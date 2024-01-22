Опубликованы кадры с выжившими при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане

Афганское радио Hurriyat опубликовало кадры с выжившими при крушении летевшего в Москву самолета

Tекст: Александра Юдина

Так, на фото видны четверо выживших и обломки разбившегося самолета, передает РИА «Новости».

Уточняется, что разбившийся в Бадахшане небольшой российский самолет был обнаружен спасательной командой ВВС Исламского Эмирата.

По информации представителей оперативных служб, оба пассажира – супруги из России – погибли, передает ТАСС.

Известно, что во время полета женщина находилась на аппарате ИВЛ, супруг ее сопровождал. За состоянием пациентки следили два медика.

По данным радиостанции, поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета завершили военно-воздушные силы, сформированные радикальным движением «Талибан*» (запрещено в России).

Выжившие спасены и доставлены в центр района Ко Аб рано утром в понедельник.

Наземная поисково-спасательная служба обнаружила самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, из шести человек на борту, предварительно, четверо живы.

Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения. Частный самолет осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении ее супруга.