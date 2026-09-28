Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.5 комментариев
В Москве обсудили роль традиционных религий в развитии общества
В Москве прошла международная конференция о роли традиционных религий, по итогам которой участники приняли резолюцию из 14 пунктов по укреплению духовно-нравственных ценностей.
В Москве состоялась международная конференция, посвященная роли традиционных религий в обществе, сообщает Духовное собрание мусульман России.
Участники приняли резолюцию из 14 пунктов, направленную на укрепление духовно-нравственных ценностей и взаимодействие с государством.
Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов подчеркнул важность мероприятия в условиях внешнего давления. «Россия за многие столетия сформировалась как крупнейшее в мире многонациональное государство, в котором благодаря исторической объединяющей роли русского народа, русского языка и государственности сохранились уникальное единство и многообразие, духовная общность и союз различных народов», – заявил он.
Зарубежные гости отметили, что обвинения в адрес России не соответствуют действительности. По их словам, страна всегда защищала независимость и право народов на самоопределение, не навязывая свои идеалы.
Делегаты также поддержали инициативу о защите исламских святынь, назвав это священным долгом верующих. Кроме того, они выразили сочувствие мирным жителям Ирана и сектора Газа, призвав к дипломатическому урегулированию конфликтов.
В завершение обсуждалось влияние искусственного интеллекта. Религиозные деятели согласились, что технологии полезны для общества, но подчеркнули, что ИИ остается лишь инструментом, а ответственность за решения всегда лежит на человеке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года президент России Владимир Путин указал на особую важность поддержки единства многонационального и многоконфессионального народа.
Ранее глава государства назвал общую религиозную культуру основой мира между представителями разных конфессий.
В прошлом году российский лидер поблагодарил верховного муфтия Талгата Таджуддина за укрепление межконфессионального согласия в стране.