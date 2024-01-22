В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?57 комментариев
Опубликованы кадры с выжившими при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане
Афганское радио Hurriyat опубликовало кадры с выжившими при крушении летевшего в Москву самолета
Афганское радио Hurriyat опубликовало в соцсети X (запрещено в России) фото выживших в результате крушения Falcon 10 в Афганистане и обломков самолета.
Так, на фото видны четверо выживших и обломки разбившегося самолета, передает РИА «Новости».
Уточняется, что разбившийся в Бадахшане небольшой российский самолет был обнаружен спасательной командой ВВС Исламского Эмирата.
По информации представителей оперативных служб, оба пассажира – супруги из России – погибли, передает ТАСС.
Известно, что во время полета женщина находилась на аппарате ИВЛ, супруг ее сопровождал. За состоянием пациентки следили два медика.
По данным радиостанции, поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета завершили военно-воздушные силы, сформированные радикальным движением «Талибан*» (запрещено в России).
Выжившие спасены и доставлены в центр района Ко Аб рано утром в понедельник.
Наземная поисково-спасательная служба обнаружила самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, из шести человек на борту, предварительно, четверо живы.
Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения. Частный самолет осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении ее супруга.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