Когда Россия и Иран построят газовую ОПЕК

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19 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 10:50  |  vz.ru
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Россия вкладывается в судостроение по-крупному

Россия построит в разы больше торговых судов в следующие пять лет Михаил Голенков/РИА Новости
Следующие пять лет станут для гражданского судостроения знаковыми. Государство готово вложить колоссальные средства для кратного роста числа построенных морских и речных судов. За прошлые десять лет выпустили 100 судов, а в ближайшие пять лет планируется построить около 260 судов. Это не только поможет подняться всему судостроению в стране, но и расширит возможности России в торговле с дружественными странами.  Подробности...
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Африка заняла неудобную Западу позицию по Украине

Встреча африканской делегации с Путиным лишний раз показала, что «Африка просыпается» Рамиль Ситдиков/РИА Новости
После унизительного визита на Украину делегация представителей стран Африки посетила Россию. В Петербурге они представили свой вариант мирного плана по урегулированию украинского кризиса. На Западе усилия африканцев назвали стремлением к «псевдомиру». А российский МИД отметил понимание Африкой истинных причин кризиса на Украине. Чем важен России визит африканской делегации и как можно оценить его итоги? Подробности...
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Создать на Украине «санитарную зону» подсказал афганский опыт

Опыт борьбы с моджахедами в Афганистане можно использовать для противостояния ВСУ Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Путин дважды на неделе высказался о создании «санитарного кордона» на территории Украины. Эта линия должна защитить территории РФ от обстрелов ВСУ, которые получают от Запада дальнобойные ракеты. У России есть опыт создания такой зоны в Афганистане, но в новых реалиях речь может идти о более масштабном проекте. На каких территориях такой кордон необходим прежде всего? Подробности...
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Франция оказалась в полной зависимости от мигрантов

Мигранты перебираются в ЕС через Средиземное море AP/TASS
Уже целые сектора экономики не могут обойтись без мигрантов, а некоторые профессии без них вообще перестанут существовать. Речь, правда, идет не о России, а Франции, где обсуждаются радикальные поправки в миграционных законах – вплоть до изменений конституции страны. О чем именно идет речь и почему в итоге французы дадут мигрантам лишь послабления? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Когда Россия и Иран построят газовую ОПЕК

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Россия, Иран, Катар и Туркменистан – занимают соответственно первое, второе, третье и пятое места в мире по доказанным запасам природного газа, что, как и в случае с ОПЕК и нефтью, соответствует 2/3 от мировых запасов. Подробности...

Они начали эту бойню в 2014-м

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Мы похоронили десятки подопечных, чьи жизни посыпались после 2014-го. Кто без дома, кто без здоровья и родственников. И все эти люди – пыль на сапогах для западного мира, ничто для наших либералов, которые радеют за Украину. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Путин дал гарантии мировому большинству

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
На Петербургском международном экономическом форуме Путин показал, что Россия не «пустышка», у которой нечего противопоставить внешним угрозам, а держава, способная предоставить силовое обеспечение своим внешнеэкономическим планам. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Два удара по Байдену

Чехи задумались о концлагерях для русских

Косово взбунтовалось против Запада

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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Глеб Простаков

    Когда Россия и Иран построят газовую ОПЕК

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    19 июня 2023, 10:22

    Вслед за предложением Москвы, озвученным президентом Путиным еще в прошлом году, создать газовый хаб в Турции с аналогичной инициативой выступил Тегеран. Причем амбиции иранской инициативы потенциально простираются куда дальше турецкой.

    Речь может идти о создании полноценной «газовой ОПЕК», основатели которой – Россия, Иран, Катар и Туркменистан – занимают соответственно первое, второе, третье и пятое места в мире по доказанным запасам природного газа, что, как и в случае с ОПЕК и нефтью, соответствует 2/3 от мировых запасов. Причем на первую тройку суммарно приходится больше половины залегающего в подземных пластах газа, что делает их ядром будущего картеля.

