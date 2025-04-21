Путин подписал закон о памяти жертв геноцида советского народа

Tекст: Алексей Дегтярев

Документ устанавливает официальный статус памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

В тексте прописано, что преступления нацистов и их пособников, направленные на уничтожение национальных, этнических и расовых групп, проживавших в СССР в 1941–1945 годах, признаются геноцидом.

Закон определяет формы увековечивания памяти жертв: это захоронения и благоустройство могил, установка мемориалов, проведение поисковых работ по выявлению неизвестных мест захоронений, сохранение имен погибших, создание памятных знаков, а также организацию музеев и выставок, посвященных теме геноцида.

В документе отдельно подчеркивается, что к формам увековечивания также относятся публикации о геноциде в СМИ, книгах и интернете, создание литературных и художественных произведений, а также включение сведений о геноциде в образовательные программы.

В законе отмечается недопустимость публичного оправдания геноцида советского народа и нацистской идеологии, а также необходимость противодействия их пропаганде. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее Генпрокуратура указывала, что действующие нормы российского Уголовного кодекса уже охватывают ответственность за распространение ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне, добавление новой статьи не требуется.