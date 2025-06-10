Путин сообщил об успехах России в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая по видеосвязи на открытии медучреждений в регионах, президент России Владимир Путин заявил об успехах в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что лечение и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний – одно из ключевых направлений развития отечественного здравоохранения.

В числе достижений он назвал обновление профильной структуры в регионах, поставки оборудования, внедрение передовых технологий диагностики и лечения, а также совершенствование экстренной помощи.

«За последние годы здесь многое сделано», – сказал Путин.

В рамках мероприятия был открыт новый хирургический корпус республиканского кардиоцентра в Уфе и радиотерапевтический корпус областного онкодиспансера в Воронеже. Кроме того, в Нальчике начала работу городская поликлиника №1, оснащенная современным оборудованием. В Луганске после ремонта открылась городская поликлиника №12. В Донецке возобновил работу региональный сосудистый центр Республиканской клинической больницы имени Калинина, а также начала работу лаборатория по испытанию качества лекарств.

Путин отметил, что такие современные, хорошо оснащенные медицинские учреждения – одно из направлений комплексной работы по повышению эффективности отечественного здравоохранения.

Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал участие Путина в открытии объектов здравоохранения.

Ранее Путин пообещал вложить более триллиона рублей в здравоохранение за шесть лет. Он также заявлял, что российское руководство сосредоточится на укреплении первичного звена здравоохранения и развитии медицины в регионах.