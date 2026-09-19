Эксперт: Освобождение Лошаково и Комиссарово дает сразу несколько плюсов

Военный эксперт Гагин: «Север» сковывает резервы ВСУ и готовит наступление

Tекст: Андрей Резчиков

«Освобождение Лошаково и Комиссарово – это комплексный результат, который дает сразу несколько эффектов. Прежде всего расширяется буферная зона: чем шире безопасное пространство, тем надежнее защищены приграничные территории России. Одновременно это нарушает логистические пути снабжения противника, поскольку через эти населенные пункты проходили маршруты тылового обеспечения ВСУ», – рассказал военный эксперт Ян Гагин.

Кроме того, продвижение вперед означает серьезные потери противника при отступлении: «На фоне тотального кризиса призывного ресурса на Украине любые поражения на линии боевого соприкосновения усугубляют проблемы ВСУ: приходится затыкать дыры, передислоцировать личный состав, жертвовать резервами, которых становится все меньше».

Бои за находящееся неподалеку Бузово Гагин назвал следующим логическим шагом. «В случае взятия этого населенного пункта под угрозой окажутся узловые склады и пункты аккумулирования беспилотных систем противника. Именно на дроны ВСУ делают ставку в условиях кадрового голода, поэтому поражение терминалов сборки и хранения БПЛА критически важно. Взятие Бузово также расширит зону контроля и зону отчуждения, что в перспективе обеспечит дополнительную безопасность», – пояснил спикер.

Общая динамика на Харьковском направлении, по мнению эксперта, свидетельствует о системном давлении. «Успех группировки «Север» не только сковывает резервы ВСУ, не давая перебросить их на другие сложные участки, но и создает предпосылки для более масштабных наступательных действий. Развивать успех необходимо, не давая противнику опомниться: отступающие войска наиболее уязвимы – нарушается снабжение, сложнее закрепиться, а на марше легче уничтожать технику и личный состав. Это направление явно не исчерпано, и работа по нему будет продолжена», – добавил собеседник.

В субботу в Минобороны сообщили о взятии под контроль подразделениями группировки «Север» Лошаково и Комиссарово в Харьковской области. Также ведутся бои за освобождение Бузово.

Это небольшие приграничные села в северо-восточной части Харьковской области. Географически они находятся в непосредственной близости друг от друга и от государственной границы с Россией.

Село Лошаково административно относится к Волчанской общине Чугуевского района (ранее – Волчанский район). Расположено всего в 4 км от границы с Россией. Село находится на одном из отрогов балки Бударский Яр и примыкает к селам Черняков и Хижняково. По данным переписи, постоянное население исчислялось буквально единицами.

Село Комиссарово находится чуть восточнее Лошаково и административно относится к Ольховатской сельской общине Купянского района. Население по довоенной переписи составляло 86 человек. После перехода под контроль «Севера» здесь проводятся стандартные мероприятия по зачистке. Село Бузово, как и Лошаково, находится в Волчанской общине Чугуевского района. Довоенное население составляло около 70 человек.

В сводке Минобороны отмечается, что в северо-восточной части Харьковской области подразделения группировки начали сжимать кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения продолжается уничтожение формирований противника около Грачовки, Красного Яра и Хрипунов.