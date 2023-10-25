В конфликте ХАМАС и Израиля Россия оказалась влиятельнее ООН

Как слова Гуттериша об атаке ХАМАС на Израиль изменили статус ООН на Ближнем Востоке

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытых дебатах Совета Безопасности заявил, что запасы топлива в секторе Газа закончатся в считаные дни, и это станет катастрофой. Без топлива невозможно доставить помощь, в больницах не станет электричества, невозможно будет очистить или даже перекачивать питьевую воду.

Он выразил серьезную озабоченность всеми нарушениями международного гуманитарного права и отметил, что ни одна сторона вооруженного конфликта не может быть выше его норм. Гутерриш заявил, что однозначно осуждает атаку боевиков на Израиль, но призвал помнить, что всему есть причины. «Важно также понимать, что атаки ХАМАС не произошли на пустом месте. Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации», – сказал он.

Данное заявление вызвало возмущение в Израиле. Постпред страны при ООН Гилад Эрдан указал, что Гутерриш потерял свою мораль и беспристрастность. Дипломат добавил, что раз генсек организации произнес слова о том, что нападения произошли «не в вакууме», значит он смирился с терроризмом и оправдывает его.

Позже Эрдан заявил, что Израиль будет отказывать в визах представителям ООН из-за позиции Антониу Гутерриша по палестино-израильскому конфликту. Также дипломат отклонил возможность диалога с генсеком организации и призвал его уйти в отставку.

Кроме того, во вторник министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отказался впредь встречаться с Гутерришем. По его словам, после 7 октября не осталось места для сбалансированного подхода, поэтому ХАМАС «должен быть стерт с лица земли». Ранее генсек ООН призвал к «действиям, чтобы положить конец кошмару», получившемуся в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

При этом, как пишет газета The Times of Israel, в израильском министерстве иностранных дел выразили надежду на то, что российские власти в ближайшее время займут «более сбалансированную» позицию после того, как на рассмотрение СБ ООН вносилась резолюция с призывом к прекращению огня. В том документе, который не был принят, не оказалось прямого осуждения действий ХАМАС.

Сенатор Константин Долгов объясняет недовольство Израиля «сильной эмоциональной волной, возникшей из-за большого числа погибших». «Не секрет, что каждое слово в дипломатии имеет свою ценность. Любое заявление, особенно по таким острым ситуациям, должно быть максимально взвешенно. В данном вопросе не нужно поддаваться переживаниям, а надо искать точки соприкосновения для урегулирования конфликта», – сказал он.

«Израиль должен сам решать, что ему делать в этой ситуации. Но если мы говорим о России, то у нас много претензий к ООН, в том числе применительно к конфликту на Украине. Однако при всех сложностях мы не отказываемся от взаимодействия с организацией, продолжаем работать в ней и продвигать свою позицию», – отмечает собеседник.

«Касательно конфликта на Ближнем Востоке, Россия осуждает терроризм и считает, что с ним нужно бороться. Но не стоит забывать о гуманитарном праве. Кроме того, необходимо сохранять жизни гражданских. Поэтому нужно не следовать эмоциям, а заняться мирным урегулированием конфликта», – подчеркивает он.

Позже политический накал вокруг ООН разгорелся с куда большей силой. Организация получила удар с другого ближневосточного фланга. Так, президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган указал на «бессилие» ООН и заявил, что Анкара готова стать гарантом Палестины в рамках урегулирования текущего конфликта и предложил созвать международную конференцию с участием «всех влиятельных акторов».

Также Эрдоган отменил все официальные визиты представителей Анкары в Израиль, подчеркнув, что Турция не позволит «убивать детей в Газе». И более того, Эрдоган заявил, что не считает ХАМАС террористической организацией. По его мнению, это «освободительная и моджахедская группировка», которая «борется за защиту своей земли». Вдобавок Эрдоган предрек поражение Израилю и США.

В ответ на это министр культуры и спорта Израиля Мики Зохар отметил, что заявления Эрдогана являются поддержкой терроризма, а также призвал пересмотреть отношения своей страны и Турции. Как отмечает издание «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале, подобный выпад может означать решение Тель-Авива пойти «по пути формирования корпуса «недружественных государств».

«В целом значимость выступления Гутерриша сложно переоценить.

За последние несколько лет мы привыкли к тому, что ООН выражает исключительно официальную позицию США. Однако теперь генеральный секретарь описывает конфликт на Ближнем Востоке в максимально далеких от воззрений Вашингтона тонах», – пояснил Тимофей Бордачев, политолог и программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Разумеется, это было неожиданно. Высказывание Гутерриша является полностью уместным и соответствующим человеку, занимающему столь высокий пост. Он поделился с миром достаточно сложной и тонкой оценкой, которая максимально отражает всю трудность текущего конфликта между Израилем и ХАМАС», – отмечает эксперт.

«Важно отметить и то, что смелость Гутерриша, скорее всего, имеет под собой какой-либо фундамент. Вероятно, он решился на использование данных тезисов, ощущая, что его позиция совпадает не только с мнением Китая или России, но и некоторых политических кругов в западных странах. Думаю, их точку зрения он и попытался раскрыть», – подчеркивает собеседник.

По его мнению, негативная реакция Израиля на речь генерального секретаря ООН абсолютно понятна: «Тель-Авив привык к безнаказанности собственных действий. Теперь же политику правительства еврейского государства по отношению к сектору Газа критикуют на важнейшей для всего мира политической площадке.

