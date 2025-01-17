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    14 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

    5 комментариев
    17 января 2025, 10:39 • Новости дня

    Литва начала патрулирование Балтики в рамках миссии НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два литовских корабля начали патрулирование Балтийского моря в рамках миссии НАТО Baltic Sentry, целью которой является охрана критической энергетической инфраструктуры в регионе.

    Два корабля военно-морских сил Литвы начали патрулирование в рамках миссии НАТО Baltic Sentry, целью которой является охрана критической энергетической инфраструктуры в Балтийском море. Как сообщает ТАСС, Литва направила для участия в этой миссии патрульный и противоминный корабли, оснащенные подводным роботом для выполнения задач по контролю и патрулированию.

    Кроме кораблей, Литва планировала дополнительно направить военный вертолет и контактное подразделение для укрепления своих возможностей в рамках Baltic Sentry.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО планирует контролировать судоходство в нейтральных водах Балтики, что вызывает опасения относительно нарушения морского права и ставит под вопрос главные правила мореплавания, а также нарушает нормы международного морского права, что может негативно отразиться на свободе судоходства в регионе.

    14 января 2025, 13:23 • Новости дня
    Лавров: Трамп первым на Западе признал ложь НАТО о нерасширении на восток
    Лавров: Трамп первым на Западе признал ложь НАТО о нерасширении на восток
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избранный президент США Дональд Трамп стал первым западным политиком, признавшим, что НАТО обманывало Россию по поводу нерасширения альянса на восток, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Это заявление было сделано на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

    Лавров отметил, что Трамп в одном из своих интервью упомянул первопричины конфликта, касающиеся вовлечения Киева в НАТО, что противоречило ранее достигнутым договоренностям, сообщает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, в соглашениях, подписанных в том числе и президентами, включая экс-главу США Барака Обаму, было прописано, что ни одна страна или организация на пространстве ОБСЕ не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

    Министр добавил, что действия НАТО полностью противоречат этим обещаниям, и подчеркнул, что Трамп впервые открыто признал факт обмана. Это признание, по словам Лаврова, стало первым, которое прозвучало не только от американского, но и от любого западного руководителя.

    «Впервые из уст не только американского руководителя, из уст любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы и с моей стороной, и в рамках ОБСЕ», – подчеркнул Лавров.

    Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Трамп работает над сделкой, подразумевающей отказ НАТО от расширения на восток.

    При этом президент России Владимир Путин заявлял, что расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция, направленная против России.

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    14 января 2025, 16:46 • Новости дня
    В НАТО решили взять под контроль суда в нейтральных водах Балтики

    Страны НАТО решили контролировать суда на Балтике за пределами своих территориальных вод

    В НАТО решили взять под контроль суда в нейтральных водах Балтики
    @ CFOTO/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны НАТО будут искать правовые решения для контроля судов за пределами своих территориальных вод в Балтийском море, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил журналистам в Хельсинки после саммита государств Северной Европы и Балтии, что страны НАТО будут искать правовые решения, чтобы контролировать суда за пределами своих территориальных вод, передает ТАСС.

    Во вторник на саммите в Хельсинки генсек НАТО Марк Рютте объявил о создании миссии «Балтийский караул» (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря. В операции будут участвовать фрегаты и морская авиация. С предложением организовать такую миссию в конце ноября 2024 года выступил Туск. Он, не вдаваясь в детали инициативы, подчеркнул ее антироссийскую направленность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша на этой неделе заявила о намерении выделить свои корабли для участия в миссии НАТО по охране критически важной инфраструктуры на Балтике. Литва ранее также сообщила о своем решении подключиться к этой миссии.

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    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    15 января 2025, 11:14 • Новости дня
    В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике

    Депутат Госдумы Колесник: Запад раздувает тему разрыва подводных кабелей на Балтике, чтобы поскандалить

    В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике
    @ MIKKEL BERG PEDERSEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Повышенное внимание к повреждению подводных кабелей в Балтийском море – это элемент информационной войны, обрывы происходят постоянно и не всегда преследуют военно-политические цели, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. В последнее время неоднократно сообщалось о повреждении подводных энергетических и коммуникационных кабелей в Балтийском море, в ответ НАТО усиливает присутствие на Балтике.

    «Обрыв морского подводного кабеля – это рабочая ситуация. Подобные инциденты зачастую не преследуют военно-политические цели. Судно же «крутится» на поверхности, амплитуда серьезная. И случается, что грунт не удерживает якорь, а тот, в свою очередь, цепляет кабель. Я сам пару раз наблюдал такое», – отмечает депутат Госдумы Андрей Колесник, бывший морской офицер.

