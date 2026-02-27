Спикер гордумы Пензы Соболев ушел в отставку

Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.0 комментариев
Спикер гордумы Пензы Денис Соболев ушел в отставку
Спикер гордумы Пензы Денис Соболев досрочно сложил полномочия, а исполняющим обязанности главы органа стал советник губернатора Сергей Васянин.
Председатель городской думы Пензы Денис Соболев подал заявление об отставке, пишет «Коммерсантъ».
Информация об уходе Соболева прозвучала сегодня на заседании гордумы, однако сам он на сессии не присутствовал. Причины досрочного прекращения полномочий не называются, известно лишь, что заявление было подано в четверг.
Денис Соболев занимал пост председателя с сентября 2024 года, став преемником Владимира Мутовкина, который возглавлял думу предыдущие пять лет. За кандидатуру Соболева при избрании голосовали депутаты восьмого созыва.
Исполняющим обязанности главы городской думы стал советник губернаторов Пензенской и Нижегородской областей Сергей Васянин.
