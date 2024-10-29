Путин пообещал вложить более триллиона рублей в здравоохранение за шесть лет

Путин объявил о выделении более триллиона рублей на развитие здравоохранения

Tекст: Ольга Иванова

«Мы продолжим укреплять и развивать нашу систему здравоохранения, обновлять ее инфраструктуру. В предстоящие шесть лет только на строительство, ремонт и оснащение медучреждений будет выделено более триллиона рублей. Особое внимание, как и прежде, будем уделять улучшению первичной помощи. Это самая востребованная часть медицинской службы, как мы с вами понимаем», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

Путин подчеркнул, что совокупная нагрузка на первичное звено здравоохранения превышает один миллиард посещений в год.

«Модернизация первичного звена уже затронула каждое третье медицинское учреждение в стране. Было приобретено более 140 тыс. единиц медицинского оборудования для ФАПов, поликлиник, районных и городских больниц. Медицинская помощь стала доступнее и комфортнее для миллионов людей. Повторю, работа на этом направлении должна быть продолжена. Это – один из ключевых запросов граждан», – заключил он.

Ранее Путин заявил, что разброса в зарплатах медработников между регионами быть не должно.