    «Сейчас внимание СМИ приковано к этой теме. Идет информационная война, поэтому любое происшествие, особенно на Западе, начинают подгонять под политическую ситуацию», – добавил собеседник. По словам парламентария, «сращивание» поврежденного кабеля не представляет проблемы для ремонтных судов. «Тем более Балтийское море достаточно мелкое, водолазы могут спокойно работать», – добавил спикер.

    Подобные инциденты также никак не влияют на работу американской гидроакустической противолодочной системы SOSUS. «Гидрофоны стоят по всему Мировому океану, но с ними ничего не случается. Поэтому я не вижу в обрыве кабелей признаков диверсий», – подчеркнул бывший морской офицер.

    Что касается решения НАТО усилить патрулирование в Балтийском море из-за инцидентов, то Колесник считает эти планы альянса политически мотивированными. «Вот когда взорвали «Северный поток – 2», это была серьезная комбинация. А сейчас стоит цель поднять шумиху, поскандалить», – подчеркнул спикер.

    Депутат не удивлен, что военное ведомство Швеции уже связало повреждение с китайским судном Yi Peng. «Дональд Трамп высказался об экономической войне с Китаем – и тут же начались истории с обрывами», – указал Колесник.

    Во вторник стало известно о повреждении в Балтийском море еще одного подводного кабеля, соединяющего Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что причиной повреждения может быть китайское судно Yi Peng, находившееся на якоре в 160 км от побережья Швеции. По мнению следователей, действия экипажа судна могли быть умышленными, потому что капитан якобы был завербован российскими спецслужбами для выполнения этой операции.

    Похожие инциденты происходили на Балтике в ноябре и декабре минувшего года. В конце декабря повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Финские правоохранители подозревают, что виновник обрыва EstLink 2 судно Eagle S, которое шло под флагом Островов Кука. При этом финская таможня бездоказательно утверждает, что корабль Eagle S якобы причастен к перевозке российских энергоресурсов.

    В ноябре произошел разрыв телекоммуникационного кабеля C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационного кабеля между Швецией и Литвой. Тогда под подозрением также оказался китайский сухогруз.

    Во вторник генсек НАТО Марк Рютте в ходе проходящего в Финляндии саммита стран Североатлантического альянса Балтийского региона сообщил о начале операции «Балтийский караул», которая заключается в увеличении военного присутствия в Балтийском море ради усиления безопасности подводной инфраструктуры.

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    15 января 2025, 14:06 • Новости дня
    Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира

    Global Firepower: Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира

    Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге военной мощи, уступив первое место США, следует из данных Global Firepower.

    Рейтинг оценивает свыше 60 факторов, включая финансовую ситуацию, географическое положение и логистические возможности. В списке представлены 145 государств, среди которых лидерами стали США, Россия, Китай, Индия и Южная Корея, передает РИА «Новости».

    Также Global Firepower представил рейтинг военно-морских сил 47 стран мира по тоннажу. В этом списке российский флот уступает лишь США и Китаю.

    Состав первой пятерки армий мира остается неизменным, а в следующую пятерку вошли Британия, Франция, Япония, Турция и Италия. Украина заняла 20-ю строчку.

    Рейтинг Global Firepower составляется с 2005 года и является частью сети Military Factory, которая предоставляет информацию о вооружении стран.

    В октябре 2024 года журнал U.S. News and World Report назвал российскую армию сильнейшей в мире, при этом США оказались на втором месте, а израильская армия – на третьем.

    Украинская армия заняла восьмую позицию в этом рейтинге.

    Ранее президент Владимир Путин заявил американскому журналисту, что Россия стала сильнее вопреки ожиданиям Запада, а боеготовность ее армии самая высокая в мире.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Америка признала армию России сильнейшей в мире.

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    14 января 2025, 17:18 • Новости дня
    Россотрудничество предложило генсеку НАТО учить русский язык

    Россотрудничество предложило генсеку НАТО учить русский язык онлайн или в Русских домах

    Россотрудничество предложило генсеку НАТО учить русский язык
    @ IMAGO/M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россотрудничество предложило генсеку НАТО Марку Рютте, упомянувшему русский язык в контексте угроз, начать изучение языка с помощью онлайн-курсов или посещения занятий в Русских домах, чтобы лучше понять русскую культуру и историю.

