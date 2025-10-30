  • Новость часаКитай призвал США соблюдать договоренности об отказе от ядерных испытаний
    Почему россияне недоедают рыбы
    NBC указала на ложь в словах Трампа о лидерстве США по арсеналу ядерного оружия
    Премьер Грузии пообещал наказание ответственным за «тяжелейшее предательство» — войну с Россией
    Во Франции одобрили законопроект о согласии на секс
    Трамп объяснил старт испытаний ядерного оружия
    В большинстве регионов Украины отключился свет
    МИД заявил о «кампании лжи» вокруг украинских детей
    Си Цзиньпин и Трамп говорили почти два часа в Пусане
    Медведев прокомментировал идею испытать «Посейдон» в Бельгии
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    2 комментария
    30 октября 2025, 10:53 • Новости дня

    Грузовое судно с углем из России встало в Дарданеллах из-за отказа двигателя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Грузовое судно Eternal Bright, перевозившее уголь из России в Турцию, пришлось буксировать после поломки двигателя рядом с проливом Дарданеллы, сообщило Главное управление береговой охраны Турции.

    Грузовое судно Eternal Bright, следовавшее из России в Турцию под флагом Панамы, столкнулось с отказом двигателя в районе пролива Дарданеллы, передает ТАСС.

    Судно длиной 224 метра транспортировало 75650 тонн угля в турецкий порт Карабига (Чанаккале).

    На место происшествия оперативно были направлены спасательные катера и буксиры.

    С помощью лоцмана судно отбуксировали без происшествий и поставили на якорь в порту Каранлык. В результате инцидента угрозы окружающей среде и другим судам зафиксировано не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция остановила движение судов в Дарданеллах. Российский сухогруз отбуксировали в Дарданеллах после возникших неполадок с двигателем. В проливе Дарданеллы у танкера, следующего в Россию, вышел из строя двигатель.

    29 октября 2025, 17:56 • Новости дня
    Песков раскрыл подробности испытаний ядерного подводного аппарата «Посейдон»
    Песков раскрыл подробности испытаний ядерного подводного аппарата «Посейдон»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ход испытаний новейшего подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой, находился на личном контроле Владимира Путина. Несмотря на то, что президент не присутствовал на испытаниях лично, он получал оперативные сводки об их ходе и был детально ознакомлен с достигнутыми результатами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о нотификации США об испытаниях перспективных вооружений вроде «Буревестника» или «Посейдона» Песков подтвердил, что все обязательные процедуры выполняются, передает ТАСС.

    «Все испытания подобных видов вооружений перспективных осуществляются в строгом соответствии со всеми международными правилами и двусторонними договоренностями, с соблюдением всех правил нотификации», – сообщил представитель Кремля.

    Он также уточнил, что президент России Владимир Путин лично не наблюдал за испытаниями аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой, но был оперативно проинформирован о результатах, внимательно отслеживал ход событий и получал доклады.

    По словам Пескова, «Посейдон» является абсолютно новым шагом в области обеспечения безопасности страны.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    В среду российский лидер заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон», отметив, что мощность аппарата «Посейдон» значительно выше, чем у самой перспективной межконтинентальной ракеты России – «Сармат».

    Комментарии (13)
    29 октября 2025, 13:25 • Новости дня
    В Москве стартовал форум по борьбе с дезинформацией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице открылся международный форум «Диалог о фейках 3.0», собравший делегатов более чем из 80 государств для совместной работы против дезинформации.

    Открытие форума состоялось в Москве, передает ТАСС.

    Генеральный директор АНО «Диалог регионы» Владимир Табак заявил, что на мероприятии присутствуют представители свыше 80 стран. По его словам, «наша глобальная задача – это, по сути, защитить миллионы и миллиарды людей от той дезинформации, которую они получают и которая влияет на их жизнь».

    Форум 2025 года впервые проводится под эгидой ЮНЕСКО и включен в официальный календарь Глобальной недели медиа- и информационной грамотности. «Диалог о фейках 3.0» стал единственным российским мероприятием такого уровня, отмеченным международной организацией.

    В программе форума – панельные дискуссии, круглые столы и образовательные сессии, посвященные ключевым вызовам, среди которых генеративный ИИ, дипфейки, а также недостоверная информация в научной и образовательной сферах. Мероприятие объединяет экспертов по фактчекингу, представителей ведомств и международных структур, СМИ, ученых и студентов профильных специальностей.

