пояснил адвокат.

«Политические обозреватели говорили о том, что Петерсон настолько популярен в Ида-Вирумаа, что на следующих выборах его, вероятно, выбрали бы мэром Нарвы. Так что я думаю, что это политический процесс», – отмечает юрист.

По его оценке, процесс сведется к интерпретации судом действий и слов Петерсона. «Петерсон призывает, чтобы в Эстонии не повторились украинские события – и это толкуется так, что он угрожает Эстонии и работает на Россию. Кая Каллас (премьер-министр – прим. ВЗГЛЯД) весь прошлый год говорила, что "Эстония воюет". А когда Петерсон говорит, что Эстонию действительно это может ждать, то подобное называют нападением на независимость, суверенитет и территориальную целостность. Для меня это непонятно», – пояснил Сенкель.

Российский политолог Максим Рева, знакомый с Петерсоном, имеет свою точку зрения на происходящее с ним. «Причиной того, что его закрыли, стало мнение Айво о происходящем в Эстонии и в мире, которое он не боялся высказывать публично. Он выступал за добрососедские отношения между Эстонией и Россией. Он съездил в Донбасс. Все это сейчас в Эстонии является преступлением», – подчеркивает Рева. Он считает, что последней каплей для эстонских властей стал высокий личный результат Петерсона, достигнутый им на мартовских выборах:

«Главная "вина" Айво заключается в том, что он мог бы перейти из разряда уличных трибунов в число "респектабельных" политиков и стать депутатом эстонского парламента. Поэтому его остановили на взлете».

Он добавляет, что арестованный вместе с Петерсоном Дмитрий Роотси был состоятельным бизнесменом. «Я не верю, чтобы такие люди рисковали своим благополучием, вступая в преступное сообщество. Андрея Андронова я тоже знаю очень хорошо. Могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что Андрей, как и Айво, выступал только за добрососедские отношения с Россией и пытался в меру своих ограниченных возможностей донести до жителей Эстонии правду о происходящем в РФ.

Но его "вина" заключается и в том, что он гражданин России. Ведь в таком политическом деле обязательно должен быть человек, олицетворяющий угрозу, исходящую от России, и являющийся ее гражданином. Все это дело, как и дело Сергея Середенко, отбывающего свой срок в эстонской тюрьме, сшито белыми нитками», – заключает Рева. Другими словами, Петерсон и его соратники расплачиваются за мнение, которое не соответствует государственной идеологии.