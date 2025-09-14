Памфилова сообщила о росте участия молодежи в выборах

Tекст: Ольга Иванова

Порядка четверти всех избирателей, членов комиссий и кандидатов в России составляют молодые люди, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге, передает ТАСС. По ее словам, столько же молодежи привлекаются в избирательные комиссии и участвуют в выборах в качестве кандидатов, что, по мнению Памфиловой, свидетельствует о закономерности.

Памфилова отметила, что ведется активная работа по привлечению молодежи в электоральную систему, создан кадровый резерв и действует молодежная избирательная комиссия. «Наши волонтеры, те, кто вовлечен в процессы, помогают нам, и всегда, когда кто-то из молодых очень критично относится к системе, критикует, мы только это приветствуем», – подчеркнула она.

По словам главы ЦИК, молодежная избирательная комиссия способствует воспитанию ответственных граждан, а для молодежи организуются конкурсы и даются дополнительные социально-электоральные лифты. «Во-первых, мы даем дополнительный социально-электоральный лифт в нашей системе. Мы очень открыты. Во-вторых, на основе деликатной работы в целях правового просвещения мы пытаемся взрастить ответственного, вдумчивого, грамотного гражданина России», – пояснила она.

Памфилова также подчеркнула важность открытого диалога с молодежью для повышения доверия к избирательной системе и борьбы с распространением недостоверной информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 16 млн человек проголосовали на выборах разных уровней в регионах России. Более 1,4 млн человек воспользовались дистанционным электронным голосованием.