Раиси заявил о большом экономическом потенциале Ирана и России

У России и Ирана есть большой экономический потенциал, однако он полностью пока не задействован, страны обязаны приложить все усилия, чтобы реализовать все проекты, заявил иранский президент Эбрахим Раиси в ходе церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара.

«Мы должны задействовать все силы, средства и возможности, чтобы были реализованы эти проекты», – сказал он, передает РИА «Новости».

В свою очередь президент России Владимир Путин выразил надежду на продолжение контактов с Ираном.

Он поблагодарил коллегу за участие в проекте, важном для региона и для всей мировой транспортной инфраструктуры.

«Спасибо за его поддержку. Очень рад был вас видеть, надеюсь на продолжение наших с вами контактов – и в заочном, и в очном формате», – сказал Путин.

Напомним, Путин и Раиси приняли участие в церемонии подписания соглашения о создании железнодорожного участка Решт – Астара в Исламской республике.