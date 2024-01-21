Названа предварительная причина крушения летевшего в Москву самолета

Причиной крушения самолета Falcon 10B в Афганистане мог стать отказ двигателей

Tекст: Валентина Григоренко

Как уточнили в оперативных службах, двое россиян были среди шести человек, находившихся на борту пропавшего над Афганистаном российского джета, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Самолет, принадлежащий ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, направлялся в Москву через Ташкент.