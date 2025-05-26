Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?9 комментариев
Собянин ввел штрафы для не прошедших аттестацию на знание Москвы таксистов
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о штрафах для таксистов, которые не прошли аттестацию на знание столицы.
Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Закон устанавливает штраф для водителей, которые управляют легковым такси без прохождения аттестации по знанию расположения транспортных объектов, культурных и медицинских учреждений, маршрутов подъезда, а также правил действия в чрезвычайных ситуациях и перевозки багажа. Размер штрафа составляет 5 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
С 1 марта 2025 года аттестация стала обязательной в соответствии с федеральным и региональным законодательством, регулирующим работу такси в Москве.
В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы указывали, что в рамках аттестации проверяют только те знания, которые являются обязательными для приема на работу по закону о такси, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте сообщалось, что на территории аэропортов Московского региона запрещают предлагать услуги такси вне специальных стоек заказа. Таксистов обязали уметь ориентироваться в Москве без GPS.
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уровень локализации автомобилей, использующихся в качестве легковых такси.