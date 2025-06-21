Володин заявил о необходимости снижения ключевой ставки

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что инфляция снижается и по итогам года прогнозируется на уровне 7%, что, по его мнению, должно стать сигналом для Центрального банка к пересмотру ставки, которая остается высокой.

Он подчеркнул, что ранее ЦБ объяснял высокую ключевую ставку растущей инфляцией, однако теперь, учитывая динамику показателя и другие факторы, необходимо рассматривать снижение ставки как очевидное ожидание. Володин указал, что Госдума намерена возвращаться к этому вопросу и работать над созданием условий для развития российской экономики.

Также председатель Госдумы заявил, что одной из приоритетных задач является недопущение рецессии и стагнации, подчеркнув важность совместной работы с правительством для достижения этой цели. Володин также добавил, что Петербургский международный экономический форум становится все более значимым событием, демонстрируя развитие России и интерес к ней со стороны других стран.

Ранее генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что рыночная ипотека в России может начать выравниваться при ключевой ставке Центробанка в пределах 16-17%.

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о сложном сочетании внутренних проблем в экономике России, охарактеризовав их как ситуацию, приближающуюся к «идеальному шторму». Тем временем банк ВТБ снизил ставки по своим ипотечным программам, максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта.