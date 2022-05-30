В Непале разбился самолет с 22 людьми на борту

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30 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 12:08  |  vz.ru
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Польша напрасно пугает покупателей российской нефти

Польша плюет на Венгрию, Словакию и Чехию Илья Питалев/РИА Новости
Польша придумала, как Европа все-таки может ударить по заработку России от продажи нефти, раз так неудачно сложилось с нефтяным эмбарго, о котором европейцы не смогли договориться. Надо ввести пошлины на импорт российского черного золота, решила Варшава. К чему приведет реализация этой идеи? Подробности...
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На какую судьбу рассчитывает Зеленский

Зеленский считает, что с оружием НАТО он завершит конфликт за несколько недель Ukraine Presidency/Global Look Press
Уходящая неделя стала для руководства Украины тяжелой. За сдачей батальона «Азов» посыпались свидетельства о катастрофическом положении дел на фронте, а потом обрушился и сам фронт: силы России, ДНР и ЛНР перешли в массированное наступление. В речах киевских чиновников панические нотки, но президент Украины Зеленский по-прежнему уверен в победе. На что он рассчитывает? Подробности...
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Когда у Украины закончится боевая авиация

Бывшие страны Варшавского договора поставляют Украине штурмовики советского производства SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Российские военные почти ежедневно сообщают о сбитых в украинском небе самолетах и вертолетах противника. Однако еще в марте сообщалось о том, что «практически вся» боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Получается, Украина получает авиатехнику из-за рубежа и каким-то образом успевает быстро чинить подбитые машины. На чем летают ВВС Украины и насколько они еще боеспособны?  Подробности...
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Американских малышей лишили детского питания

Полки с детским питанием пусты во многих магазинах Америки Anthony Behar/Reuters
Америка погрузилась в невиданный для нее кризис, затрагивающий самых беззащитных членов общества – детей. Миллионы маленьких американцев остались без специализированной еды, детское питание в магазинах найти практически невозможно. В Нью-Йорке из-за этого даже объявлено чрезвычайное положение. В чем причины происходящего и почему американские политики из-за этого вспоминают про Украину? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Какие территории Украины должны стать российскими

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российская Федерация дает возможность украинцам решить, в каком государстве они будут жить. Пока что эта возможность гарантируется жителям Херсонской и Запорожской областей – однако список может быть расширен. Подробности...

Опыт СМЕРШа поможет раскрыть украинских нацистов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Группе советских войск в Германии ходил анекдот – если спросить возрастного гэдээровского офицера, где он был во время войны, то любой ответит, что служил в военном оркестре. Сегодня эта история повторяется. Подробности...

Почему образование потеряло свою ключевую ценность

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Выбор прост: либо хорошо – но для избранных, либо для всех – но как получится (с неуклонной тенденцией, что получаться будет все хуже и хуже). Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
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Как США и СССР едва не уничтожили планету

Западные мудрецы уговаривают Киев сдаться

Венгрия готовится к развалу Украины

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    В Непале разбился самолет с 22 людьми на борту

    30 мая 2022, 10:37

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Армия Непала заявила, что в горах обнаружено место крушения самолета, связь с которым была потеряна накануне.

    «Поисково-спасательные войска обнаружили место крушения самолета», – сообщил представитель армии Нараян Силвал, опубликовав фотографию обломков с четко видимым бортовым номером самолета и его частями, разбросанными по склону горы.

    Самолет принадлежал частной авиакомпании Tara Aна, он вылетел из туристического города Покхара в воскресенье и направлялся в Джомсом, передает «Интерфакс». На борту находились 16 граждан Непала, четыре – Индии и два – Германии.

    Как сообщил представитель авиакомпании Tara Air Сударшан Бартаулу, тела 14 погибших найдены на месте крушения разбившегося самолета в Непале,.

    «Тела разбросаны в радиусе 100 метров от места падения, их собирает поисково-спасательная группа», – передает РИА «Новости» слова Бартаулу изданию Kathmandu Post, сославшись на данные спасателей.

    Он отметил, что самолет врезался в гору и развалился на части.

    Самолет с 22 людьми на борту пропал накануне через несколько минут после вылета из аэропорта города Покхара. Для поисков самолета на место его предполагаемого крушения был выслан вертолет, но операция сперва была приостановлена из-за плохой погоды, а потом – из-за наступления ночи.

