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    Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тарифная схема Трампа оставила США без денег

    Тарифная война, задуманная как инструмент принуждения, превращается в катализатор деглобализации, которая бьет по самим Соединенным Штатам сильнее, чем по их оппонентам. Американский бизнес теряет позиции на внешних рынках, а внутренний потребитель платит за ошибки экзальтированного президента.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    26 комментариев
    7 сентября 2026, 17:25 • Новости дня

    В Москве открылся второй Всероссийский съезд родительских комитетов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российской столице стартовал II Всероссийский съезд родительских комитетов, объединивший 600 представителей из регионов России, Абхазии и Южной Осетии.

    Работа съезда началась с панельной дискуссии о воспитании в новом учебном году, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники обсудили выстраивание взаимодействия семьи, школы и государства для поддержки родительских инициатив. Сегодня формируется единая система работы: действует Всероссийский родительский комитет, развивается институт советников по воспитанию, выделяются гранты.

    «За два года работы с родительским сообществом более 2 тыс. инициатив школ, детских садов и колледжей получили поддержку почти на 2 млрд рублей. Одним из ключевых направлений нового учебного года станет развитие содержательных родительских собраний», – подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

    Директор Департамента госполитики в сфере воспитания Минпросвещения Игорь Юргин отметил важность личного участия родителей в жизни детей. По его словам, увлеченность взрослых формирует чувство сопричастности у ребенка. Директор Росдетцентра Александр Кудряшов добавил, что совместная работа с МВД и Киберполицией позволила проинформировать свыше 300 тыс. человек об угрозах в цифровой среде.

    Осенью прошлого года в Москве завершился первый Всероссийский съезд родительских комитетов.

    Президент России Владимир Путин в своем обращении к делегатам назвал вопросы укрепления института семьи безусловным приоритетом.

    Весной того же года второй сезон всероссийского конкурса родительских инициатив собрал более восьми тысяч заявок из всех регионов страны.

    4 сентября 2026, 22:14 • Новости дня
    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер

    Трамп: Уиткофф и Кушнер везут предложение об окончании войны

    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер в субботу посетят Москву и встретятся с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

    «Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Россию и Украину, чтобы представить предложение о прекращении войны на Украине», – приводит Reuters слова Трампа журналистам.

    Американский лидер уточнил, что США имеют предложение по урегулированию конфликта, но план, который они собираются предложить, не нов.

    «У нас есть идея мира. Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух отличных переговорщиков. Они проделали великолепную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли чего-нибудь добиться. И есть большая вероятность, что нам это удастся», – добавил Трамп.

    Затем в воскресенье эти дипломаты США отправятся в Киев на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который подтвердил их визит, пишет The Hill.

    Для Уиткоффа и Кушнера визит в Киев станет первым, в Москве же они бывали неоднократно в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

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    6 сентября 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров назвал обвинения по дрону в Лейпциге «началом настоящей войны»
    Лавров назвал обвинения по дрону в Лейпциге «началом настоящей войны»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обвинения в адрес Москвы из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига «началом настоящей войны».

    Лавров «Вестям» прокомментировал ситуацию с обнаруженным беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Глава российской дипломатии подчеркнул, что бездоказательные заявления в адрес Москвы являются крайне тревожным сигналом.

    «Лейпциг, аэропорт. Нашли какой-то там дрон. Сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. Это в общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей», – подчеркнул министр.

    Глава МИД также напомнил о других недружественных шагах со стороны Германии. Он упомянул закрытие генерального консульства в Бонне и расторжение соответствующего соглашения, а также закрытие Русского дома в Берлине. «Я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вернее, немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали», — сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Власти ФРГ прекратили работу Русского дома в Берлине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг заявления немецкой стороны.

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    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2026, 05:26 • Новости дня
    Axios: Среди посетивших Москву делегатов от США был «царь санкций»
    Axios: Среди посетивших Москву делегатов от США был «царь санкций»
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Белого дома сообщил, что на встрече в Москве к Стиву Уиткоффу, Джареду Кушнеру и президенту России Владимиру Путину присоединились представители Совета национальной безопасности (СНБ), Госдепартамента и Министерства финансов.

