Yle: Корабли НАТО прибыли в Финский залив для патрулирования

Tекст: Алексей Дегтярев

Прибывшие в залив корабли являются частью миссии по патрулированию Балтийского моря, передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Военно-морское командование альянса опубликовало в соцсетях несколько фотографий кораблей, находящихся в Балтийском море. Речь идет о судах, плавающих под флагами Германии и Нидерландов.

Генсек НАТО Марк Рютте заявлял о запуске миссии Baltic Sentry («Балтийский дозор»). Целью миссии является защита подводной инфраструктуры Балтийского моря. В операции также будут задействованы фрегаты и морские патрульные самолеты стран НАТО.

До этого премьер Польши Дональд Туск заявлял, что страны НАТО будут искать правовые решения для контроля судов за пределами своих территориальных вод в Балтийском море.