    Напомним, в марте 2018 года самолет с 67 пассажирами и четырьмя членами экипажа потерпел крушение во время посадки в аэропорту в столице Непала Катманду. По предварительным данным, граждан России на борту рухнувшего самолета не было.


    Во Франции высмеяли просьбы Макрона и Шольца к Путину
    		    29 мая 2022, 12:13
    Фото: IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли нереалистичные предложения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по Украине.

    Поводом для насмешек стала новость, что они попросили президента России Владимира Путина освободить 2,5 тыс. бойцов с завода «Азовсталь», которые сдались плен, а также помочь в экспорте зерна и объявить перемирие.

    «Пора подталкивать Украину к компромиссу. Киев проигрывает. Зеленскому нужно просить о перемирии», – поделился мнением один из читателей Le Figaro, передает РИА «Новости».

    «Шольц выглядит немного растерянным. Макрон закатывает глаза. Путин смотрит на них слегка насмешливо», – написал один из комментаторов.

    «Пустые слова, оторванные от реальности. Вот что предлагают наши лидеры», – заявила Adama21.

    «Путин победил. Бесконечные санкции против России. А теперь звонят Путину с просьбой дать им каши!!!!» – заключил еще один француз.

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос о накачке оружием украинских властей. Также Путин с аргументами и на конкретных примерах разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием санкционного давления на Россию.

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    Коментарии (43)
    В Британии заявили о победе России в битве за контроль над пшеницей
    		    29 мая 2022, 12:33
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Главной победой России с начала спецоперации на Украине стало увеличение объемов российского экспорта пшеницы и рост цен на нее, пишет британская газета The Times в статье под заголовком «Россия выигрывает битву за контроль над пшеницей в мире».

    Британское издание пишет, что с конца февраля экспорт Украиной пшеницы заметно сократился в связи с осложнением процесса вывоза зерна. По его данным, более 20 млн тонн украинской пшеницы гниет в силосах и торговых судах по всей стране. Это оказывает серьезное влияние на экономику страны, учитывая, что на продовольственный и сельскохозяйственный сектор приходится 10% ВВП Украины, передает RT содержание публикации.

    Киев, напоминается в статье, является пятым по величине экспортером пшеницы, цена на зерно с начала года уже выросла на 60%, приблизившись к рекордному уровню. При этом Россия – главный мировой экспортер пшеницы – восполняет образовавшийся пробел, продавая не только больше товара, но и по более высокой цене, указывает автор.

    По словам Набиля Мседди, исполнительного директора компании AgFlow, занимающейся анализом сельскохозяйственного рынка, до начала спецоперации экспорт украинской пшеницы и кукурузы рос, в то время как российский экспорт сокращался. Тем не менее в апреле экспорт пшеницы с Украины упал на 32% по сравнению с апрелем 2021 года, а экспорт из России, напротив, вырос на 18%. Согласно оценке компании, в этом сезоне доход от налогов на экспорт пшеницы России составил 1,9 млрд долларов.

    «Потеря объемов экспорта Украины почти полностью совпадает с ростом экспорта России. Поэтому это можно вполне точно интерпретировать как оттеснение торгового конкурента на второй план», – заявил Мседди.

    Как пишет The Times, у России и Украины много общих экспортных партнеров в основном в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Столкнувшись с возможностью нехватки продовольствия, многие из них обращаются к России, чтобы восполнить недостаток. Египет, Иран и Турция являются крупнейшими покупателями, причем российский экспорт в эти страны вырос на 500%, 481% и 381% соответственно.

    В России ранее неоднократно подчеркивали, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против нашей страны. При этом, согласно прогнозам, в России ожидается хороший урожай зерновых.

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    Коментарии (43)
    Норвегия решила переименовать Белоруссию

    29 мая 2022, 19:50

    Текст: Евгений Романов

    Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд сообщила, что власти страны решили переименовать Белоруссию из Hviterussland (Белая Россия) в Belarus.

    По ее словам, таким образом Норвегия хочет поддержать борьбу за демократию, передает РИА «Новости»

    «С сегодняшнего дня, Международного дня солидарности с Белоруссией, мы больше не используем название Hviterussland на норвежском языке. Я была счастлива вчера сказать об этом лидеру демократического движения Светлане Тихановской», – отметила она.

    Старое название Белоруссии на норвежском языке – Hviterussland дословно переводилось как «Белая Россия»: от норвежского hvite – «белый», Russland – «Россия».