    Партнерами форума в этом году выступили Международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN), учрежденная АНО «Диалог регионы», агентство ТАСС и «Мастерская новых медиа».

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 20:15 • Видео
    Корея сменила подход к России и Украине

    Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 17:07 • Новости дня
    Toyota провела тайные переговоры с дилерами России

    Autonews: Toyota провела конфиденциальные переговоры с дилерами России

    Toyota провела тайные переговоры с дилерами России
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Toyota заинтересовалась возможностью возобновления работы на российском рынке и провела тайную встречу с крупнейшими дилерами, участники которой подписали соглашения о неразглашении.

    Тайная встреча, организованная Toyota с ведущими дилерскими сетями России, состоялась вскоре после переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, передает Autonews.ru. Как рассказал представитель одной из дилерских сетей, всех участников мероприятия обязали подписать соглашение о неразглашении обсуждаемых вопросов.

    Бывший президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев подтвердил заинтересованность Toyota в возобновлении работы на российском рынке, он отметил проведение нескольких дилерских конференций, а также подчеркнул усилия бренда по лоббированию поставок автомобилей через Китай.

    Российское представительство Toyota официально подтвердило проведение встреч и конференций с дилерами, подчеркнув, что компания регулярно взаимодействует с партнерами «с целью обсуждения вопросов послепродажного обслуживания действующих клиентов Toyota и Lexus». По словам спикеров компании, эти мероприятия посвящены именно поддержке текущих клиентов.

    Вместе с тем, представители японского концерна заявили, что пока не планируют возобновлять импорт новых автомобилей в Россию. «На данный момент у компании нет планов импортировать новые автомобили в Россию», – пояснили в Toyota.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем реализации легковых автомобилей с пробегом в сентябре составил 553,3 тыс. штук. В сентябре продажи подержанных автомобилей снизились на 2,1% по сравнению с августом.

    Комментарии (17)
    29 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
    Путин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
    @ Kremlin/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Путин подчеркнул, что испытания являются «огромным успехом», передает ТАСС.

    «Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат проше определенное количество времени», – заявил Путин.

    Президент охарактеризовал это событие как «огромный успех», отметив компактность ядерной установки аппарата. «Если там [в "Буревестнике"] в тысячу раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке, здесь в сто раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке», – пояснил он.

    При этом Путин подчеркнул колоссальную мощь «Посейдона». По его словам, «мощность "Посейдона" значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности "Сармат"». Глава государства напомнил, что «такой в мире нет, как "Сармат", и у нас он ещё на дежурстве не стоит – скоро появится на дежурстве», но уточнил, что «"Посейдон" значительно превышает "Сармат" по мощности».

    Президент заявил об уникальности комплекса, которая, по его мнению, делает его неуязвимым. «И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится и способов перехвата не существует», – констатировал Владимир Путин.

    Ранее журнал Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Газета New York Times назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем».

    Комментарии (25)
    29 октября 2025, 20:15 • Новости дня
    Пригожин: Пугачева лично попросила не допускать Валерию на ТВ
    Пригожин: Пугачева лично попросила не допускать Валерию на ТВ
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о давнем инциденте с Аллой Пугачевой и певицей Валерией, в результате которого его супруга не попала на телевизионный эфир.

    По словам Пригожина, за несколько часов до выхода крупной шоу-программы на центральном канале Пугачева попросила не допускать Валерию к участию, передает «Московский комсомолец». Так продюсер прокомментировал многочисленные заявления Пугачевой, что она якобы никогда «не перекрывала артистам «кислород».

    Он отметил, что Валерия с командой уже приехали к телецентру «Останкино», однако им пришлось покинуть площадку, так как в приемной сообщили о запрете. Пригожин подчеркнул, что это решение стало для них полной неожиданностью.

    Ранее продюсер Леонид Дзюник попал в больницу из-за угроз от почитателей Пугачевой.

    Депутат Дмитрий Певцов выразил мнение, что Пугачева больше не пользуется уважением в российском обществе, а ее популярность осталась в прошлом.

    Комментарии (24)
    29 октября 2025, 12:20 • Новости дня
    Скачко объяснил новый скандал с участием губернатора Балицкого

    Политолог Скачко: Упрек Балицкого курянам вызван карьеризмом и недальновидностью

    Скачко объяснил новый скандал с участием губернатора Балицкого
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Евгению Балицкому придется адаптироваться к реалиям российской политической системы. В противном случае он потеряет свою должность и пойдет «мести улицы». Пока же он проявляет себя недальновидно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Балицкий заявил, что «курчане» якобы не защитили Курскую область.

