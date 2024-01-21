В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?2 комментария
Разбившийся в Афганистане самолет вывозил заболевшую россиянку из Таиланда
Самолет, пропавший с радаров в Афганистане, осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении ее супруга, сообщили в консульском отделе посольства России в Таиланде.
В консульском отделе указали, что это частная медицинская эвакуация россиянки Анны Евсюковой с участием страховой компании. Отмечается, что россиянку сопровождал ее супруг Анатолий Евсюков, который также является гражданином России, передает ТАСС.
Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Самолет, принадлежащий ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, направлялся в Москву через Ташкент. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения.