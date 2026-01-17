Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?0 комментариев
На Украине отметили, что не обязаны защищать Данию от США
Страна.ua раскрыла детали соглашения Украины и Дании о безопасности
Украинские СМИ обратили внимание на отсутствие обязательств Киева по военной защите Гренландии на фоне обсуждений возможного конфликта между Данией и США.
Украинские СМИ вспомнили о договоре между Данией и Украиной о сотрудничестве в области безопасности, пишет «Российская газета». В феврале 2024 года Киев и Копенгаген подписали соглашение, которое украинская сторона рассматривала как часть системы «гарантий безопасности». Однако официальный статус договора таковым не назывался.
В последнее время в интернете появились обсуждения, предполагающие возможность отправки украинских войск для поддержки Дании, если США попытаются аннексировать Гренландию. «Страна.ua» приводит мнение, что этого не произойдет, поскольку 90% обязательств в договоре лежит на Копенгагене, а Киев практически не обязан предоставлять военную помощь.
Согласно документу, Дания берет на себя обязательства помогать Украине в укреплении обороны, поставлять вооружение и боеприпасы, поддерживать авиацию и ПВО, а также обучать военных. Общий объем поддержки через датский фонд в 2023-2028 годах должен составить около 8,5 млрд евро.
С украинской стороны зафиксированы только обязательства по продолжению реформ в государственном управлении и борьбе с коррупцией. «Так что никаких оснований у Копенгагена требовать от Киева военной помощи согласно этому договору нет», – говорится в публикации.
В итоге, как отмечает издание, в случае гипотетического нападения США на Гренландию, Дания может требовать от Киева лишь усиления антикоррупционных реформ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция заявила о готовности защищать суверенитет Гренландии и выразила солидарность с Данией. Замглавы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и подчеркнул стратегическую важность острова. Белый дом сообщил, что переброска европейских войск в Гренландию не повлияет на планы Дональда Трампа по приобретению острова.