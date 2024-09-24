ФСБ задержала жителя Биробиджана за подготовку диверсий и госизмену

ФСБ задержала жителя Биробиджана за подготовку поджога по указанию СБУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала 23-летнего жителя Биробиджана, которого обвиняют в подготовке поджога пункта отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщает ТАСС. По данным ФСБ, задержанный был завербован украинскими спецслужбами через интернет и действовал по указанию Службы безопасности Украины (СБУ).

Злоумышленник занимался сбором разведывательной информации об объектах Министерства обороны России. Кроме того, он изготовил контейнеры с зажигательной смесью с целью поджога военного объекта в Биробиджане и планировал совершить диверсии на путях железнодорожного сообщения, выводя из строя релейные шкафы компании «РЖД».

В ходе допроса задержанный признал свою вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием. На месте его жительства и в гараже были найдены доказательства подготовки к террористическим актам, а также средства связи, использовавшиеся для контактов с украинскими спецслужбами.

Следственное управление УФСБ по Еврейской автономной области возбудило против него несколько уголовных дел, включая статьи о приготовлении к террористическому акту, диверсии и государственной измене. За государственную измену задержанному грозит наказание до пожизненного лишения свободы.

Во вторник Центральный райсуд Омска заключил под стражу на два месяца двух 16-летних подростков, обвиняемых в поджоге вертолета.

Ранее силовики задержали четырех молодых людей, подозреваемых в поджоге релейных шкафов на Московской железной дороге за денежное вознаграждение. Ранее охранник ресторана был приговорен к 15 годам лишения свободы за поджог релейного шкафа в Петербурге, который суд признал терактом.