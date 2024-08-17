Нормой для англосаксов является «система противовесов» – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.0 комментариев
Иран предложил России использовать свои газотранспортные мощности
Иран заинтересован в работе с Россией, Тегеран выражает готовность предоставить свою территорию для транзита российского газа, заявил на Каспийском форуме в Астрахани чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали.
По его словам, Иран заинтересован в углублении энергетического сотрудничества с Россией и готов предоставить свою газотранспортную инфраструктуру для транзита российского газа, передает РИА «Новости».
«Мы очень заинтересованы работать с Россией», – подчеркнул Джалали.
Напомним, иранский президент Эбрахим Раиси в ходе церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт – Астара заявил, что у России и Ирана есть большой экономический потенциал, однако он полностью пока не задействован, страны обязаны приложить все усилия, чтобы реализовать все проекты.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, когда Россия и Иран построят газовую ОПЕК.