    «Активность губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и его упрек курянам, судя по всему, вызваны желанием показать, что он «самый русский» чиновник. Речь идет о карьеризме и в то же время элементарной несдержанности и недальновидности человека, который волею судеб оказался на таком высоком посту», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Аналитик отметил, что «кто-то должен приводить новые регионы к общероссийским стандартам». «В Москве было принято решение искать кадры на местах», – указал собеседник, приведя в качестве удачного примера главу ДНР Дениса Пушилина.

    У Балицкого же возникли проблемы в должности губернатора. Как полагает Скачко, связано это с тем, что чиновник – в прошлом представитель «Партии регионов», которая в определенной степени несет ответственность за то, что вместе с Виктором Януковичем «профукала» Украину.

    «Кремль вынужден применять в новых регионах выверенность и политическую деликатность. Губернатор Запорожской области, по всей видимости, рассчитывает на то, что его не отправят в отставку. Если же такое решение будет принято, то чиновник может начать «корчить» из себя оппозицию – это обыкновенная украинская традиция», – рассуждает он. «Впрочем, шансы, что Балицкий все-таки адаптируется к российской политической системе, есть. Ему придется либо умнеть и продолжать работать, либо подметать улицы», – заключил Скачко.

    Балицкий во время прямой линии 28 октября резко высказался в адрес курян. «Мы все делали для того, чтобы защитить в 2023 году нашу область. И мы защитили ее. Не чета, кстати, курчанам», – сказал Балицкий.

    На эти слова резко отреагировал курский губернатор Александр Хинштйен, назвав их «абсолютно неприемлемыми». «Даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы … Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами. Особенно тех, кто героически защищал и продолжает защищать нашу землю; тех, кто погиб за нее; тех, кто никогда больше не увидит своих отцов, сыновей и мужей», – написал Хинштейн.

    Позже Балицкий пояснил, что обращался не ко всем жителям региона, а к бывшему руководству, которое сейчас проходит по ряду уголовных дел, связанных со строительством фортификаций. «Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет. Жители Запорожской и Курской областей плечом к плечу выбивали противника», – написал он, выразив надежду, что куряне «поймут его позицию».

    Напомним, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более одного млрд рублей, связанном с выделением средств на строительство укреплений на границе с Украиной. Смирнов пошел на сделку со следствием и признал свою вину в получении взяток от бизнесменов по контрактам о строительстве фортификаций.

    Что касается самого Балицкого, это не первый скандал с ним за последнее время. Так, на прошлой неделе глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что губернатор Запорожской области превысил должностные полномочия, освободив от исполнения обязанностей члена избирательной комиссии региона Галину Катющенко.

    Политолог Евгений Минченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что если чиновник не откажется в своей работе от правил украинского «политикума», его могут ждать очень неприятные сюрпризы

    Комментарии (5)
    29 октября 2025, 20:45 • Новости дня
    Психолог объяснил переход Радведы Поклонской от православия к неоязычеству
    Психолог объяснил переход Радведы Поклонской от православия к неоязычеству
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Мода на неоязычество стала появляться в последние годы, для некоторых людей это что-то новое, но с привкусом обращения «к истинным корням», – сказал газете ВЗГЛЯД врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук, комментируя смену имени экс-прокурора Крыма Поклонской с Натальи на Радведа.

    Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская изменила свое имя на «Радведа». Об этом сообщил журналист Сергей Мардан, против которого девушка подала иск о защите чести и достоинства.

    «Смена имени или фамилии – это личное дело любого взрослого человека. Что касается мотивов, то они могут быть разные. Обычно, это попытка начать новую жизнь. Новую жизнь часто хотят начать тогда, когда прежняя стала или не интересна, или опасна», – объясняет Кульгавчук.

    Он замечает, что творческие или публичные люди, к которым можно отнести и Поклонскую, периодически меняют свои псевдонимы. Такое «ребрендинг» может быть показателем не внутренних изменений, а желанием обновить образ, словно гардероб.

    «Человек может на протяжении жизни искать себя и в разных учениях и религиях. Мода на неоязычество стала появляться в последние годы, для некоторых людей это что-то новое, но с привкусом обращения «к истинным корням». Это новое – хорошо забытое старое. Оно одновременно и новое, и модное, и старое.  Этим и некоторых привлекает», – разъясняет психотерапевт.

