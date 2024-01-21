Разбившийся в Афганистане самолет вывозил заболевшую россиянку из Таиланда

Tекст: Валентина Григоренко

В консульском отделе указали, что это частная медицинская эвакуация россиянки Анны Евсюковой с участием страховой компании. Отмечается, что россиянку сопровождал ее супруг Анатолий Евсюков, который также является гражданином России, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Самолет, принадлежащий ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, направлялся в Москву через Ташкент. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения.