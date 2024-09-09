Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».6 комментариев
Российский сухогруз отбуксировали в Дарданеллах после неполадок с двигателем
Российский сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Дарданеллы, сообщили в генеральном управлении береговой охраны Турции.
Как говорится в сообщении, у сухогруза «Сормовский 3063», следовавшего из Мерсина в Россию, в Дарданеллах у деревни Каракова сломался двигатель, передает РИА «Новости».
Там добавили, что сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Каранлык.
Ранее следовавшее в Россию грузовое судно Balkan 1 под флагом Камеруна сломалось перед заходом в пролив Дарданеллы.