Путин принял участие в церемонии подписания соглашения о строительстве ж/д участка в Иране

Путин и Раиси приняли участие в церемонии подписания соглашения о ж/д участке Решт – Астара в Иране

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси в среду принимают участие в церемонии подписания соглашения о создании железнодорожного участка Решт – Астара в Исламской республике. Глава российского государства участвует в мероприятии по видеосвязи.

Финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг Россия и Иран планируют совместно, передает ТАСС.

Подписи под соглашением поставят министр транспорта России Виталий Савельев и министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш. На церемонии также присутствует вице-премьер Александр Новак.

Линия Решт – Астара, протяженность которой составит 170 км, призвана соединить сухопутные участки международного транспортного коридора Север – Юг. В результате это повысит экономическую эффективность транскаспийского маршрута.

Путин ранее отмечал, что этот проект интересен не только России и Ирану, но и всем участникам мировой торговли, потому что с точки зрения логистики «это существенное дополнение к Суэцкому каналу и к черноморским проливам». По словам российского президента, такое решение «удешевляет маршрут, значит, и конечная цена товаров будет ниже».