После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.7 комментариев
Путин предложил учредить День языков народов России
Путин предложил учредить 8 сентября День языков народов России
Президент РФ Владимир Путин предложил ежегодно отмечать День языков народов России 8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова. Глава государства выступил с этим предложением на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Путин предложил учредить День языков народов России и отмечать его ежегодно восьмого сентября, передает сайт Кремля. Он отметил, что эта дата выбрана не случайно: 8 сентября родился Расул Гамзатов, автор известных «Журавлей».
«Автор легендарных «Журавлей», он считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу», – подчеркнул Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о подготовке государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка. Новый документ направлен на защиту русского языка как основы общероссийской гражданской идентичности.