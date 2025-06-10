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    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину решено использовать до полного износа

    Переговоры в Стамбуле похожи на ритуальные танцы, призванные продемонстрировать хоть какую-то динамику, пока реальные решения принимаются на поле боя и в кабинетах, далеких от Босфора.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Уроки мигрантского восстания в Калифорнии

    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

    12 комментариев
    10 июня 2025, 14:51 • Новости дня

    Путин сообщил об успехах России в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил успехи страны в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая внедрение передовых технологий в регионах.

    Выступая по видеосвязи на открытии медучреждений в регионах, президент России Владимир Путин заявил об успехах в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что лечение и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний – одно из ключевых направлений развития отечественного здравоохранения.

    В числе достижений он назвал обновление профильной структуры в регионах, поставки оборудования, внедрение передовых технологий диагностики и лечения, а также совершенствование экстренной помощи.

    «За последние годы здесь многое сделано», – сказал Путин.

    В рамках мероприятия был открыт новый хирургический корпус республиканского кардиоцентра в Уфе и радиотерапевтический корпус областного онкодиспансера в Воронеже. Кроме того, в Нальчике начала работу городская поликлиника №1, оснащенная современным оборудованием. В Луганске после ремонта открылась городская поликлиника №12. В Донецке возобновил работу региональный сосудистый центр Республиканской клинической больницы имени Калинина, а также начала работу лаборатория по испытанию качества лекарств.

    Путин отметил, что такие современные, хорошо оснащенные медицинские учреждения – одно из направлений комплексной работы по повышению эффективности отечественного здравоохранения.

    Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал участие Путина в открытии объектов здравоохранения.

    Ранее Путин пообещал вложить более триллиона рублей в здравоохранение за шесть лет. Он также заявлял, что российское руководство сосредоточится на укреплении первичного звена здравоохранения и развитии медицины в регионах.

    10 июня 2025, 07:44 • Новости дня
    Киев накрыло черным дымом после серии мощных взрывов
    Киев накрыло черным дымом после серии мощных взрывов
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Александра Юдина

    В столице Украины после серии взрывов начался пожар на складах, над городом образовался высокий столб черного дыма, сообщает украинское издание «Страна.ua».

    В публикации отмечается, что над столицей виден огромный столб дыма, передает РИА «Новости».

    Сообщается о взрывах, произошедших в Киеве, а администрация Оболонского района уточнила, что возгорание произошло на территории промзоны. Киевские власти заявили, что пожар начался на складах.

    Воздушную тревогу объявили вечером в понедельник не только в Киеве, но и в других регионах, включая Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую, Кировоградскую, Черкасскую, Винницкую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области Украины.

    Напомним, утром 9 июня сигнал воздушной тревоги распространился на всю Украину после появления тревоги в Киеве и ряде областей. В ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине.

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    9 июня 2025, 20:47 • Новости дня
    Послы объяснили слова Лаврова о военных

    Посол Мирошник: Сегодня дипломаты зависят от солдат

    Послы объяснили слова Лаврова о военных
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дипломатия возможна лишь в том случае, если обе стороны готовы слышать друг друга. Однако национальные интересы России долгое время игнорировались Западом и Украиной. Поэтому сегодня «переговорщиками» от лица страны становятся в том числе бойцы СВО. Так послы Родион Мирошник и Константин Долгов прокомментировали слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что сегодня лучшими дипломаты Москвы являются военные.

    «Сегодня многие международные процессы оцениваются сквозь призму боевых действий. То есть какие-либо договоренности достигаются за счет ситуации на земле. В этой связи коридор дипломатии сужается: профильные специалисты могут обсуждать что-либо лишь в контексте успехов военных. Продвижение солдат становится фундаментом для дальнейших переговоров», – сказал Родион Мирошник, посол  по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима.

    «Сейчас российские войска наступают на всех участках фронта. Расширяется наше присутствие в Сумской и Харьковской областях. Мы наращиваем присутствие на границах Днепропетровской области. И это позволяет Москве занимать на переговорах более жесткую позицию. Именно поэтому сегодня дипломаты и зависят от солдат», – акцентирует Мирошник.