    Ранее министерство иностранных дел Дании решил использовать название Беларусь (Belarus) в официальных обращениях к Белоруссии.

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    Коментарии (53)
    Во Франции заявили о возвращении Грузии в орбиту Москвы
    		    29 мая 2022, 13:20
    Фото: Vladimir Valishvili/
    Russian Look/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Грузия хоть и подала заявку на вступление в Европейский союз, возвращается на орбиту Москвы, пишет французское издание Le Figaro. В статье указывается, что Тбилиси не стал осуждать Россию и не принял антироссийские санкции, а напротив, все больше критикует Европу и Украину.

    Грузинское правительство, по мнению автора статьи, всеми силами старается отдалиться от политической жизни. Так, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «тихо умирает в грузинской тюрьме». Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, который «дергает за ниточки» грузинской политики, так же «держится в тени», передает RT содержание публикации.

    По словам автора, Грузия, которая при президенте Саакашвили в 2000-х годах совершила «переход от постсоветского государства к новой западной демократии», теперь возвращается «в орбиту Москвы». Так, она старается придерживаться нейтралитета по Украине, который «мутировал в сочувствие» российским властям, говорится в публикации.

    «Так что Грузия не только не стала поддерживать Украину, но и начала открыто критиковать украинского президента, а также отказалась от введения антироссийских санкций. Более того, на Западе опасаются, что Грузия может стать платформой для обхода санкций, ведь российские компании там уже обосновываются», – пишет издание.

    «Самая прозападная страна региона опасным образом сползает на российскую орбиту», – приводит автор статьи слова политолога Торнике Гордадзе.

    Le Figaro приводит мнение, что такой «разворот» Грузии «связан со страхом», ведь Россия «может попытаться присоединить, например, Южную Осетию». «Маленькую Грузию», продолжает автор, будет «просто заполучить», «даже не придется устанавливать там лояльное правительство – ведь оно уже есть».

    Хотя Тбилиси по-прежнему претендует на вступление в ЕС, с марта, когда он подал заявку, грузинские власти стали все больше и больше критиковать Европу, напоминает французское издание. «Как будто они хотят саботировать этот процесс», – предположил бывший министр по интеграции в ЕС и НАТО Торнике Гордадзе.

    Западные страны и Украина все чаще критикуют Грузию за то, что страна не присоединилась к экономическим санкциям против России. В самой Грузии в ответ на это заявляли, что республика «не вовлекается в войну», но при этом поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч украинских беженцев.

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    Зеленский впервые с начала спецоперации России выехал на восток Украины

    29 мая 2022, 19:35

    Текст: Евгений Романов

    Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область и Харьков, где встретился с украинскими военными, сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.

    Он сообщил в Telegram-канале, что украинский лидер встретился в Харькове с украинскими военными и провел совещание. Также Зеленский наградил военнослужащих. 

    Поездка Зеленского на восток страны стала первой с начала спецоперации России на Украине. 

    Ранее сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк захотел искоренить понятие «русские» в Донбассе и Харьковской области.

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    Пушков указал на четыре ошибки в «доктрине Сороса»
    		    29 мая 2022, 16:18
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Евгений Романов

    В статье американского предпринимателя Джорджа Сороса, в которой говорится о возможном «подрыве» мощи Запада из-за спецоперации России на Украине, есть четыре основные ошибки, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    «Самая опасная позиция в современном мире – либеральный фундаментализм, который исповедуют такие фигуры, как Джордж Сорос. Это тот случай, когда радикальная идеология мозги застит. По Соросу, главное содержание глобального развития – это схватка двух диаметрально противоположных систем государственного управления: «открытого общества» и «закрытого общества», – написал Пушков в Telegram

    Он отметил, что Сорос возрождает худший вариант западной доктрины «холодной войны», ставя во главу угла мирового развития «не задачу выживания и развития человечества, а «схватку двух  противоположных систем». 

    Сенатор подчеркнул, что такой подход «в силу черно-белого примитивизма» не выдерживает критики. «Во-первых, ни Россия, ни Китай, хотя и не являются репликами западной либеральной демократии, не являются «закрытыми обществами», а представляют собой разные и гораздо более сложные системы», – говорится в сообщении. 

    Во-вторых, по его словам, в России и Китае экономика строится в соответствии с рыночными принципам, «чего Сорос ради цельности своей надуманной доктрины предпочитает не замечать». 

