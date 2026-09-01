Жертвами атак украинских беспилотников на автомобили в ЛНР стали четыре человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру региона. «Неонацисты продолжают прицельно наносить удары по мирным жителям: погибли четыре человека, еще трое получили ранения», – подчеркнул руководитель республики в MAX.

На трассе Антрацит – Красный Луч вражеский дрон ударил по фуре, убив водителя и пассажира. Кроме того, в Антрацитовском муниципальном округе жертвами нападения на грузовики стали еще два шофера.

В Перевальском округе и на выезде из Новоайдара беспилотные аппараты атаковали грузовик и «Газель», травмировав двух водителей. Также в Кременском округе ранения получил 54-летний местный житель.

Политик добавил, что всем пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа украинские военные нанесли удар по пункту пропуска «Должанский – Новошахтинск».

Днем ранее при атаке на рейсовый автобус Лисичанск – Стаханов погибли девять мирных жителей.

В тот же день в городе Рубежное жертвой удара по легковому автомобилю стал 39-летний мужчина.