    «Стороны обсудили конкретные планы дальнейших шагов, о которых будет объявлено в ближайшие недели, и выразили надежду на столь же продуктивные встречи завтра на Украине», – заявил источник Axios.

    Спикер добавил, что Джин Ланг, исполняющий обязанности «царя санкций» в Министерстве финансов США, тоже вошел в состав делегации Уиткоффа и Кушнера. Ланг участвовал в подготовительной встрече с представителем Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным.

    Участие Ланга указывает на то, что санкции США против России также обсуждались на переговорах, пишет портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Путин принял в Кремле  спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом охарактеризовал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    Помощник президента Ушаков заявил по окончании переговоров, что Уиткофф и Кушнер «взяли на заметку» слова Путина о сущности Киева.

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    5 сентября 2026, 22:58 • Новости дня
    Премьер Японии призвала Россию убрать памятник советскому солдату в Хабаровске

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала ситуацию с изображением ассоциирующейся с Японией хризантемы (эмблема японских императоров) на мемориале в российском Хабаровске затрагивающей чувства японского народа и призвала Россию убрать памятник.

    «Хризантемовый герб широко известен как символ Японии, и установка памятника, изображающего его разрушение, абсолютно неприемлема. Это вопрос, затрагивающий чувства японского народа. Правительство Японии решительно потребовало от российской стороны отменить установку и демонтировать памятник», – написала она в соцсети Х.

    Такаити добавила, что Япония продолжит настоятельно призывать российскую сторону к демонтажу монумента.

    Напомним, 4 сентября в Хабаровске состоялось открытие бронзового памятника, посвященного победе над Японией, на котором изображена сцена разрушения советским солдатом пограничного столба с оттиском хризантемового герба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Ткаченко назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске. Россия отвергла просьбу Японии убрать хризантему с мемориала «Победа на Востоке».

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    6 сентября 2026, 14:43 • Новости дня
    Нечаев предупредил о «другом разговоре» с ФРГ в случае поставок Taurus Киеву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о готовности Москвы изменить тональность диалога с Берлином в случае передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    Дипломат отметил, что такой шаг станет пересечением ранее обозначенных красных линий, передает ТАСС

    «Президент России Владимир Владимирович Путин уже говорил об этом, указывал, что управлять такими ракетами будут именно германские специалисты, сами украинцы делать это не в состоянии. Если так, то это будет уже совсем другой разговор», – подчеркнул руководитель дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала решительный ответ на использование ракет Taurus на Украине.

    Бывший премьер-министр Сергей Степашин пригрозил Берлину серьезными последствиями из-за возможных поставок этого оружия.

    Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о риске глубокого вовлечения Германии в конфликт.

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    5 сентября 2026, 04:26 • Новости дня
    Глава Росавиации назвал сроки завершения сертификации самолета МС-21

    В Росавиации назвали конец сертификации самолета МС-21

    Глава Росавиации назвал сроки завершения сертификации самолета МС-21
    @ Ольга Соколова/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Процесс сертификации нового российского пассажирского лайнера МС-21 планируется завершить к середине 2027 года, глава Росавиации Дмитрий Ядров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Этот самолет, он действительно должен завершить все процедуры сертификации до середины следующего года», – отметил он в беседе с «НЬЮМ ТАСС».

    МС-21 представляет собой российский проект ближне-среднемагистрального лайнера. Ожидается, что новая машина придет на смену самолетам Ту-154 и семейству Ту-204 на внутреннем рынке, а также станет полноценной альтернативой зарубежным аналогам.

    Ядров добавил, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет переговоры с дружественными странами по продаже МС-21.

    «Но в первую очередь, наверное, логичнее было бы обеспечить тот спрос на воздушные суда, который есть у наших отечественных авиакомпаний, для того, чтобы обеспечивать связность России», – сказал он.

