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Yle: Корабли НАТО прибыли в Финский залив для патрулирования
В Финский залив зашли два натовских военных корабля под флагами Германии и Нидерландов, они займутся патрулированием Балтийского моря, сообщают финские СМИ.
Прибывшие в залив корабли являются частью миссии по патрулированию Балтийского моря, передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.
Военно-морское командование альянса опубликовало в соцсетях несколько фотографий кораблей, находящихся в Балтийском море. Речь идет о судах, плавающих под флагами Германии и Нидерландов.
Генсек НАТО Марк Рютте заявлял о запуске миссии Baltic Sentry («Балтийский дозор»). Целью миссии является защита подводной инфраструктуры Балтийского моря. В операции также будут задействованы фрегаты и морские патрульные самолеты стран НАТО.
До этого премьер Польши Дональд Туск заявлял, что страны НАТО будут искать правовые решения для контроля судов за пределами своих территориальных вод в Балтийском море.