    Также Пушков отметил, что в отличие от США ни Россия, ни Китай не ставят задачу распространения своих политических моделей, идеологий и систем ценностей на другие государства, ограничиваясь защитой своих геополитических интересов. 

    Кроме того, действия России на Украине не станут «прологом» к Третьей мировой войне, если только западный альянс не развернет ход событий в эту сторону, указал сенатор. 

    «Россия решает на Украине проблему обеспечения своей стратегической безопасности, которую отказалась гарантировать НАТО (о чем, кстати, на днях напомнил экс-премьер Японии Синдзо Абэ). Не более того. Эти действия не несут угрозы ни безопасности США, ни безопасности Европы. Речь идет о региональном конфликте, который не имеет потенциала стать глобальным, если его не превратят в таковой Соединенные Штаты», – отметил он. 

    Ранее Джордж Сорос опубликовал статью, где заявил о том, что спецоперация России на Украине может подорвать мощь Запада и стать началом Третьей мировой войны. «И наша цивилизация может ее не пережить», – полагает бизнесмен. 

    Он также отметил, что сотрудничество между Россией и Китаем «представляет самую большую угрозу» так называемым «открытым обществам». Из-за этого, как полагает Сорос, даже борьба с изменениями климата «должна отойти на второй план». 

    «Мы должны мобилизовать все наши ресурсы для скорейшего прекращения войны. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию – победить Путина», – убежден Сорос. 

    Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.

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    Захарова рассказала о неудаче премьер-министра Эстонии

    29 мая 2022, 20:30

    Текст: Евгений Романов

    Призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас к западным лидерам прекратить звонить российскому лидеру Владимиру Путину потерпел неудачу, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

    «У премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая потребовала от западных лидеров не звонить Путину, неудача – все западные лидеры от рук отбились, звонят и звонят», – написала Захарова в Telegram

    По ее словам, женщина даже в СМИ начала публиковаться на тему «как перестать звонить в Москву», а «хозяева ее не унимаются, оборвали провода».

    «Волнуюсь я за эстонскую начальницу. Чем ответит? Повреждение кабеля, хакерская атака, нейтрализация спутника – не вариант же. Наверное, будет продолжать призывать не звонить. Думаю, пора начать требовать: поручить своему МИДу вызвать послов Франции, Германии, Италии и отчитать их как следует», – говорится в сообщении. 

    Ранее Премьер Эстонии призвала западные страны прекратить звонить Владимиру Путину, поскольку это не дает результатов. Также Каллас заявила, что поддерживает снос в республике «красноармейских» памятников.

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    В НАТО раскрыли детали новой стратегии альянса

    29 мая 2022, 21:16

    Текст: Евгений Романов

    Новая стратегия Североатлантического альянса включит в себя Китай, который ранее в документе не фигурировал, сообщил итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало.

    «Мы скорректируем статус России, которая в предыдущей версии обозначалась в качестве «партнера». Мы включим Китай, который до этого не упоминался. Мы будем продуманно подходить к современным вызовам в сфере кибербезопасности, гибридных угроз, новых технологий, изменения климата», – цитирует РИА «Новости» Тало.

    По его словам, НАТО теперь следует учитывать «разрушительные последствия» возвышения Китая, особенно в области технологий.

    «Мы столкнулись с новой державой, которая поставила перед собой цель технологического превосходства. И это не демократично», – сказал Тало.

    Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что новая стратегия НАТО коснется, в том числе, сдерживания России. 

    Также агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».

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    Украинских беженцев потребовали выслать из Австрии за массовую драку

    29 мая 2022, 20:13

    Текст: Евгений Романов

    Глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик обратился к украинским беженцам, виновным в массовой драке с таксистами, порекомендовав им быстрее покинуть Австрию.

    «Вместо того чтобы сражаться за свою страну, украинские мужчины избивают таксистов перед роскошными отелями в Вене. Убирайтесь из нашей страны!» – написал он в Twitter, передает «Ридус».

    Он также назвал подозреваемых в драке «преступниками-дезертирами».

    Ранее сообщалось, что группа молодых людей на автомобилях с украинскими номерами избила двух таксистов в столице Австрии из-за замечания о неправильной парковке, один из пострадавших в тяжелом состоянии в больнице. 

    Также пьяные украинцы зарезали поляка на улице в Варшаве.

