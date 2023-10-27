Песков: У ХАМАС нет никакой «кремлевской программы» в Москве

Tекст: Вера Басилая

Пескова спросили, не испытывает ли Москва опасений относительно того, что Израиль возмутил сам факт визита ХАМАС. На это пресс-секретарь президента ответил, что ему нечего добавить, кроме того, что встречи с ХАМАС в Кремле не будет, передает ТАСС.

Песков также заявил, что Россия осуждает терроризм в любых его проявлениях, его ничем нельзя оправдать, эта позиция неоднократно высказывалась президентом России Владимиром Путиным.

Также отметил, что происходящая гуманитарная катастрофа в секторе Газа является предметом внимания и самой глубокой озабоченности практически всех стран мира.

Вместе с тем Песков не стал говорить о ходе переговоров о судьбе заложников, отметив, что это прерогатива МИД России.

По его словам, конфликт между Палестиной и Израилем вызывает напряженность во всем регионе, но опасений по поводу возможности втягивания военных России в Сирии в войну нет.

Напомним, в четверг представители палестинского движения ХАМАС прибыли в Россию с визитом. Российская сторона обсудила с ХАМАС ситуацию в секторе Газа и немедленное освобождение заложников.

Министерство иностранных дел Израиля заявило об осуждении еврейским государством визита представителей палестинского движения ХАМАС в Россию и призвало немедленно изгнать террористов ХАМАС из Москвы.