Судоходство в Дарданеллах приостановили из-за сильных природных пожаров

Движение судов в Дарданеллах остановили из-за пожаров в Чанаккале

Tекст: Денис Тельманов

Движение судов в проливе Дарданеллы временно прекращено в обоих направлениях из-за природных пожаров в Турции, передает ТАСС.

В сообщении департамента по морским вопросам Минтранса Турции говорится: «Судоходство в Дарданеллах временно прекращено в обе стороны из-за природных пожаров, произошедших в провинции Чанаккале».

По информации агентства IHA, один из наиболее опасных пожаров возник в окрестностях населенного пункта Сарыджаели. Огонь быстро распространился по сельхозугодьям и подошел вплотную к населенному пункту под воздействием сильного ветра.

Пожар тушат как с земли, так и с воздуха. Дым распространился на всю акваторию пролива, что существенно осложняет видимость и создает угрозу для навигации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция остановила проход судов по проливу Дарданеллы с севера на юг из-за лесных пожаров.

На юге Кипра в результате разрушительного пожара погибли два человека, а ущерб оценивается до 100 млн евро.

В Стамбуле власти запретили продажу и использование фейерверков, сигнальных ракет и других легковоспламеняющихся товаров до 28 октября на фоне угрозы новых возгораний.