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    В ЕП захотели без Венгрии решить вопрос о нефтяном эмбарго против России
    		    30 мая 2022, 06:59
    Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    ЕС мог бы решить вопрос о нефтяном эмбарго против России без компромиссов с Венгрией, заявил глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер.

    Вебер «устал от того, что весь ЕС всегда должен следовать за колеблющимися, когда дело доходит до санкционных решений». Он пригрозил найти межправительственные решения без участия Венгрии, если ее премьер Виктор Орбан заблокирует санкции против России. По словам Вебера, «если невозможно поступить иначе, то этот путь нельзя исключать». Он призвал показать Орбану, что Будапешт не может держать остальную часть ЕС в заложниках, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Напомним, Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России. Саммит ЕС пройдет 30-31 мая, он будет в основном посвящен Украине.

    Коментарии (32)
    Губерниев рассказал о катастрофе на финале ЛЧ в Париже
    		    29 мая 2022, 14:09
    Фото: Нина Зотина/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    Париж ни с точки зрения логистики, ни с точки зрения безопасности не был готов к проведению финала футбольной Лиги чемпионов, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Изначально финал планировалось провести в Санкт-Петербурге, однако у России отобрали право на проведение этого мероприятия.

    «За короткий срок, прошедший с момента переноса, они (Париж – прим. ВЗГЛЯД) просто не успели подготовиться. При этом и город, и страна в целом обладают колоссальными возможностями для проведения мировых чемпионатов», – сказал Губерниев в комментарии газете ВЗГЛЯД.

    «Тут важно вспомнить, что, перенося матч из Санкт-Петербурга в Париж, выдвигался тезис о необходимости соблюсти должный уровень безопасности. И где теперь эта безопасность оказалась? Конечно, это огромный позор и для УЕФА, и для Франции, и для Парижа», – подчеркнул спортивный комментатор.

     

    Английские фанаты, продолжил Губерниев, не лыком шиты, среди них достаточно хулиганов. «Но, конечно, когда на стадион, по некоторым данным, попадает несколько тысяч людей с поддельными билетами, а с настоящими тикетами люди остаются на улице – это катастрофа», – сказал он.

    «И здесь становится понятно, что в Питере это же мероприятие было бы организовано на высшем уровне. Если ты принимаешь какие-то решения, то ты должен отдавать себе отчет о последствиях. А тут решение приняли, а вот о последствиях никто не думал. Париж обосрался», – уверен Губерниев. По его словам, за такую организацию было стыдно всем.

     

    «И мы видели необоснованное чрезмерное насилие со стороны полиции. Ярким тому примером послужила ситуация, когда беременная женщина убегала из толпы, где распылили слезоточивый газ. И там же рыдали и кашляли маленькие дети», – сказал спортивный комментатор.

    «Франция, конечно, уже попыталась оправдаться. И УЕФА заявила о начале расследования, но это все хорошая мина при плохой игре. Они наказали себя, футбол, болельщиков и все такое прочее. Если УЕФА принимает решение забрать финал ЛЧ у России, то найдите хотя бы нормальный город. А то ни логистики, ни безопасности нормальной не смогли гарантировать», – заключил Губерниев.

    Ранее бывший игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что Франция не справилась с проведением футбольной Лиги чемпионов.

    Напомним, финал футбольной Лиги чемпионов на стадионе «Стад де Франс» в Париже завершился победой испанского клуба «Реал» над английским «Ливерпулем» со счетом 1:0. Болельщики устроили беспорядки. Финал должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако 25 февраля УЕФА объявил о переносе финального матча в Париж из-за ситуации на Украине.

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    Власти Херсонской области рассказали о провале наступления ВСУ
    		    29 мая 2022, 23:55
    Фото: Факти ICTV/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Попытки украинских военных прорвать линию обороны в Херсонской области завершились тем, что они потеряли не менее 70 солдат убитыми на поле боя, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

    Стремоусов рассказал, что «украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод». Военные Украины «пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области», но «потерпели поражение и понесли очень большие потери», передает РИА «Новости».

    Как сообщил Стремоусов, «около 70 человек убитыми находятся на месте поля боя». В результате только первой попытки прорыва украинская армия потеряла, предположительно, около 200 военных и 20 единиц военной техники. По словам замглавы администрации, «все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой». «Это все бесполезные попытки каким-то образом прорвать линию обороны между Николаевской и Херсонской областями», – сказал он.

