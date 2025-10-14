Власти Хэйхэ упростили оформление прав для россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти города Хэйхэ провинции Хэйлунцзян, находящегося на границе с Россией, упростили процесс выдачи временных водительских прав для россиян, сообщает РИА «Новости». Теперь оформление занимает до одного рабочего дня.

По информации китайского портала CRI Online, житель Благовещенска Дмитрий Ханюков стал первым россиянином, который получил временное водительское удостоверение по новой схеме. Процедура была введена после разрешения безвизового въезда в Китай для граждан России.

Согласно новым правилам, россиянам требуется только однократно обратиться в нотариальную контору, которая самостоятельно передает документы в соответствующее ведомство. После рассмотрения и одобрения заявки остается подтвердить личность и получить удостоверение.

Отмечается, что новая система избавляет от необходимости многократных визитов в различные инстанции и сокращает срок оформления документов с трех дней до одного, формируя единую цепочку обслуживания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс спрогнозировал рост турпотока в Китай на 40%. Спрос на авиабилеты в Китай вырос после упрощения въезда. Китай объявил пробный безвизовый режим для россиян.