    Разговоры, заявления и обсуждения работают лишь в том случае, если обе стороны готовы друг друга слушать, добавляет Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. «Мы долгие годы пытались донести до Украины и Запада простую истину: прочный мир возможен лишь в том случае, если национальные интересы всех сторон будут учтены в равной степени», – отметил он.

    «Однако нас игнорировали. Более того, против Москвы начали "играть мускулами". В такой ситуации дипломатия вынужденно отошла на второй план. Реализация основных целей России, неразрывно связанных с ее безопасностью, стала возможна лишь путем применения военного потенциала», – подчеркнул собеседник.

    «Кроме того, готовность Украины соблюдать какие-либо договоренности вызывает серьезные сомнения. В Стамбуле наши делегации сумели, казалось бы, достичь взаимопонимания по вопросу об обмене телами погибших. Тем не менее Киев работает на подрыв даже этой исключительно гуманитарной инициативы», – рассуждает спикер.

    «Поэтому слова Сергея Лаврова констатируют реальное положение дел. Сегодня "переговорщики" должны работать на благо фронта, всячески обеспечивать благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск, чтобы в будущем противник стал более "понятливым"», – заключил Долгов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что «самые лучшие наши дипломаты – это, безусловно, бойцы на передовой». Выступая на Форуме будущего-2050, он подчеркнул, что именно солдаты в рамках спецоперации «отвоевывают правду, честь и достоинство».

    Напомним, в настоящее время российские военные активно работают над созданием буферной зоны в приграничных областях Украины. Военные постепенно расширяют контроль над Харьковской и Сумской областями. Помимо этого, бойцы подошли вплотную к границам Днепропетровской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала значение данного направления фронта.

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    9 июня 2025, 21:44 • Видео
    Киев отказался принимать свои трупы

    Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

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    9 июня 2025, 23:49 • Новости дня
    Мединский заявил о требовании россиян быть жестче в переговорах с Украиной

    Мединский: Граждане требуют жестких действий от нас, и нам очень тяжело

    Мединский заявил о требовании россиян быть жестче в переговорах с Украиной
    @ Journalistically Speaking with Rick Sanchez/YouTube

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские граждане требую от российской делегации быть жестче на переговорах с Украиной, признался ее глава и помощник президента России Владимир Мединский в беседе с американским журналистом Риком Санчесом в эфире RT.

    «Наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас», – сказал Мединский.

    Он пояснил, что после подрывов мостов с поездами было сложно ехать на второй раунд переговоров с Киевом.

    «Конечно, после этого граждане требуют, нужно «Орешником» по Киеву, по Львову, хватит переговоров. И нам очень тяжело в этом отношении», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча состоялась в закрытом режиме и длилась чуть более часа. Киев получил от Москвы меморандум с условиями прекращения огня.

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    9 июня 2025, 22:37 • Новости дня
    Foreign Policy объяснил, почему США не оставят Украину без помощи

    Foreign Policy сообщил о неизменном обеспечении Киева разведданными США

    Foreign Policy объяснил, почему США не оставят Украину без помощи
    @ Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация президента Дональда Трампа не откажется от Украины полностью, так как она уже слишком дорого обошлась США, поэтому Вашингтон, как минимум, продолжит предоставлять Киеву доступ к спутниковой разведке, сообщили Foreign Policy близкие к администрации американского президента источники.

    «Инсайдеры в Вашингтоне, которые общаются с администрацией Трампа по поводу Украины, говорят, что она не будет приостанавливать доступ Украины к спутниковой разведке США, которая имеет решающее значение для наведения ударов на поле боя. Эти передовые спутниковые снимки абсолютно необходимы Украине: это ее глаза и уши», – пишет журнал Foreign Policy.

    В статье отмечают, что перспективы Украины на поле боя с Россией потускнели с приходом к власти администрации Трампа, который постоянно намекал, что военная помощь, похожая на ту, которую финансировала администрация Байдена, Киеву не поступит.

    Однако, говорится в статье, существуют стратегии, которые помогут Киеву даже без участия США, но они не понадобятся, так как администрация Трампа не откажется от Украины полностью.

    FP пишет, что американские политики, в том числе большинство республиканцев, понимают, сколь много потеряет Вашингтон в случае возможного краха Украины. 

    «США могут и, вероятно, будут предлагать аналогичную предыдущему президенту поддержку, которая не будет стоить Вашингтону слишком дорого», – сказано в материале.

