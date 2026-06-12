Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.0 комментариев
ФБР построило секретный кибергород для тренировки спецагентов
В США возвели макет города для обучения агентов ФБР киберрасследованиям
Американские спецслужбы создали в штате Алабама закрытый тренировочный полигон с реалистичной инфраструктурой, имитирующий настоящий населенный пункт для отработки расследования цифровых преступлений.
Федеральное бюро расследований США открыло масштабный учебный комплекс, предназначенный для подготовки сотрудников к расследованию высокотехнологичных правонарушений, передает РИА «Новости».
Искусственный населенный пункт площадью более 2 тыс. кв. метров разместили в закрытом помещении на территории штата Алабама.
Инфраструктура полигона включает полноразмерные двухэтажные жилые дома, гостиницу, продуктовый магазин, суд, заправочную станцию и дата-центр. «Каждый объект оборудован работающими системами, сетями и устройствами, настроенными так, как они были бы работали в реальной жизни», – отмечается в материалах ведомства.
Тренировочный центр начал работу в феврале 2025 года. За это время специальную подготовку прошли 1,4 тыс. человек. В ходе занятий оперативники отрабатывают различные сценарии, включая обыски в зданиях с множеством умных устройств для изъятия цифровых улик.
Кроме того, агенты учатся взаимодействовать с системными администраторами при работе с корпоративными сетями. Программа также охватывает поиск источников утечек информации и отслеживание распространения вредоносного программного обеспечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте американское ведомство зафиксировало подозрительную киберактивность в собственных системах перехвата звонков.
В январе спецслужбы США инициировали проверку групп радикалов в мессенджере Signal.
Осенью 2024 года Федеральное бюро расследований создало подставную криптовалюту для поимки мошенников.