    Напомним, Стремоусов заявил, что регион будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации. Руководство Херсонской области решило закрыть границу с подконтрольными украинским властям территориями. 

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    Немецкого журналиста ужаснули масштабы русофобии в Германии
    		    30 мая 2022, 07:38
    Фото: Carsten Koall/dpa/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Количество антироссийской пропаганды в Берлине привело в ужас московского корреспондента Junge Welt Ульриха Хайдена, который вернулся в Германию из России.

    По словам журналиста, на вокзале в Берлине он увидел огромный плакат в поддержку Украины. Там же был вывешен портрет президента Украины Владимира Зеленского, снабженный провокационными антироссийскими лозунгами.

    «Меня охватил ужас. Антироссийская пропаганда, русофобия, фактически травля России – на главном вокзале Германии? Меня как будто кулаком в лицо двинули: эй, парень, ты в другую Германию приехал!» – передает РИА «Новости» слова Хайдена.

    Кроме того, журналиста поразило количество мер безопасности в Трептов-парке, где находится братская могила и крупнейший в Берлине монумент советским воинам. На захоронении дежурило множество полицейских, экипированных для разгона демонстраций, кроме того, в месте воинской славы запретили любую российскую символику и исполнение военных песен. При этом Хайден отметил, что многие посетители пытались нарушить эти требования.

    Напомним, депутат немецкого Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок поддержал открытое письмо немецкой интеллигенции к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Олафу Шольцу с требованием не допускать дискриминации по отношению к выходцам из России и к русской культуре.

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    СМИ: В НАТО разгорелись три спора из-за Турции
    		    29 мая 2022, 16:43
    Фото: Sascha Steinach/
    imago-images.de/
    Global Look Press

    Текст: Валентина Григоренко

    Три решения, принятые недавно турецким руководством, противоречат интересам НАТО и создают спорные точки с союзниками, пишет обозреватель Die Welt Каролина Друтен.

    Автор обратилась к недавним внешнеполитическим решениям Анкары, вызвавшим недовольство у союзников на Западе. Так, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, исполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. В США раскритиковали позицию Турции, однако аналитик усомнилась, что Вашингтон пойдет на еще один конфликт с Анкарой, что означает невозможность вступления северных стран в военный блок, передает РИА «Новости».

    Также недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил. Немецкие политики, в частности, заявили о противоречии международному праву в решении Турции. Анкара же объяснила его необходимостью обеспечить собственную безопасность и вернуть на родину сирийских беженцев.

    «В любом случае еще одна крупномасштабная операция на севере Сирии таит в себе потенциал эскалации между Турцией и ее партнерами по НАТО», – добавила Друтен.

    Кроме того, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Автор обратила внимание, что турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции. На фоне этого глава правительства республики попросил Конгресс США запретить продажу оружия Турции. В частности, речь идет о покупке Анкарой истребителей F-16. Именно это обращение и вызвало возмущение у турецкой стороны.

    В пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция не смогут стать кандидатами на вступление в Североатлантический альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции.

    Позже глава финского МИД Пекка Хаависто после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Госдепартаменте заявил, что волнующие Турцию вопросы, касающиеся вступления Финляндии и Швеции в НАТО, могут быть решены.

    Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Финляндии и Швеции с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)». Кроме того, Эрдоган потребовал от США отменить санкции против Турции за покупку ЗРК С-400. В США допустили, что Турцию могут исключить из НАТО из-за отказа одобрить заявки Финляндии и Швеции.

    В прошлую среду Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в НАТО сделает эти страны потенциальными целями, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс считает Россию врагом. Кроме того, в Москве указывали, что потенциальное вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.

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    Рогозин опроверг нехватку средств на ядерный буксир «Зевс»

    29 мая 2022, 18:19

    Текст: Евгений Романов

    Роскосмосу хватает средств для работы над проектом ядерного буксира «Зевс» до 2024 года, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

    «Несмотря на вчерашние броские заголовки в СМИ, финансовых средств по 2024 год для работы над «Зевсом» нам хватает, потому «экспертам» истерить не стоит», – цитирует ТАСС Рогозина.

    Ранее Рогозин заявил, что Россия могла бы выпустить инвестиционные деньги вместо своих замороженных за рубежом активов, а один триллион из них может ускорить создание новых космических кораблей и ядерного буксира.

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