    Ранее религиовед Роман Лункин рассказал, что что Поклонская сознательно выстраивает уютный и красивый мир, альтернативную реальность. Ее переход в неоязычество совпал с появлением интереса к нему в патриотической среде, а новый образ Поклонской – наяды или нимфы – призван разбавить там жесткую патриотическую риторику.

    Комментарии (38)
    30 октября 2025, 04:29 • Новости дня
    Трамп велел Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами
    Трамп велел Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагону поручено «начать испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что у США «самый крупный арсенал ядерного оружия». По его словам, «Россия вторая, а Китай, существенно отставая, занимает третье место, но сравняется в течение пяти лет», передает ТАСС.

    «В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе», – сказано в заявлении.

    Трамп подчеркнул, что данный процесс стартует «немедленно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мире происходят дискуссии о возобновлении ядерных испытаний. Сторонники испытаний на Западе и в России поясняют свою позицию необходимостью напомнить политикам об угрозе стратегической эскалации. Эксперты обращают внимание на возможное расшатывание системы взаимного сдерживания.

    Президент России Владимир Путин отметил, что в ряде стран идет подготовка к ядерным испытаниям. Путин заявил о готовности России ответить на ядерные испытания других стран.

    Комментарии (17)
    29 октября 2025, 15:07 • Новости дня
    Китай запустил альтернативу SWIFT

    Титов заявил о запуске Китаем альтернативы SWIFT для расчетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай внедрил новую систему трансграничных расчетов Renminbi Digital на основе цифрового юаня для обхода долларовой системы, позволяя расширить роль национальной валюты.

    Сопредседатель российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов сообщил ТАСС, что Китай фактически незаметно запустил собственную альтернативу платежной системе SWIFT – систему Renminbi Digital. По его словам, речь идет о расчетах в цифровом юане, новая система рассчитана на международные платежи между Китаем и внешними партнерами.

    Титов пояснил, что цифровой юань находится в обращении в государственном блокчейне КНР. Эмиссию цифровых юаней и контроль за их оборотом осуществляет Народный банк Китая, при этом доступ клиентам предоставляют коммерческие банки и лицензированные операторы, а инфраструктура сочетается посредством международных шлюзов.

    В настоящий момент, подчеркнул Титов, воспользоваться системой Renminbi Digital можно в ряде стран – среди них группы АСЕАН, государства Ближнего Востока, Россия и другие страны СНГ.

    В 2025 году объем расчетов через Renminbi Digital превысил эквивалент девяносто млрд долларов в цифровых юанях. Титов отметил, что переход к международным расчетам в цифровых валютах центральных банков уже находится в процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отключил более 20 российских банков от системы SWIFT и запретил проведение транзакций. Объем расчетов в долларах через SWIFT снизился до минимального уровня с начала прошлого года, уступив место евро и другим валютам.

    Евросоюз пригрозил санкциями против криптовалюты А7А5, привязанной к рублю один к одному. Новая валюта дает возможность обходить традиционные финансовые ограничения, включая SWIFT и санкции. США уже предпринимали попытки ввести санкции против этого способа торговли, но потерпели неудачу.

    Комментарии (10)
    30 октября 2025, 01:23 • Новости дня
    Медведев прокомментировал идею испытать «Посейдон» в Бельгии

    Медведев: Бельгия исчезнет в случае применения «Посейдона»

    Медведев прокомментировал идею испытать «Посейдон» в Бельгии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя высказанное в соцсетях предложение использовать Бельгию как полигон для испытания подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об исчезновении Бельгии в таком случае.

    Один из пользователей соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), комментируя публикацию Медведева о «Посейдоне», предложил «использовать Бельгию» в качестве полигона. «В этом случае Бельгия исчезнет», – ответил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев заявил, что подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой может рассматриваться как оружие судного дня. Министр обороны Бельгии Тео Франкен ранее заявил, что Москву сотрут с лица земли в случае применения Россией ядерного оружия.

    Комментарии (9)
    30 октября 2025, 08:23 • Новости дня
    В большинстве регионов Украины отключился свет
    В большинстве регионов Украины отключился свет
    @ Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На большей части подконтрольной киевскому режиму территории наблюдаются аварийные отключения света, об этом сообщила энергетическая компания «Укрэнерго».

    В большинстве регионов страны ввели аварийные отключения подачи электричества, восстановление начнется тогда, когда это позволит ситуация с безопасностью, указали в компании, передает РИА «Новости».

    При этом в «Укрэнерго» не указали, в каких конкретно регионах отключили свет. В местных телеканалах сообщили, что свет пропал в украинской столице.

    Вечером в среду украинские СМИ сообщали, что часть Киева осталась без теплоснабжения из-за перебоев с подачей электроэнергии.

    Также с перебоями в подаче электричества столкнулись жители Львова.

    Комментарии (12)
    29 октября 2025, 21:57 • Новости дня
    В Ростовской области объяснили появление табличек «Малоимущие» и «СВО» в школе

    Таблички в школьной столовой Азова устанавливали единожды для раздачи обедов

    В Ростовской области объяснили появление табличек «Малоимущие» и «СВО» в школе
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Министерстве образования Ростовской области сообщили, что таблички «Малоимущие» и «СВО» были поставлены на столы в школьной столовой города Азова разово и исключительно для удобства раздачи обедов.

    Таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО» были установлены в столовой одной из школ Азова Ростовской области только один раз, передает ТАСС. Об этом заявили в региональном министерстве образования, уточнив, что это было сделано для удобства раздачи порций работником, осуществляющим организацию питания.

    Информация о подобных табличках вызвала общественный резонанс, после чего прокурорская проверка и посещение школы были организованы совместно со штабом общественного родительского контроля.

    Министерство образования дополнительно провело совещания со всеми организаторами школьного питания в городе, чтобы не допустить повторения подобных случаев и обеспечить надлежащее качество питания школьников. Ведомство подчеркивает, что размещение табличек было разовым, а аналогичных случаев в других образовательных учреждениях региона не выявлено.

    Ранее в СМИ и соцсетях появились массовые сообщения о том, что в столовых школ № 17 и № 11 в Азове Ростовской области на столах якобы размещались таблички с надписями, указывающими социальные категории школьников. Согласно заявлениям, детей участников спецоперации якобы обеспечивали лучшим питанием. Прокуратура Ростовской области инициировала проверку сведений о возможном размещении такого рода табличек в одной из школ города.

    Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что разделение школьников на «малоимущих» и «СВО» является грубейшей дискриминацией.

    Директор школы в Азове опровергла дискриминацию детей на «малоимущих» и «СВО».

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 21:38 • Новости дня
    Премьер Японии заявила Трампу об отказе вводить запрет на СПГ из России

    Премьер Японии заявила Трампу об отказе вводить эмбарго на СПГ из России

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила Дональду Трампу о невозможности отказаться от импорта российского газа, так как эмбарго нанесет ущерб экономике страны.

    Такаити заявила о своей позиции во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в Токио, передает ТАСС. По данным издания «Никкэй», премьер-министр подчеркнула, что отказ Японии от СПГ из России приведет к негативным последствиям для экономики, а выгоду получат лишь Китай и Россия.

    В ходе встречи Такаити попросила понимания у Трампа, объяснив, что введение эмбарго сейчас невозможно. Она отметила: «Если бы Япония вышла из проекта «Сахалин-2», это бы только порадовало Китай и Россию».

    На российский СПГ приходится около 9% всего импорта этого энергоносителя в Японию. Кроме того, на переговорах присутствовали министр финансов Японии Сацуки Катаяма и глава Минфина США Скотт Бессент, однако детали их обсуждения не раскрываются.

    Ранее при прежнем правительстве Японии напрямую не комментировали призывы США отказаться от российских энергоресурсов, но стабильно подчеркивали значение российских поставок для энергетической безопасности страны. По подсчетам, в 2024 финансовом году СПГ составлял основную часть японского импорта из России, тогда как закупки нефти практически прекратились за исключением поставок с проекта «Сахалин-2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доля российских энергоресурсов составляет около 3% энергетического баланса Японии и включает существенные объемы сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2». В июле и в предыдущие месяцы Япония не импортировала российскую нефть, кроме поставок с «Сахалина-2». Страна увеличила закупки других российских энергоносителей на сотни процентов.

    Комментарии (8)
    29 октября 2025, 13:16 • Новости дня
    Компания Зеленского купила ранчо в США в четыре раза больше Нью-Йорка

    СМИ: Компания Зеленского купила ранчо в Вайоминге за 79 млн долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Кипрская компания, связанная с Владимиром Зеленским, приобрела ранчо в американском штате Вайоминг площадью 3700 кв. км, что почти в четыре раза больше Нью-Йорка.

    Площадь ранчо Pathfinder в Вайоминге составляет 916 тыс. акров, или 3700 кв. километров, передает 360 со ссылкой на Telegram-канал «Голос Мордора».

    Земельный участок в четыре раза превышает площадь Нью-Йорка, отмечено в публикации.

    В качестве покупателя на официальном сайте Swan Land Company указана кипрская компания Davegra Ltd, ассоциированная с Владимиром Зеленским с 2021 года. Сумма сделки составила 79 млн долларов.

    Сообщается, что если эта покупка и была, то она позволяет Зеленскому войти в десятку крупнейших частных землевладельцев в США.

    Ранее турецкие СМИ писали, что окружение Владимира Зеленского ежемесячно переводит значительные суммы в ОАЭ.

    Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что Зеленский ежемесячно отправляет около 50 млн долларов в банк в Саудовской Аравии.

    До этого Вилла в Форте-дей-Марми, принадлежащая Елене Зеленской, не смогла найти покупателя после выставления на продажу, несмотря на предложения за 2,5–3 млн евро.

    В марте СМИ писали, что Зеленский приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banque через офшорные компании за более чем 1 млрд евро.

    Комментарии (11)
    29 октября 2025, 21:11 • Новости дня
    Комбриг ВСУ Дзерин пил шампанское во Львове во время гибели своих солдат в «мясных штурмах»
    Комбриг ВСУ Дзерин пил шампанское во Львове во время гибели своих солдат в «мясных штурмах»
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир 157 отдельной механизированной бригады ВСУ Михаил Дзерин проводил время за распитием шампанского во Львове, несмотря на тяжелое положение его личного состава на линии боевого столкновения, сообщили в российских силовых структурах.

    «Комбриг 157 бригады, идейный бандеровец Дзерин Михаил Федорович, бездарно раздавал свой личный состав направо и налево. Одновременно батальоны бригады участвовали в «мясных штурмах» в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в то время пока комбриг спокойно попивал шампанское во Львове», – сообщил источник РИА «Новости».

    Он напомнил, что недавно подразделения 157 бригады ВСУ потерпели тяжелое поражение в районе населенного пункта Тихое в Харьковской области.

    Ранее один из командиров Вооруженных сил Украины пригрозил расстрелом своим солдатам в случае их отказа вернуться на ранее занимаемые позиции в районе Красноармейска.

    В марте в Черниговской области суд признал командира ВСУ виновным в убийстве подчиненного мобилизованного солдата. По информации из материалов Черниговского райсуда, он регулярно оказывал физическое воздействие на солдата, обвиняя его в неспособности выполнять служебные обязанности и отсутствии желания служить.

    В январе на Украине сообщили о массовом дезертирстве бойцов157-й бригады ВСУ.

    Комментарии (4)
    Американский эксперт: США юридически обязаны соблюдать запрет ядерных испытаний
    Орбан заявил о возможном нападении на венгерский НПЗ с российской нефтью
    Макрон потребовал блокировать соцсети за «политическую предвзятость»
    За два месяца в Польшу выехали 100 тыс. молодых украинцев
    Берлин отказался раскрыть данные о финансировании грузинских радикалов
    Трамп разрешил Южной Корее построить атомную подлодку в США
    ВЦИОМ узнал о ежедневной усталости россиян

    Почему россияне недоедают рыбы

    Россияне едят меньше рыбы и морепродуктов, чем рекомендовано Минздравом, хотя это влияет на продолжительность жизни, заявил Владимир Путин. И потребовал принять меры. В мясной отрасли России удалось справиться с недоеданием: теперь россияне потребляют даже больше нормы. Как совершить такой же рывок в рыбной отрасли? Подробности

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Россия научилась создавать военные цунами

    Президент Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон», который может нести заряд мощностью до двух мегатонн и превышает показатели самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Какие технологии использовались при создании «Посейдона», какие задачи он будет решать и когда ждать его постановку на боевое дежурство? Подробности

    Как в Париже придумали «красные руки Москвы»

    «Рука Москвы» дотянулась до Парижа, и не простая, а красная. По крайней мере, именно такой штамп запущен сегодня французской прессой. О чем идет речь, причем тут растущий во французском обществе антисемитизм – и какие еще голословные обвинения в адрес России распространены сегодня во Франции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Корея сменила подход к России и Украине

      Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    • Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

      Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    • Литва все-таки испугалась войны с Россией

      Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