    Журнал считает, что еще одной причиной поддержки Вашингтоном Киева является сохранение доступа к Украине, что позволяет США участвовать в войне, а не стоять в стороне в качестве бесполезного наблюдателя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Сергей Рахманин спрогнозировал ухудшение отношений между США и Украиной, отметив, что новые пакеты военной помощи Киеву выделяться не будут.

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    9 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    Мединский объяснил отказ Киева забирать тела солдат ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации средства уже израсходованы, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

    В интервью RT Мединский уточнил, что Россия предлагала передать тела украинских военнослужащих, но Киев не воспользовался этой возможностью: «Во-первых, им тяжело признавать такие большие потери. Во-вторых, мы предложили: прямо в наши вагоны, в наши рефрижераторы загрузите, если у вас есть тела наших погибших [военнослужащих], чтобы мы их похоронили. Видимо, им нечего загрузить обратно», передает ТАСС.

    Кроме того, он отметил, что Украина ранее приняла закон о выплате крупных компенсаций семьям погибших военных за счет американских средств, однако эти деньги уже были потрачены на другие нужды.

    Ранее представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия выполнила свою часть договоренностей, доставив к месту обмена более 1 тыс. тел украинских военных, однако украинская сторона не вышла на контакт.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевским властям не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, почему Киев не забирает тела погибших.

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    9 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    СПЧ направил за рубеж доказательства казней российских военных в украинском плену

    Совет по правам человека передал международным организациям документы с доказательствами расстрела на Украине российских пленных военных/

    Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отправил материалы о казнях военнослужащих России, находившихся в плену у ВСУ, в международные организации и дипломатические представительства, передает РИА «Новости».

    В заявлении СПЧ говорится, что за рубеж была направлена новая подборка материалов с доказательствами преступлений ВСУ и националистических батальонов против мирных жителей и российских военных. Подчеркивается, что с весны 2022 года такие материалы рассылаются примерно в две тыс. адресов, включая международные организации, дипломатов, политиков, журналистов и правозащитников.

    В последнюю подборку вошли свидетельства о преступлениях, совершенных с 1 января по 31 марта в ДНР, ЛНР и Брянской области. Также опубликованы материалы с доказательствами расстрела российских военных, плененных под Авдеевкой и доставленных в Новогродовку (ДНР) в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, молодые российские военные, которым не исполнилось 25 лет, вернулись домой после обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму.

    Первая группа российских военных до 25 лет вернулась с Украины в Белоруссию согласно договоренностям, ранее достигнутым в Стамбуле. Киев регулярно срывает обмен пленными и телами погибших на Украине, приводя маловероятные объяснения, которые невозможно признать правдоподобными.

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    10 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Зеленский захотел вести переговоры о территориях только лично с Путиным
    Зеленский захотел вести переговоры о территориях только лично с Путиным
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение вопросов суверенитета и территориальной целостности Украины относится к «его работе», а не к полномочиям делегации, участвующей в переговорах в Стамбуле, заявил киевского режима Владимир Зеленский.

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация не имеет полномочий для обсуждения вопросов территориальной целостности на переговорах с Россией, передает ТАСС.

    В интервью венгерскому изданию Valasz Online Зеленский сказал, что мандат делегации распространяется только на гуманитарные вопросы: обмен военнопленными, возвращение детей и прекращение огня.

    «Это моя работа – вести переговоры о территориях», – заявил Зеленский, отметив, что готов обсуждать этот вопрос только с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам главы киевского режима, Киев не признает утраченные территории «де-юре российскими», хотя в Верховной раде ранее допускали фактический отказ от территорий, перешедших под контроль России.

    Ранее президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности проведения встречи на высшем уровне с Киевом после терактов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что единственным вариантом для Киева сохранить независимость является согласие на условия России.

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    9 июня 2025, 21:38 • Новости дня
    Губернатор Запорожской области опубликовал новый список погибших военных ВСУ

    Губернатор Запорожской области Балицкий опубликовал новый список погибших военных ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новые списки идентифицированных тел погибших украинских военнослужащих.

    В перечне, опубликованном в Telegram-канале губернатора, содержатся имена 91 погибшего, а также места их гибели. Балицкий отметил, что работа по идентификации продолжается, и добавил: «Публикуем новые списки идентифицированных тел украинских солдат, чтобы родственники могли найти своих погибших».

