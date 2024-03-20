Путин: Правительство продолжит укреплять первичное звено здравоохранения

Tекст: Алексей Дегтярев

«Соответствующие ресурсы выделяются на эти цели, и здесь нет никаких сомнений, что это все будет идти дальше с упором на сельское здравоохранение, на межрегиональные центры», – цитирует Путина ТАСС.

По его словам, планируется оснащать такие центры, для этого уже закуплено значительное количество автомобилей. Также необходимое внимание уделят специальной медицинской технике и подготовке кадров.

В небольших населенных пунктах повысят зарплату медработников, до сих пор там не хватало кадров.

«Значит, чего-то мы не дорабатываем и вот скромное, но все-таки повышение уровня оплаты труда в небольших населенных пунктах – это как раз первый шаг к тому, чтобы обеспечить необходимое количество специалистов на селе, в районных больницах, других медицинских учреждения первичного звена здравоохранения», – указал глава государства.