    Россотрудничество посоветовало генеральному секретарю НАТО Марку Рютте начать изучение русского языка с помощью онлайн-курсов, передает ТАСС.

    Это заявление стало ответом на его недавние слова о необходимости изучения русского языка в Европейском союзе, которые были восприняты как призыв к действиям. В Россотрудничестве отметили, что изучение русского языка открывает доступ к богатству русской культуры и ключ к пониманию истории, литературы и искусства.

    В ведомстве предложили Марку Рютте воспользоваться онлайн-курсом под названием «Русский для жизни и работы». Также они выразили готовность приветствовать его на очных занятиях в Русских домах, которые предлагают курсы по изучению русского языка.

    Ранее Рютте заявил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП.


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    16 января 2025, 09:09 • Новости дня
    Джорджеску заявил о попытке НАТО развязать третью мировую войну через Румынию
    Джорджеску заявил о попытке НАТО развязать третью мировую войну через Румынию
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску обвинил НАТО в использовании Румынии для развязывания третьей мировой войны.

    Джорджеску заявил в подкасте американскому блогеру Алексу Джонсу, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытается развязать третью мировую войну через Румынию, передает RT.

    Румынский политик выразил мнение, что без участия страны невозможно контролировать конфликт на Украине.

    По мнению Джорджеску, внутри НАТО наблюдается раскол. Он подчеркнул, что избранный президент США Дональд Трамп стремится к прекращению конфликта, тогда как европейские члены альянса настроены на его продолжение.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что не стоит запугивать людей угрозой третьей мировой войны. До этого лидер фракции правой партии «Национальное объединение» французского парламента Марин Ле Пен заявила, что Запад толкает Киев к войне, где победа невозможна без НАТО.

    При этом Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов. Сам Трамп сообщил о намерении начать переговоры с Путиным и представителями Украины для урегулирования текущего конфликта на Украине.

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    14 января 2025, 15:53 • Новости дня
    Лавров стукнул ручкой о микрофон, обсуждая НАТО

    Лавров стукнул ручкой о микрофон, заявляя о влиянии НАТО на ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул зависимость Евросоюза от НАТО во время пресс-конференции, неожиданно ударив ручкой по микрофону после критического замечания.

    Подчеркнув, что Евросоюз создавался для европейцев, но теперь должен следовать указаниям НАТО в случае войны, Лавров стукнул ручкой по микрофону, передает «Российская газета».

    Дипломат отметил, что не только Евросоюз, но и Швейцария оказываются вовлеченными в так называемый военный шенген. По словам Лаврова, это свидетельствует о расширении влияния НАТО и нарушении обещаний альянса об отказе от доминирования.

    Министр также напомнил о продвижении НАТО к границам России, расширении альянса, а также планах по размещению военных баз в Крыму и на Азовском море. Он подчеркнул, что подобные действия противоречат договоренностям ОБСЕ, которые исключают доминирование одной страны или организации.

    Ранее Лавров заявил, что избранный президент США Дональд Трамп стал первым западным политиком, признавшим, что НАТО обманывало Россию по поводу нерасширения альянса на восток.

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    17 января 2025, 08:42 • Новости дня
    Французские военные заявили о «подсветке» самолета Atlantic 2 российским радаром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет ВМС Франции, выполнявший полет над Балтийским морем, оказался в зоне действия российского радара, по данным французских военных. На борту находился журналист, наблюдавший за судами у побережья Швеции и стран Балтии.

    Французский военный самолет Atlantic 2, вылетевший из Бретани, провел около пяти часов в воздушном пространстве над Балтийским морем, передает РИА «Новости». В это время он вел наблюдение за судами у побережья Швеции и стран Балтии. На борту находился журналист France Press.

    По заявлению французских военных, самолет столкнулся с попыткой глушения и был «подсвечен» радиолокационной станцией управления огнем, что они расценили как агрессивное действие. Полковник Гийом Верне, представитель французского генштаба, выразил озабоченность по поводу подобных действий в международных водах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО решило взять под контроль суда в нейтральных водах Балтики, что нарушает морское право и ставит под вопрос главные правила мореплавания.

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    15 января 2025, 15:07 • Новости дня
    Yle: Корабли НАТО прибыли в Финский залив для патрулирования

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Финский залив зашли два натовских военных корабля под флагами Германии и Нидерландов, они займутся патрулированием Балтийского моря, сообщают финские СМИ.

