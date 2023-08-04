Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.0 комментариев
ФСБ задержала в Казани сторонника террористического украинского формирования
ФСБ опубликовала кадры задержания в Казани мужчины, подозреваемого в причастности к деятельности террористического украинского формирования.
Как сообщает пресс-служба УФСБ по Татарстану, спецслужбами задержан 29-летний житель Казани – сторонник националистической идеологии, подозреваемый в причастности к деятельности террористического украинского формирования, передает ТАСС.
В отношении задержанного возбуждено дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая признана террористической). При обыске в доме задержанного нашли элементы для изготовления взрывчатки, передает RT.
Как отметили в ФСБ, задержанный по заданию кураторов с Украины изготавливал технические средства для диверсий на различных объектах инфраструктуры Казани, в том числе на железных дорогах и вышках сотовой связи, а также организовывал незаконные акции для распространения идей украинского национализма. Мужчина уже признал свою вину.