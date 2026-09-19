Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.0 комментариев
Украинские войска потеряли до роты солдат при обороне Зеленой Дибровы
Потери украинской стороны в ходе боев за населенный пункт Зеленая Диброва Запорожской области, освобожденной подразделениями группировки войск «Восток» ВС РФ, составили до роты живой силы, сообщили в Минобороны России.
Успешное наступление на запорожском направлении завершилось взятием важного участка обороны, передает ТАСС. Министерство обороны России подтвердило разгром крупного украинского гарнизона.
«Штурмовые подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки «Восток», развивая наступление, освободили населенный пункт Зеленая Диброва в Запорожской области», – заявили в военном ведомстве.
В ходе продолжительных боев российские штурмовики зачистили вражеские укрепления и огневые позиции. Военные уточнили, что потери украинской стороны составили до роты живой силы.
Помимо этого, противник лишился пяти боевых бронированных машин и 17 автомобилей. Также были уничтожены десять единиц мототехники, 14 наземных роботизированных комплексов и более 30 тяжелых дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки российские подразделения освободили населенные пункты Марьевка и Гулево в Донецкой Народной Республике.
Двумя днями ранее бойцы группировки «Восток» взяли под контроль более пяти квадратных километров территории при освобождении Розовки.
Месяцем ранее украинская армия потеряла до роты солдат в ходе боевых действий за запорожское село Зеленое.