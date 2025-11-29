Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.9 комментариев
В Москве прошла церемония вручения победителей IV Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания», где лучшими признали педагогов из разных регионов страны.
Победители IV Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания» были объявлены на церемонии в Национальном центре «Россия» в Москве.
Мероприятие стало частью одноименного Международного форума и собрало более 1,6 тыс. педагогов, воспитателей, директоров и советников из разных регионов страны, а также представителей Абхазии, Южной Осетии и Приднестровской Молдавской Республики. В этом году премия привлекла рекордные 15,6 тыс. заявок, причем самой популярной номинацией вновь стала «Навигатор детских открытий».
Лучшей советницей по воспитанию признали Инну Веселову из Приморского края. Награду ей вручил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
«На вас лежит серьезная ответственность – для своих учеников вы олицетворяете всю большую семью советников директоров по воспитанию. Вы – те, кто помогает ребятам стать командой, придумываете такие мероприятия, после которых им не хочется уходить домой», – заявил Новиков.
В номинации «Навигатор профессиональных маршрутов» победу одержала Полина Лаптева, советник директора по воспитанию Шахунского колледжа аграрной индустрии из Нижегородской области. Ее поздравил министр просвещения России Сергей Кравцов, подчеркнув важность наставников: он отметил, что педагоги советники «создают в школах и колледжах особую атмосферу, передают важнейшие ценности любви к Родине, семье, учителям и наполняют души детей качествами настоящего Человека».
Муниципальный координатор Щекинского района Тульской области Анна Воронцова стала лучшей в номинации «Вдохновитель команды», а «Приз зрительских симпатий» – «Навигатор моего сердца» – получила советник директора по воспитанию гимназии №49 города Тюмени Юлия Караваева. Всего победителями стали самые активные и преданные делу педагоги, работающие ради формирования у подрастающего поколения гармоничной личности.
Организаторы премии отмечают, что в этом году значительную часть заданий для финалистов впервые подготовили сами дети – члены экспертного совета. Финал конкурса прошёл в Москве на базе гостиничного комплекса «Измайлово», где собрались 60 финалистов. Помимо основных наград, выдающиеся участники получили благодарственные письма и знаки отличия от Министерства просвещения России.