На месте крушения летевшего в Москву самолета нашли выживших

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали в пресс-службе, по информации от российского посольства в Афганистане, из шести человек, которые находились на борту самолета, предварительно, четверо живы, судьба двоих человек уточняется. Отмечается, что у четверых пострадавших различные травмы, передает РИА «Новости».

Министерство транспорта и авиации при правительстве, сформированном движением «Талибан*» (запрещено в РФ), также сообщило, что поисково-спасательная группа обнаружила самолет, пропавший с радаров, четыре человека, включая пилота самолета, живы, пишет ТАСС.

Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения. Частный самолет осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении ее супруга.