ERR: Военные корабли НАТО приступили к миссии «Балтийский часовой» в Балтийском море

Tекст: Вера Басилая

Телеканал сообщил, что патрулирование началось после саммита стран НАТО Балтийского региона, прошедшего в Хельсинки 14 января с участием генсека альянса Марка Рютте, передает ТАСС.

В совместном заявлении по итогам саммита говорится, что новая миссия призвана повысить ситуационную осведомленность альянса на Балтике. Однако точное количество развернутых кораблей и воздушных средств не разглашается. Как заявило верховное командование ОВС НАТО в Монсе, миссия носит бессрочный характер,

По данным ERR, в Таллине бросили якорь два корабля НАТО, включая фрегат королевского флота Нидерландов «Тромп», который возглавляет эскадру. На борту «Тромпа» находится вертолет для наблюдения, а также участвует гидролокационное судно для инспекции подводной инфраструктуры. По данным телерадиокомпании, большую роль в миссии играет сотрудничество военно-морских сил Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши, Литвы и Латвии.

«Мы следим за ситуацией, и если произойдет что-то странное, то будем готовы реагировать», – заявил коммодор ВМС Нидерландов Арьен Варнаар.

Хотя корабли выполняют задачу патрулирования, они являются частью боевой группы НАТО, которая «при необходимости может применить силу».

Ранее два литовских корабля начали патрулирование Балтийского моря в рамках миссии НАТО Baltic Sentry, целью которой является охрана критической энергетической инфраструктуры в регионе.

Сообщалось, что НАТО планирует контролировать судоходство в нейтральных водах Балтики, что ставит под вопрос главные правила мореплавания.

В Госдуме заявили, что планы НАТО контролировать судоходство на Балтике нарушают морское право.