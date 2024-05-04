Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.12 комментариев
В проливе Дарданеллы у следующего в Россию танкера вышел из строя двигатель
У 180-метрового танкера Sea Marine 1, который под флагом Вьетнама следовал из Греции в Россию, в проливе Дарданеллы вышел из строя двигатель.
Как сообщает Управление береговой охраны Турции, судно было отбуксировано на якорную стоянку в районе Шевкетие, передает ТАСС.
Причины поломки двигателя пока не установлены. Информации о том, когда танкер сможет продолжить движение, пока нет. Сообщается, что происшествие не привело к разливу топлива или другим ЧП.