Разумеется, это воспринимается как шоковая ситуация».

При этом эксперт полагает, что не стоит надеяться на то, что речь Гутерриша на что-либо повлияет. «Существенных изменений в событиях на Ближнем Востоке его слова не принесут. Но они служат еще одним доказательством того, что общий тренд на безоговорочную поддержку Израиля со стороны западных стран разваливается. И это само по себе очень важно», – акцентирует Бордачев.



При этом израильские политологи не соглашаются с тем, что слова Гутерриша можно трактовать как некий сдвиг восприятия западным сообществом происходящих событий. В Тель-Авиве указывают на фундаментальную разницу между «сбалансированным подходом» ООН и ожиданиями от «сбалансированной позиции» России по текущему конфликту.

«Слова Гутерриша объясняются его неграмотностью и отсутствием знаний об элементарных вещах. Это свойственно обывателям в западных странах, здесь не стоит искать политической подоплеки. Израиль возмущен тем, что генсек ООН назвал Газу оккупированной территорией, хотя в секторе нет наших войск. Последние солдаты ушли оттуда в 2005-м», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

«Более того, мы поставляли в Газу электричество, топливо и продукты питания. Многие жители сектора приезжали работать к нам. Блокада была введена только для того, чтобы освободить заложников. Теперь Гутерриш по своей глупости все извращает. Этим и объясняется столь резкая позиция Израиля», – отмечает собеседник.

Эксперт отмечает, что санкции против ООН не скажутся на ситуации в секторе Газа. «Ограничения ввели, чтобы не пустить в страну тех сотрудников ООН, которые могут поддерживать связи с ХАМАС. Уже находившиеся на территории Израиля работники под них не попали. К тому же это объединение, как и его руководитель Гутерриш, никак не сможет решить существующий конфликт», – подчеркивает Кедми.

«Россия – это другое дело. Она может принять участие в решении текущего конфликта, так как исповедует другую систему ценностей. Мы понимаем, что у Москвы свои интересы на Ближнем Востоке, связанные с мусульманскими странами, и не просим принять точку зрения Израиля. Однако позиция России могла бы быть более сбалансированной»,

– акцентирует он. «Мы хотели бы от России более жесткого осуждения актов устрашения, проводимых боевиками, и признания ХАМАС террористической организацией. Во-вторых, было бы желательно более активное участие России в борьбе за освобождение заложников. В-третьих, нам необходимо признание Москвой того, что мы воюем не против Палестины, а против исламистского движения», – поясняет эксперт.

По его мнению, Израиль не вмешивался в конфликт России и Украины и не оказывал Киеву помощь. «Мы не мировая держава и не считаем, что можем что-то решать по поводу данного противостояния. Москва же, напротив, может положительно повлиять на наши проблемы. Поэтому тот же Гутерриш настроен против Кремля, так как не хочет, чтобы тот принимал участие в урегулировании», – отмечает Кедми.

«Гутерриша в первую очередь заботят проблемы возглавляемой им организации. Напомню, в ООН имеется сильнейшее представительство мусульманских государств. Их отношение к Израилю ни для кого не является секретом», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«Разумеется, текущая ситуация заметно осложнила диалог Тель-Авива и арабских стран. Гутерриш пытается маневрировать меж двух огней, желая не допустить обострения отношений с исламским миром. Поэтому его слова не стали сюрпризом для Израиля. Мы давно понимали, в пользу кого будет говорить ООН», – отмечает собеседник.

«Жесткость реакции Тель-Авива вызвана тем, что генеральный секретарь важнейшей международной организации публично выступил с оценкой ситуации на Ближнем Востоке, не охарактеризовав ХАМАС в качестве виновной в начале войны стороны.

Это принципиальный момент: именно Израиль является жертвой событий 7 октября», – утверждает эксперт. «Мы считаем, что как-либо оправдывать злодеяния и жестокость этого формирования неприемлемо. Поэтому запрет на выдачу виз сотрудникам ООН стал логичной реакцией Израиля на столь неподобающее выступление Гутерриша. Не думаю, что это сильно отразится на развитии ситуации в регионе», – акцентирует Ципис.

«В конечном счете представители организации, находящиеся в Тель-Авиве, продолжают свою работу так же, как и деятели иных международных объединений. Генеральный секретарь ООН, в свою очередь, вряд ли сумеет понять и признать свою ошибку. Все-таки он находится под колоссальным давлением со стороны арабских государств», – подчеркивает собеседник.

Он подчеркивает, что в Израиле хорошо понимают роль Организации Объединенных Наций и видят ее в роли справедливого и объективного арбитра. «Есть очевидные вещи, которые должны быть признаны большинством стран мира. Агрессия ХАМАС – одна из таких. Мы требуем, чтобы ООН говорила об этом начистоту, без попыток увильнуть с острой темы», – уточняет эксперт.

«Поэтому отказ в сбалансированной позиции Гутерришу со стороны Тель-Авива вполне уместен. Россия же является независимой страной, у которой есть свои интересы, в том числе и на Ближнем Востоке. Мы принимаем этот факт, но хотим видеть позицию Москвы более равноудаленной, чем она есть сейчас. В этой связи пожелания Израиля в адрес двух сторон не противоречат друг другу. Это разные акторы международной политики. Именно поэтому мы рассчитываем на несхожую риторику России и ООН», – резюмирует Ципис.