    По его словам, семьи пропавших военных выражают благодарность за эту информацию. Губернатор подчеркнул, что Киев скрывает данные о погибших, а Россия, в отличие от украинских властей, «всегда проявляла уважение к погибшим».

    Балицкий уже представлял списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

    Ранее генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для обмена и начала масштабную гуманитарную акцию по репатриации более 6 тыс. тел погибших.

    Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.

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    9 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Мединский: Администрация Байдена должна «гореть в аду»
    Мединский: Администрация Байдена должна «гореть в аду»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация бывшего президента США Джо Байдена должна «гореть в аду» за некоторые свои действия, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

    В интервью RT Мединский заявил, что Байден и его команда совершили множество поступков, за которые, по его мнению, можно «гореть в аду», передает Ura.Ru.

    Мединский также отметил, что новый президент Дональд Трамп придерживается религиозных взглядов и стремится быть человеком, которого запомнят как «миротворца и объединителя». Он назвал это достойной целью.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества, а Трамп обвинил Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

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    10 июня 2025, 13:24 • Новости дня
    Израиль опроверг заявление посла о поставках Киеву комплексов Patriot
    Израиль опроверг заявление посла о поставках Киеву комплексов Patriot
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Израиль опроверг информацию посла Тель-Авива в Киеве Михаила Бродского о поставках своих систем Patriot Украине.

    Заявление посла Тель-Авива в Киеве о поставках Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности, передает РИА «Новости».

    В израильском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Израиль не передавал Украине системы Patriot.

    Напомним, Бродский заявил, что израильские комплексы Patriot, находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО.

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    9 июня 2025, 15:42 • Новости дня
    Лавров назвал бойцов СВО лучшими российскими дипломатами
    Лавров назвал бойцов СВО лучшими российскими дипломатами
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Форуме будущего – 2050, заявил, что в нынешних условиях лучшими российскими дипломатами можно назвать бойцов, находящихся на передовой в зоне специальной военной операции.

    По его словам, эти люди «отвоевывают правду, честь и достоинство» граждан, передает ТАСС.

    Лавров также прокомментировал высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении сделать страну ведущей военной силой Европы. Глава МИД подчеркнул, что Мерц при этом утверждает о планах России «завоевывать всю Европу», что, по мнению Лаврова, отражает менталитет гитлеровской Германии, стремившейся к территориям ради ресурсов и уничтожавшей народы.

    Глава МИД напомнил, что целью спецоперации на Украине является не захват территорий, а защита людей, чьи предки веками жили на этих землях.

    Ранее Лавров обвинил ЕС в оправдании уничтожения всего русского на Украине. Он назвал достижение целей СВО священным долгом.

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    9 июня 2025, 19:20 • Новости дня
    Мединский: Если бы Украина хотела мира, договор был бы подписан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что если бы Киев принимал решения самостоятельно, договор о мире с Москвой был бы подписан уже 28 февраля 2022 года.

    Мединский интервью RT отметил, что подготовленный к встрече в Стамбуле проект соглашения состоял из 19 страниц, а президент РФ Владимир Путин лично внес в него одно-два исправления, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что условия этого соглашения были для Киева «мягче», чем те, которые обсуждались впоследствии. По словам Мединского: «Если бы Украина хотела мира и принимала решения сама, договор был бы подписан».

    Мединский рассказал, что после передачи проекта договора Владимиру Зеленскому в апреле 2022 года тот две недели не давал ответа. По его информации, вскоре после этого в Киев прибыли тогдашний премьер Британии Борис Джонсон, а также представители Госдепартамента и Пентагона США. После консультаций с ними Украина уведомила, что иностранные партнеры выступают против заключения соглашения с Россией.

    Ранее Мединский заявил, что переговорщики с Украины в 2022 году были более самостоятельны. Он сравнил украинских переговорщиков с топ-менеджерами из корпорации.

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    9 июня 2025, 18:32 • Новости дня
    Возобновлено прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном
    Возобновлено прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном
    @ Мария Смитюк/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В «Российских железных дорогах» (РЖД) сообщили о восстановлении прямых железнодорожных рейсов между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном.

