Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Уроженец Узбекистана получил 23 года за подготовку терактов в Ставрополе
Суд приговорил иностранца к 23 годам за подготовку терактов в Ставрополе
Южный окружной военный суд приговорил гражданина Узбекистана Альмира Актуганова к 23 годам лишения свободы за подготовку теракта в здании администрации Ставрополя в интересах украинской организации, сообщил представитель суда.
Гражданин Узбекистана Альмир Актуганов приговорен к 23 годам лишения свободы за подготовку серии взрывов в Ставрополе по заданию легиона «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания – в колонии строгого режима, передает ТАСС.
«25 февраля 2025 года Актуганов сообщил участнику террористической организации о выбранных объектах для совершения неустановленным лицом террористического акта: здании администрации Октябрьского района Ставрополя, здании администрации Ставрополя и Ставропольской городской Думы, здании Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, а также определил маршрут движения между выбранными им объектами», – рассказал представитель суда.
Следствие установило, что иностранец связался с представителями украинского формирования через интернет во время пребывания в Москве. Заполнив анкету, он начал выполнять поручения куратора по сбору данных о расположении промышленных, военных и административных зданий в Ставрополе, в том числе регулярно приходил к местным управлениям ФСБ и МВД.
Помимо этого, злоумышленник должен был снять квартиру, приобрести необходимые детали и собрать самодельные зажигательные устройства. Мужчину признали виновным в подготовке теракта, шпионаже, содействии противнику в деятельности против безопасности России и участии в запрещенной организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Апелляционный военный суд утвердил приговор уроженцу Челябинской области Эдуарду Воронову за подготовку теракта в здании центра госуслуг в Москве.
Ранее суд в Узбекистане вынес приговор четверым радикалам за планы вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале.