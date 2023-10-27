ООН обвинила Израиль и ХАМАС в военных преступлениях

Пресс-секретарь УВКПЧ ООН Шамдасани обвинила Израиль и ХАМАС в военных преступлениях в Газе

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, запертые в Газе 2,2 млн человек подвергаются коллективному наказанию, а это – это военное преступление, передает РИА «Новости».

Также Шамдасани отметила, что коллективное наказание выражается в отключении воды, блокаде поставок продовольствия, топлива и электричества, что уже привело в закрытию больниц и пекарен.

При этом, как подчеркнула представитель УВКПЧ, люди вынуждены жить в переполненных приютах с плохими санитарными условиями и небезопасной питьевой водой, что создает угрозу вспышки заболеваний.

Представитель ООН добавила, что принуждение людей к эвакуации на юг Газы, в том числе в такие места, как «обозначенный Израилем район» Аль-Маваси, и в условиях полной осады «вызывает серьезные опасения» по поводу насильственного перемещения, которое в том числе классифицируется как военное преступление.

Кроме того, Шамдасани заверила, что захват ХАМАС гражданских лиц в заложники и ракетные обстрелы Израиля также приравниваются к военным преступлениям.

Напомним, Гутерриш заявил, что запасы топлива в секторе Газа закончатся в считанные дни, это станет катастрофой. Кроме того, генсек ООН осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, отметив, что «важно также признать, что нападения ХАМАС произошли не в вакууме». «Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации», – заявил он.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан после этого заявления генсека призвал Гутерриша уйти в отставку, а глава МИД еврейского государства отказался от встреч с ним. В среду Эрдан заявил, что Израиль прекратил выдачу виз представителям ООН из-за позиции Гутерриша по палестино-израильскому конфликту.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает мощная волна протеста против ООН и как это соотносится с претензиями России к организации.