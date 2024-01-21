Направлявшийся в Москву пассажирский самолет разбился в горах Афганистана

Направлявшийся в Москву пассажирский самолет Falcon разбился в горах Афганистана

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению агентства, самолет разбился в провинции Бадахшан по причине технической неисправности, передает ТАСС. Представители движения «Талибан*» (запрещено в РФ) заявили, что в регион направлена группа для расследования обстоятельств крушения.

Как передает агентство Khaama Press, источники из провинции Бадахшан подтверждают, что самолет отклонился от первоначального курса и столкнулся с горным рельефом в районе Зебак, передает РИА «Новости».

Как сообщили в Росавиации, пропавший в Афганистане самолете Falcon зарегистрирован в Госреестре гражданских воздушных судов России, Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный – 128) произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, направлялся в Москву через Ташкент. Там добавили, что предварительно на борту пропавшего самолета было четыре члена экипажа и два пассажира. В ведомстве отметили также, что находятся на связи с авиавластями Афганистана и Таджикистана по пропавшему самолету, поиски судна ведутся.

Ранее в Непале разбился самолет с 22 людьми на борту.