    Территориально близкое расположение этих стран максимально способствует координации торговли, а потенциально – и ценообразования на газ. Иран имеет общую границу с Туркменистаном и соседствует с Катаром через Персидский залив. Россия граничит с Ираном через Азербайджан, с Туркменистаном – через Казахстан. Основные рынки сбыта тоже рядом – Китай и Индия. До сих пор Россия конкурировала на азиатских газовых рынках с тем же Ираном (например, за поставки в Турцию, куда ведут газопроводы как из Ирана, так и России). Но, судя по последним инициативам, принято решение трансформировать конкуренцию в партнерство и даже картель.

    Развитие инфраструктуры – газопроводов, портов и терминалов по сжижению газа – требует этой территориальной близости участников будущего картеля. Рынок газа в этом смысле существенно отличается от нефтяного. Морские перевозки нефти позволяют доставлять этот товар в любую точку мира, тогда как газ как товар в этом смысле не столь мобилен и удобен в силу занимаемого объема. По этой причине хранение газа осуществляется преимущественно в подземных газовых хранилищах (которые по своей природе не что иное, как опустошенные газовые месторождения), а не в искусственных газохранилищах на суше. В этом смысле конфигурация газового хаба, предложенная Тегераном, также выглядит оправданной.

    Иранская инициатива является «расшифровкой» договоренностей, достигнутых ранее, в мае, во время визита в Тегеран российской делегации во главе с вице-премьером Александром Новаком. Тогда был подписан ряд соглашений, содержание которых детально не раскрывалось. Отчасти это могло объясняться неопределенностью в отношении результатов президентских выборов в Турции.

    Фото: Morteza Nikoubazl/Reuters

    Газовый вопрос – строительство хаба и отложенные платежи – был значимым для Эрдогана в ходе президентской гонки. Как известно, Эрдоган победил, но победил с минимальным перевесом. Турецкая экономика нестабильна, лира падает, а протестный потенциал в стране остается высоким. Что добавляет рисков большим инфраструктурным проектам вроде строительства газового хаба. Да и сам рынок, на который ориентирован турецкий газовый хаб – рынок Евросоюза, выглядит все менее перспективным с учетом накатывающей на континент рецессии.

    Пусть расцветают сто цветов – решили Москва и Тегеран: там, где будет один газовый хаб, может появится и второй. Да и рынок для второго не в пример более перспективный. Речь в первую очередь идет об Индии, куда газ через Пакистан может поставляться по своповым контрактам. В упрощенном виде схема выглядит следующим образом: Россия через Азербайджан поставляет объемы газа, в которых нуждаются северные провинции Ирана, тогда как иранский газ из регионов, примыкающих к Пакистану, отправляется в Индию.


    Своповая торговля газом – перспективное направление, имеющее, однако, свои естественные ограничения. Таким ограничением прежде всего остается объем внутреннего рынка Ирана, который, предположительно, будет заполняться российским газом, тогда как собственно иранский газ будет отправляться на экспорт. В перспективе же речь идет о гораздо более масштабных проектах.

    Так, Россия будет допущена к проектам добычи газа в самом Иране. Речь идет о десятке месторождений в крупном нефтегазоносном районе Ассалуйе на побережье Персидского залива. Совместная добыча газа даст необходимый ресурс для наращивания экспортных поставок в Индию и другие азиатские страны.

    В этом смысле крайне привлекательным выглядит идея совместного развития иранского порта Чехбехар, имеющего выход в открытый океан. Потенциально этот глубоководный порт может принимать и отправлять крупные СПГ-танкеры. Но прежде в инфраструктуру порта и дноуглубительные работы должны быть инвестированы немалые средства. В развитии порта также заинтересована Индия, что не противоречит интересам Москвы и Тегерана, так что порт можно вполне развивать на троих.

    Конечной точкой развития газового хаба должен стать общий рынок газа с механизмами ценообразования, которые не только не зависят от ценообразования на европейских газовых биржах, но платежи на котором осуществляются в валютах стран – участниц картеля, и прежде всего в рублях, что способствует укреплению ее статуса не только как государственной валюты России, но и как валюты макрорегиона, в котором Москва играет ключевую роль.

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