    Прибывшие в залив корабли являются частью миссии по патрулированию Балтийского моря, передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

    Военно-морское командование альянса опубликовало в соцсетях несколько фотографий кораблей, находящихся в Балтийском море. Речь идет о судах, плавающих под флагами Германии и Нидерландов.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявлял о запуске миссии Baltic Sentry («Балтийский дозор»). Целью миссии является защита подводной инфраструктуры Балтийского моря. В операции также будут задействованы фрегаты и морские патрульные самолеты стран НАТО.

    До этого премьер Польши Дональд Туск заявлял, что страны НАТО будут искать правовые решения для контроля судов за пределами своих территориальных вод в Балтийском море.

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    14 января 2025, 15:25 • Новости дня
    Польша решила выделить корабли для миссии НАТО на Балтике

    Польша решила предоставить корабли для миссии НАТО по патрулированию Балтики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша намерена присоединиться к миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря, выделив для этого четыре корабля, в то время как Швеция и Эстония также планируют участвовать в этой операции.

    Польша решила предоставить четыре корабля для участия в миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря, сообщает ТАСС. Источник в польском МИД поделился этой информацией с телеканалом TVP World, подчеркнув, что участие Польши будет важным вкладом в обеспечение безопасности региона.

    Кроме того, другие страны региона, такие как Швеция и Эстония, также планируют предоставить свои корабли для этой миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва решила подключиться к миссии НАТО по охране инфраструктуры на Балтике. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал рассмотреть предложение Польши о развертывании военных патрулей для защиты инфраструктуры в Балтийском море. Провокация в Балтийском море была сделана ради попытки нефтяной блокады России.

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    14 января 2025, 14:12 • Новости дня
    Испания сообщила о наблюдении за российскими судами

    Испанские фрегаты следили за российскими судами в Средиземном море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Испанские фрегаты Victoria, Blas de Lezo и корабль Tornado наблюдали за проходом российских судов в водах, представляющих интерес для Испании.

    Испанский фрегат Tornado следил за российской подводной лодкой, которая двигалась из Восточного Средиземноморья в северную Европу, пишет ТАСС. Испанский корабль обнаружил российское военно-морское подразделение к югу от Балеарских островов и вел наблюдение до передачи ответственности французскому кораблю в португальской зоне ответственности.

    Фрегат Victoria вышел в море, чтобы следить за российским фрегатом в море Альборан, когда тот сопровождал торговое судно Lady Maria. Также было замечено судно, следовавшее из Восточного Средиземноморья.

    Фрегат Blas de Lezo обнаружил и наблюдал за российской подводной лодкой у морской границы с Португалией. Операции по наблюдению проводятся для контроля за суверенными территориями и предотвращения потенциальных угроз, отметили в Генштабе Испании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские депутаты отметили, что ВМФ России является важным элементом в торговле нефтью. Береговая охрана США заявила об обнаружении российского судна вблизи Алеутских островов. Также российские военные корабли спасли пассажиров судна под флагами Германии и Греции в Средиземном море.

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    14 января 2025, 14:08 • Новости дня
    Лавров заявил о втягивании Швейцарии в «военный шенген»

    Лавров сообщил о попытках НАТО втянуть Швейцарию в «военный шенген»

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках НАТО втянуть Швейцарию в «военный шенген», что может затронуть ее нейтральный статус.

    Лавров заявил, что НАТО стремится втянуть Швейцарию в так называемый военный шенген, что ставит под угрозу ее традиционный нейтралитет, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что ЕС подписал соглашение с НАТО, по которому в случае военного конфликта будет подчиняться указаниям альянса.

    «Не только Евросоюз, а уже Швейцарии сказали – вы давайте включайтесь в военный шенген, если НАТО надо будет проехать по вашей территории в сторону Российской Федерации», – заявил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС принял решение о приглашении Швейцарии в проект «Военный Шенген». Швейцарская народная партия выразила недовольство в адрес министра обороны Виолы Амхерд за ее политику, которая, по их мнению, может отдалить страну от нейтралитета.

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    16 января 2025, 14:15 • Новости дня
    Захарова обвинила Рютте в национализме за слова о русском языке

    Захарова назвала национализмом слова Рютте об изучении русского языка в Европе

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова раскритиковала высказывания генсекретаря НАТО Марка Рютте о необходимости изучения русского языка в Европе, сочтя их националистическими и неверными.

    Дипломат резко отозвалась о заявлении генерального секретаря НАТО, охарактеризовав эти слова как националистические, передает ТАСС.

    Захарова отметила, что данные заявления не только оскорбляют Россию, но и проявляют пренебрежение к Новой Зеландии.

