Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.0 комментариев
Путин пообещал вложить более триллиона рублей в здравоохранение за шесть лет
Путин объявил о выделении более триллиона рублей на развитие здравоохранения
Президент Владимир Путин во время пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение» сообщил, что в ближайшие шесть лет на обновление медучреждений выделят более триллиона рублей, что позволит улучшить доступность и комфортность медицинской помощи для граждан.
«Мы продолжим укреплять и развивать нашу систему здравоохранения, обновлять ее инфраструктуру. В предстоящие шесть лет только на строительство, ремонт и оснащение медучреждений будет выделено более триллиона рублей. Особое внимание, как и прежде, будем уделять улучшению первичной помощи. Это самая востребованная часть медицинской службы, как мы с вами понимаем», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.
Путин подчеркнул, что совокупная нагрузка на первичное звено здравоохранения превышает один миллиард посещений в год.
«Модернизация первичного звена уже затронула каждое третье медицинское учреждение в стране. Было приобретено более 140 тыс. единиц медицинского оборудования для ФАПов, поликлиник, районных и городских больниц. Медицинская помощь стала доступнее и комфортнее для миллионов людей. Повторю, работа на этом направлении должна быть продолжена. Это – один из ключевых запросов граждан», – заключил он.
Ранее Путин заявил, что разброса в зарплатах медработников между регионами быть не должно.