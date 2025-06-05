Путин предложил учредить День языков народов России

Путин усомнился в целесообразности встречи на высшем уровне c Киевом после терактов

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин заявил, что требование Киева о проведении саммита с Россией выглядит странно на фоне террористических атак украинских формирований, передает ТАСС. Глава государства отметил, что украинская сторона одновременно просит о приостановке боевых действий на 30 или 60 суток и о встрече на высшем уровне.

Путин задался вопросом: «Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить?» Он также подчеркнул: «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях».

Российский лидер указал на несостоятельность подобных инициатив в условиях, когда Киев продолжает атаки на объекты мирной инфраструктуры, и выразил сомнение в возможности переговоров на таких условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и властям регионов принять все необходимые меры для помощи пострадавшим и семьям погибших при происшествиях на железной дороге в Курской и Брянской областях.

Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что террористические атаки, инициированные Киевом и его союзниками, были использованы для срыва встречи в Стамбуле.