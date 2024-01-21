В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?11 комментариев
На месте крушения летевшего в Москву самолета нашли выживших
Наземная поисково-спасательная служба обнаружила самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, из шести человек на борту, предварительно, четверо живы, сообщила Росавиация.
Как указали в пресс-службе, по информации от российского посольства в Афганистане, из шести человек, которые находились на борту самолета, предварительно, четверо живы, судьба двоих человек уточняется. Отмечается, что у четверых пострадавших различные травмы, передает РИА «Новости».
Министерство транспорта и авиации при правительстве, сформированном движением «Талибан*» (запрещено в РФ), также сообщило, что поисково-спасательная группа обнаружила самолет, пропавший с радаров, четыре человека, включая пилота самолета, живы, пишет ТАСС.
Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения. Частный самолет осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении ее супруга.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