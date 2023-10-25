Эрдоган пообещал поражение Израилю и США

Президент Турции Эрдоган: Израиль, вместе с США ты проиграешь

Tекст: Алексей Дегтярев

«О Израиль, с таким мышлением тебе никуда не деться, даже если ты будешь с США или Западом. Америка тоже проиграет», – передает ТАСС слова Эрдогана.

Выступая в парламенте Турции, президент республики заявил, что вопрос заключается в создании справедливого мира, чего США и Израиль, по его мнению, не желают.

«Оправдание нападений – наследие кровавой истории Запада», – подчеркнул турецкий президент.

У Турции «нет проблем с государством Израиль», но она не одобряла, что эта страна действует как организация, а не как государство. Израиль совершает «одно из самых жестоких нападений в истории» на угнетенных в Газе, добавил Эрдоган.

Он отметил, что половина погибших в этом анклаве – дети, другая половина – их матери и старейшины семей.

Израильские атаки на сектор Газа – это «это состояние, свидетельствующее о психическом расстройстве как исполнителей, так и их сторонников».

Эрдоган призвал страны, обладающие «здравым смыслом и совестью», оказать давление на правительство премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы израильская сторона «пришла в себя».

Напомним, в среду Эрдоган отменил свой визит в Израиль.