    «Мне просто интересно, Новой Зеландии не обидно, что к ней так пренебрежительно отнеслись?» – указала она.

    Представитель МИД также подчеркнула, что подобные заявления могут быть опасны и основаны на ложных утверждениях о российской экспансии.

    Кроме того, дипломат также обратила внимание на то, что Европа уже находится под значительным влиянием США, подчеркнув наличие американских военных баз и ядерного оружия на территории европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россотрудничество предложило начать генсеку НАТО изучение русского языка с помощью онлайн-курсов или посещения занятий в Русских домах, чтобы лучше понять русскую культуру и историю. Ранее Рютте заявил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП.

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    15 января 2025, 11:44 • Новости дня
    Бауэр призвал НАТО перевести экономику в военный режим

    Странам НАТО предложили перевести экономику в «турбовоенный» режим

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал экономику стран альянса перейти в «турбовоенный» режим для реализации новых военных планов в течение пяти лет, а также подчеркнул необходимость максимальной военной поддержки Украины.

    Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, открывая встречу начальников генштабов НАТО, призвал страны альянса перевести экономику в «турбовоенный» режим.

    Как передает ТАСС, Бауэр отметил, что такой переход необходим для выполнения новых военных планов НАТО как в настоящее время, так и в течение ближайших пяти лет. Он подчеркнул, что подготовка к войне является средством обеспечения мира, ссылаясь на Макиавелли: «Для обеспечения мира надо готовиться к войне».

    Эту мысль поддержал и генеральный секретарь НАТО, Марк Рютте. По его словам, «чтобы предотвратить войну, к ней надо готовиться» и вся Европа должна перейти в военный режим.

    Рютте и Бауэр также обратили внимание на необходимость оказания максимальной военной помощи Украине. Бауэр подчеркнул, что поддержка Украины соответствует политическим и военным интересам НАТО и должна продемонстрировать миру, что демократия может и должна победить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила о возможности НАТО поднять расходы на оборону до 5% ВВП в течение десяти лет, Чехия предложила новый принцип расчета оборонных расходов для стран НАТО, а Рютте предложил использовать пенсии для финансирования военных расходов НАТО в Европе.

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    17 января 2025, 00:57 • Новости дня
    Нидерланды выделили Украине 27 млн евро для ремонта энергетики

    Нидерланды выделили Украине 27 млн евро на энергосистемы и военную помощь

    Tекст: Максим Попов

    Нидерланды предоставили Украине 20 млн евро для ремонта энергосистем и семь млн евро в рамках помощи НАТО, сообщил глава МИД страны Каспар Велдкамп.

    Нидерланды выделили Украине 20 млн евро на ремонт и укрепление энергосистем, а также 7 млн евро в рамках комплексного пакета помощи, координируемого НАТО. Об этом сообщило «ТАСС».

    Велдкамп заявил, что эти средства помогут Украине в восстановлении инфраструктуры и укреплении ее энергетических возможностей.

    Сообщается, что Велдкамп недавно посетил Киев, где провел встречу с украинским коллегой Андреем Сибигой. По последним данным, общий объем военной помощи Нидерландов Украине составил без малого 6 млрд евро.

    До этого Нидерланды предоставили Украине военную помощь, включающую артиллерийские снаряды калибра 155 мм, стоимостью более 1 млрд евро.

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    Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера

    Экономический кризис в Германии не завершается второй год подряд. Страна переживает самую продолжительную стагнацию за всю свою послевоенную историю. И новый год может оказаться не лучше двух предыдущих. Почему крупнейшая некогда экономика справляется хуже остальных? Подробности

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    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

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    «Врачи говорили, что у меня нет шансов выжить»

    «Не все могут вынести смерти людей, с которыми ты сегодня живешь вместе в одном окопе и ешь одной ложкой, а завтра видишь их убитыми. Это бьет по психическому состоянию. К счастью, я выдержал». Ветеран СВО Дмитрий Протопопов рассказал газете ВЗГЛЯД, как опыт спецоперации влияет на его жизнь сегодня. Подробности

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    Украина подписалась под статусом британской колонии

    Украина и Британия подписали очередное соглашение – на этот раз столетнее. Из него следует, что Лондон намерен увеличить свою военно-морскую активность в акватории Черного моря и наращивать военную поддержку Украины. С другой стороны, как отмечают эксперты, общий характер соглашения лишь подчеркивает закрепление колониального статуса Украины в глазах Британии. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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