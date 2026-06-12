Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.0 комментариев
Путин в День России пожелал всем исполняемой мечты
Президент Владимир Путин в День России пожелал гражданам страны иметь мечту, которую они могли бы осуществить.
Путин в День России пожелал гражданам страны иметь мечту, которую они могли бы осуществить, передает РИА «Новости».
Глава государства в пятницу вручил Государственные премии за 2025 год и медали «Герой Труда РФ» в Большом Кремлевском дворце.
«Еще одна награжденная сказала, что у нас была мечта. Вот так, чтобы у нас у всех была мечта, которую мы могли бы осуществить и добивались бы этой цели», – сказал Путин.
В Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вручения государственных наград.
На мероприятии президент Путин отметил гордость россиян за трудовые заслуги предков.
Владимир Путин назвал главной задачей общества помощь молодежи в поиске своего предназначения.