    Глава Росавиации отметил, что МС-21 все процедуры сертификации завершит до середины 2027 года.

    Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой мероприятия в 2026 году стало развитие Дальнего Востока на благо людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минпромторге назвали сроки передачи новейших самолетов Ил-114-300. Компания «Аэрофлот» стала якорным заказчиком самолета МС-21. Мантуров сообщил о начале поставок самолетов Ил-114-300.

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    4 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Замкомандующего Тихоокеанским флотом отправился в зону спецоперации

    Минобороны: Белоусов напутствовал убывающего на СВО замкомандующего ТОФ Клименко

    Замкомандующего Тихоокеанским флотом отправился в зону спецоперации
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов передал добрые пожелания генерал-майору Вадиму Клименко, отправляющемуся для выполнения боевых задач в зону проведения спецоперации, сообщило Минобороны.

    Глава военного ведомства попросил передать приветствия всем военнослужащим, находящимся на передовой. Российское министерство обороны опубликовало в Max соответствующие кадры проводов заместителя командующего Тихоокеанским флотом по сухопутным и береговым войскам.

    «Удачи вам, ребятам всем благодарности, привет», – сказал Белоусов. Он также выразил слова напутствия всем бойцам, выполняющим задачи в рамках спецоперации.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал во Владивостоке сдачу новых многоквартирных домов для военнослужащих Тихоокеанского флота.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил героизм бойцов морской пехоты данного объединения.

    Глава государства с борта крейсера «Варяг» проверил масштабные учения по защите дальневосточных рубежей.

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    5 сентября 2026, 07:33 • Новости дня
    Названа единственная отрасль с зарплатами почти в 1 млн рублей

    Морское рыбоводство предложило зарплаты выше 900 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    За первые пять месяцев 2026 года средний доход специалистов в сфере морского пастбищного рыбоводства превысил отметку в 971 тыс. рублей, указано в данных Росстата.

    Анализ статистических данных показал, что разведение рыбы оказалось самым прибыльным направлением для российских работников, передает РИА «Новости».

    В период с января по май сотрудникам крупных и средних предприятий этой сферы платили в среднем 971,4 тыс. рублей ежемесячно.

    В число лидеров по уровню доходов вошли управляющие пенсионными фондами со средним заработком 827,1 тыс. рублей.

    Специалисты компаний по управлению ценными бумагами получали около 737,5 тыс. рублей. Также высокие оклады зафиксированы в области аренды и лизинга медицинских приборов, где показатель зарплат достиг 728,9 тыс. рублей.

    Среднемесячная начисленная заработная плата рассчитывается до вычета налогов и включает все премии. При подсчете учитываются доходы абсолютно всех сотрудников организаций, включая специалистов со сверхвысокими окладами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты выявили российские регионы с самыми высокими зарплатами. Средние зарплаты в девяти регионах России превысили 150 тыс. рублей. В России выросло число регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей.

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    6 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    ВС России воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о появлении серьезных уязвимостей в позициях ВСУ, что позволило российским подразделениям успешно продвигаться на славянско-краматорском направлении.

    Острый дефицит солдат не позволяет украинскому командованию надежно закрыть слабые участки фронта в Донецкой Народной Республике, поэтому российские военные активно применяют эту ситуацию для развития наступления, передает ТАСС.

    «Наши военнослужащие буквально просачиваются вдоль оборонительной линии противника на славянско-краматорском направлении: у противника есть бреши в оборонительной линии», – сообщил он.

    Марочко добавил, что Киев теряет контроль над стратегическими высотами.

    Подобные проблемы в рядах противника открывают дорогу для одновременного удара по Славянску и Краматорску. Руководство ВСУ в спешке пытается стабилизировать фронт.

    Четвертого сентября российские бойцы освободили село Никаноровка,  расположенное на возвышенности, которая должна была остановить наступление на Краматорск, но теперь полностью контролируется армией России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России. Освобождение Святогорска расширило зону контроля ВС России возле Славянска.

