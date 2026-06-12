В АдГ назвали Шредера лучшим кандидатом в переговорщики с Россией

Tекст: Мария Иванова

Канцлер Германии Фридрих Мерц не может представлять Европейский союз на переговорах с Москвой, так как выстраивает линию конфронтаци, заявил политик из партии «Альтернатива для Германии» Йорг Урбан.

Ранее чешский премьер Андрей Бабиш предложил поручить Мерцу диалог об урегулировании украинского конфликта. «Мерц? Нет, невозможно. Должен быть человек, которому Россия может доверять. Мерц не такой человек, он строит конфронтацию», – подчеркнул немецкий депутат.

По мнению Урбана, идеальным кандидатом на эту роль стал бы бывший канцлер Герхард Шредер, поскольку российское руководство испытывает к нему доверие, передает РИА «Новости»

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой.

Правительство ФРГ отклонило кандидатуру этого политика на роль посредника.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался учитывать мнение Фридриха Мерца из-за его оскорбительных заявлений в адрес российского лидера.