    С 17 июня возобновится курсирование беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня – между Пхеньяном и Хабаровском, сообщается в Telegram-канале РЖД.

    Отмечается, что маршрут Пхеньян – Москва является самым длинным в мире среди беспересадочных железнодорожных рейсов, его протяженность превышает 10 тыс. километров, а время в пути составляет восемь суток. Поезда между Пхеньяном и Москвой будут ходить дважды в месяц: из КНДР – 3-го и 17-го числа, из столицы России – 12-го и 26-го числа. Остановки предусмотрены на ключевых станциях в России, включая Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Читу, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострому и другие.

    Сообщение между Пхеньяном и Хабаровском возобновится с 19 июня и будет осуществляться один раз в месяц. Отправление из Пхеньяна будет 19-го числа с прибытием в Хабаровск 21-го числа, в обратном направлении – отправление из Хабаровска 21-го числа, прибытие в КНДР 23-го числа. Время в пути составит чуть более двух суток.

    Перевозка пассажиров на данных маршрутах будет производиться в купейных вагонах КНДР, а продажа билетов откроется в ближайшее время с глубиной продажи до 60 суток.

    Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в туристический городок Менсасимни на побережье Восточного моря отметил важность развития туризма для экономического роста страны.

    В феврале прошлого года в КНДР начали строить отели для российских туристов. Президент России Владимир Путин сообщал, что Россия активно развивает сотрудничество с КНДР в сфере туризма.

    Коментарии (3)
    9 июня 2025, 19:12 • Новости дня
    МИД Казахстана опроверг слухи о введении виз с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что сообщения о якобы введенном визовом режиме между Казахстаном и Россией не соответствуют действительности.

    На брифинге он подчеркнул, что между странами сохраняется безвизовый режим, несмотря на введение с 30 июня новых требований для иностранных граждан при въезде в Россию, передает ТАСС.

    Смадияров отметил: «У нас с РФ безвизовый режим, он и остается, этот безвизовый режим, поэтому прошу, коллеги, не надо будоражить население неправильными заголовками». Он уточнил, что речь идет только о новых миграционных процедурах, которые уже существуют во многих странах, и призвал СМИ использовать корректные формулировки.

    Представитель МИД добавил, что гражданам Казахстана, планирующим поездки в Россию, необходимо заранее ознакомиться с обновленными требованиями, чтобы избежать неожиданных ситуаций на границе. В ведомстве также подчеркнули, что изучают возможность зеркальных мер, но решение по этому вопросу пока не принято.

    С 30 июня 2025 года иностранцы при въезде в Россию должны будут сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться, а также заполнять электронное заявление не позднее чем за 72 часа до поездки. Эти изменения не распространяются на граждан Белоруссии, детей до шести лет и дипломатов. Для въезда в Казахстан гражданам России по-прежнему не требуется виза, однако принимающая сторона обязана уведомлять власти о прибытии иностранца через онлайн-сервис, а срок пребывания россиян ограничен 90 днями в течение 180 дней.

    Ранее МВД ввело обязательное медосвидетельствование для иностранцев.

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    10 июня 2025, 06:52 • Новости дня
    Базу «Миротворец» пополнили Фицо, да Силва, Додик и Овечкин

    Фицо, да Силва, Додик и Овечкин попали в базу экстремистского сайта «Миротворец»

    Базу «Миротворец» пополнили Фицо, да Силва, Додик и Овечкин
    @ Danny Murphy/Icon Sportswire/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик и хоккеист Александр Овечкин попали в списки украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    По мнению владельцев ресурса, Лула да Силва заслужил место в списке за то, что  «отрицает право Украины на сопротивление российской агрессии», Додик будто бы покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины, а Фицо «распространяет нарративы кремлевской пропаганды», передает ТАСС.

    Кроме того, в мае Фицо, да Силва и Додик побывали в Москве на торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Форварду и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину экстремисты вменяют участие в международных соревнованиях, чтобы оправдывать российскую «агрессию против Украины среди иностранной аудитории». Хоккеист также покушался на суверенитет Украины и нарушал госграницу.

    Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году с целью публикации  персональных данных тех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. В России сайт по решению суда заблокирован.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в базе украинского сайта «Миротворец» появились данные о командире и трех бойцах легендарного танка «Алеша».

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