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    6 сентября 2026, 06:48 • Новости дня
    Звезда бразильского пляжного футбола осуждена в России за наркотики

    Звезду пляжного футбола Бразилии осудили в России за наркотики

    Звезда бразильского пляжного футбола осуждена в России за наркотики
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Игрок сборной Бразилии Летиция Виллар Паиш приговорена к колонии за попытку провезти через границу более шести граммов наркотических веществ в ручной клади, сказано в судебных материалах.

    Гражданка Бразилии, выступавшая за сш «Локомотив» из Санкт-Петербурга, при пересечении границы Эстонии и России пронесла гашиш общей массой 6,13 грамма в ручной клади. Суд назначил ей пять лет и два месяца колонии общего режима, передает РИА «Новости».

    Приговор вступил в законную силу минувшим летом.

    Летиция Виллар Паиш задержали на таможенном посту в Ленинградской области. Пограничники решили провести тщательный досмотр из-за реакции служебной собаки, «уткнувшейся в сумку». Внутри оказалось запрещенное вещество.

    Обвиняемая признала вину. Она объяснила покупку гашиша в Европе проблемами с ментальным здоровьем и рекомендациями врачей, ошибочно полагая, что ввоз подобных препаратов легален.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2022 года американскую баскетболистку Бриттни  Грайнер осудили в России на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. В ноябре 2025 года суд приговорил актрису Тарасову к трем годам условно за контрабанду наркотиков.

    Блогер Вероника Ярошик получила 13 лет колонии за сбыт наркотиков.

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    5 сентября 2026, 22:44 • Новости дня
    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию

    Путин назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию непростой

    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин принял в субботу американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, отметив перед началом переговоров сложность обсуждаемой ситуации.

    «Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

    Российский лидер перед началом беседы попросил гостей «передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединённых Штатов господину Трампу».

    Затем стороны перешли к обсуждению, которое началось около 20:00 мск. Таким образом, встреча длится почти три часа.

    С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Ранее президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США анонсировал визит дипломатов в Россию с предложением о прекращении конфликта. Кирилл Дмитриев встретил  американскую делегацию в аэропорту Внуково.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    6 сентября 2026, 07:53 • Новости дня
    Российские фигуристы заняли весь пьедестал международного турнира в Токио

    Россияне заняли весь пьедестал на турнире спортивных пар в Токио

    Российские фигуристы заняли весь пьедестал международного турнира в Токио
    @ Kentaro Tominaga/The Yomiuri Shimbun/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в соревнованиях спортивных пар на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Cup в Японии.

    Александра Бойкова и Дмитрий Козловский набрали по сумме двух прокатов 203,66 балла, передает РИА «Новости». Серебряные медали завоевали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, получившие от судей 202,55 балла.

    Бронзовые награды достались Анастасии Мухортовой и Дмитрию Евгеньеву с результатом 189,94 балла. Таким образом, отечественные спортсмены заняли все три призовых места.

    Этот турнир серии «Челленджер», который завершится 6 сентября, стал первым соревнованием во взрослом разряде для российских фигуристов после решения Международного союза конькобежцев. В июне организация допустила представителей России к международным стартам в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный союз конькобежцев разрешил  россиянам и белорусам выступать на турнирах под эгидой ISU в нейтральном статусе с сезона-2026/27.

    Российская фигуристка Дзепка выиграла этап юниорского Гран-при в Таиланде. На этих же соревнованиях российский одиночник Лев Лазарев одержал уверенную победу с суммой более 250 баллов.

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    7 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Лавров заявил об отказе России торговать за бусы вместо долларов

    Лавров: Россия не против использования доллара, но не намерена торговать за бусы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова использовать доллар в расчетах, однако при невозможности этого страна не станет торговать за бусы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, Лавров отметил необходимость отказа от механизмов и валют, навязанных западной моделью глобализации, передает РИА «Новости».

    «Мы не против доллара, от доллара мы не отказывались. Нам отказали в долларе. И что же, хотят, чтобы мы теперь сидели и на бусы обменивали то, что нам нужно? Нет, так не будет», – сказал он.

