Суд Петербурга приговорил серийного поджигателя релейных шкафов к 14,5 года строгого режима

Tекст: Мария Иванова

Санкт-Петербургский горсуд вынес приговор серийному поджигателю релейных шкафов на железной дороге, сообщает ТАСС.

Максим Бубенщиков получил 14,5 года лишения свободы за поджоги четырех релейных шкафов и попытку вскрыть пятый. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшиеся – в исправительной колонии строгого режима.

Следствие установило, что Бубенщиков в июле 2023 года через Telegram получил предложение совершать диверсии за вознаграждение. Он согласился и, следуя инструкциям куратора, приобрел необходимые материалы. В результате его действий РЖД понесло ущерб на сумму более 460 тыс. рублей. За поджоги Бубенщиков получил 60,2 тыс. рублей, которые вывел на свой банковский счет.

Бубенщиков не признал вину в попытке неудавшегося поджога и настаивал на переквалификации его действий на умышленное повреждение имущества, отрицая намерение на диверсии. Однако суд признал его виновным в диверсии и покушении на диверсию, что подтвердили материалы дела и полученные доказательства.

Ранее полицейские задержали москвича по подозрению в поджоге релейных шкафов на перегоне Плющево – Вешняки Московской железной дороги, инструкции он получал через мессенджер. На Казанском направлении Московской железной дороги возникло возгорание релейных шкафов, что привело к отклонению поездов от графика. А в Иркутской области были арестованы трое несовершеннолетних по обвинению в теракте после поджога релейного шкафа и вышки сотовой связи.