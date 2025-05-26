Собянин ввел штрафы для не прошедших аттестацию на знание Москвы таксистов

Tекст: Антон Антонов

Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Закон устанавливает штраф для водителей, которые управляют легковым такси без прохождения аттестации по знанию расположения транспортных объектов, культурных и медицинских учреждений, маршрутов подъезда, а также правил действия в чрезвычайных ситуациях и перевозки багажа. Размер штрафа составляет 5 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

С 1 марта 2025 года аттестация стала обязательной в соответствии с федеральным и региональным законодательством, регулирующим работу такси в Москве.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы указывали, что в рамках аттестации проверяют только те знания, которые являются обязательными для приема на работу по закону о такси, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте сообщалось, что на территории аэропортов Московского региона запрещают предлагать услуги такси вне специальных стоек заказа. Таксистов обязали уметь ориентироваться в Москве без GPS.

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уровень локализации автомобилей, использующихся в качестве легковых такси.