    Министр подчеркнул, что заявления о справедливой экономической системе оказались забыты, как только появилась потребность наказать Россию.

    Торговля за бусы является символом западной колонизации, когда колонизируемые народы получали за свои богатства безделушки.

    Ранее министр иностранных дел России указал на невиданные масштабы злоупотребления положением доллара со стороны США.

    Глава МИД обвинил американскую администрацию в превращении этой валюты в оружие против неугодных стран.

    Из-за подобных действий Москва начала вынужденный поиск альтернативных международных платежных платформ.

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    4 сентября 2026, 21:45 • Новости дня
    Захарова назвала цель провокации с дроном в аэропорту Лейпцига

    МИД: Провокация в аэропорту Лейпцига нацелена на срыв выборов в Госдуму в ФРГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инцидент с беспилотником в немецком Лейпциге задумывался ради вмешательства в голосование российских граждан.

    Инцидент в немецком аэропорту планировался для препятствования работе избирательных участков, заявила Захарова, передает ТАСС. Дипломатическое ведомство расценивает произошедшее как целенаправленную акцию против демократических процедур.

    «Наши граждане, которые находятся за рубежом, всегда имели и имеют возможность проголосовать. Площадки для голосования организуются в наших загранучреждениях, работу избирательных комиссий обеспечивают российские дипломаты», – сказала Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

    По словам представителя МИД, злоумышленники рассчитывали нанести удар именно по процессу выборов депутатов Государственной думы, которые проводятся для россиян на территории Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев охарактеризовал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига как спланированную провокацию.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова связала антироссийские демарши Берлина со страхом перед растущей популярностью оппозиции.

    Президент России Владимир Путин объяснил обвинения ФРГ тяжелым экономическим положением в стране.

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    5 сентября 2026, 02:57 • Новости дня
    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобожденная Никаноровка находится на гряде, которая должна была бы сдержать наступление российской армии на Краматорск, однако расчет ВСУ не оправдался, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о краматорском направлении и освобождении населенного пункта Никаноровка, то это стратегический успех наших вооруженных сил. Дело в том, что данный населенный пункт находится на гряде, которая якобы должна была защищать Краматорск. И вот, по сути, мы через нее уже перевалили и продвигаемся», – сказал он ТАСС.

    Минобороны России 4 сентября сообщило об освобождении Никаноровки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в городе Орехов Запорожской области. Аналитик Полетаев перечислил основные успехи российских войск в летней кампании.


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    Нидерланды присоединились к процессу вывода своих золотых резервов из Соединенных Штатов Америки. Десятки тонн драгоценного металла перемещены из США, но не на территорию самих Нидерландов, а в Лондон. Почему Амстердам принял именно такое решение и что оно значит для США, Британии и мировой финансовой системы в целом? Подробности

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    Пауза в переговорах ухудшила дела Украины

    В Кремле назвали конструктивной и доверительной беседу президента России Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе обсуждений Москва довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО. А ситуация для Украины, как и для ее спонсоров, за период паузы в переговорах стала только хуже. По словам экспертов, такова цена нежелания Киева прислушаться к справедливым требованиям России. Подробности

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    Подавление Starlink становится достижимой задачей

    В России найден способ подавления неуязвимой до последнего времени спутниковой системы Starlink. Как устроена новая система радиоэлектронной борьбы «Волна Купол Гарант», какими словами оценивает ее противник и что нужно сделать для того, чтобы данный комплекс стал обязательным элементом антидронной ПВО России? Подробности

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    Саксония-Анхальт начала преображение Европы

    Попытка правящей элиты Германии повлиять на земельные выборы за счет антироссийской кампании провалилась. На голосовании в парламент Саксонии-Анхальт «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу, а Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца показал худший для себя результат. Что значат итоги выборов и кто теперь сформирует правительство в ключевом регионе ФРГ? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

      Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

    • За что народ любит Мелони

      Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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      Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

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      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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